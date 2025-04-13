Что пожарить на мангале кроме мяса?

Кроме традиционных мяса и рыбы, на углях можно приготовить множество закусок. На мангале они готовятся гораздо быстрее, чем шашлык, а удовольствия от них нередко даже больше. Представляем 5 интересных закусок к шашлыку и не только.
Хлеб, сыр, сосиски, бекон, фарш - всё это в разных вариациях можно использовать, чтобы сделать любой выезд на природу или празднование майских праздников за городом еще лучше, чем обычно.
Сытная хлебная закуска
Ингредиенты
- хлеб (белый или ржаной по вкусу)
- сыр
- чеснок
- майонез
- помидор
- бекон (можно подкопченный).
Приготовление
- Хлеб нарезать ломтиками, затем разрезать ещё на 4 части.
- Натертый на мелкой тёрке сыр смешать с майонезом и выдавленным чесноком.
- На хлебные четвертинки намазать получившуюся смесь.
- Накрыть сверху тонко нарезанными кусочками помидоров.
- Завернуть получившиеся бутербродики в бекон.
- Выложить на решётку и жарить на мангале до образования золотистой корочки на беконе.
Закуска с лавашом и сулугуни
Ингредиенты
- тонкий лаваш
- сулугуни
- майонез
- кетчуп
- зелень по вкусу.
Приготовление
- Лаваш разрезать на прямоугольники.
- Нарезать сулугуни не слишком тонко и полученные ломтики выложить поперёк по центру лаваша.
- Сверху намазать смесью из кетчупа, майонеза и зелени.
- Формируем рулетики: сначала загибаем края, перекрывая ими начинку, затем закручиваем рулетики; следим, чтобы ничего не вытекало (но даже если вытечет, ничего страшного)
- Выложить на решётку и жарить на мангале до золотистости.
Пикантная грибная закуска
Ингредиенты
- шампиньоны
- мини-моцарелла (шарики)
- соевый соус
- бекон
Приготовление
- Шампиньоны промыть, при необходимости очистить. Вытащить ножку. Должна остаться только шляпка с выемкой посередине.
- Налить соевый соус в основание каждого грибочка (по вкусу).
- В каждый шампиньон положить по шарику моцареллы.
- Завернуть грибочки в полоски бекона крест-накрест. Если полоски бекона широкие, можно разрезать их вдоль напополам.
- Шампиньоны с беконом выложить на решётку и жарить на мангале до готовности грибов и золотистости бекона. С этой закуской важно не торопиться: шампиньоны должны хорошо ужариться и пропечься.
”Улитки” с фаршем
Ингредиенты
- тонкий лаваш
- куриный (или любой другой) фарш
- помидор
- болгарский перец
- зелень
- моцарелла
- специи для гриля/шашлыка/любые другие любимые
- соль по вкусу
Приготовление
- Фарш смешать с мелко нарезанным помидором, болгарским перцем, зеленью и приправами.
- Тонким слоем распределить смесь из фарша по лавашу.
- Натереть моцареллу и посыпать по всей поверхности лаваша с фаршем.
- Завернуть в достаточно плотный рулет по длинной стороне.
- Разрезать свернутый рулет на кусочки толщиной ~2 сантиметра.
- Выложить на решётку и жарить на мангале до полной готовности фарша, внимательно следя за углями, чтобы ничего не подгорело.
Батон на мангале с начинкой
Ингредиенты
- батон
- любимая зелень
- чеснок
- твердый сыр
- соль
- паприка
- перец
- сливки
Приготовление
- Батон разрезать вдоль так, чтобы верхняя часть получилась тоньше, чем нижняя.
- Вынуть из нижней части батона мякиш.
- Натереть сыр, мелко порубить зелень, выдавить или натереть на тёрке чеснок. Всё смешать и добавить соль, а также любимые специи по вкусу.
- Налить в получившуюся смесь сливки, но не переусердствуйте: жидкой масса быть не должна. Сливки свяжут все ингредиенты между собой и добавят нежности и сока.
- Выложить смесь в нижнюю часть батона, вместо мякиша и накрыть хлебной верхушкой.
- Переместить закрытый батон на решётку, плотно его зажав. Жарить на углях до появления румяной корочки на батоне.