Что пожарить на мангале кроме мяса?

Кроме традиционных мяса и рыбы, на углях можно приготовить множество закусок. На мангале они готовятся гораздо быстрее, чем шашлык, а удовольствия от них нередко даже больше. Представляем 5 интересных закусок к шашлыку и не только.

Хлеб, сыр, сосиски, бекон, фарш - всё это в разных вариациях можно использовать, чтобы сделать любой выезд на природу или празднование майских праздников за городом еще лучше, чем обычно.

Сытная хлебная закуска

Ингредиенты

хлеб (белый или ржаной по вкусу)

сыр

чеснок

майонез

помидор

бекон (можно подкопченный).

Приготовление

Хлеб нарезать ломтиками, затем разрезать ещё на 4 части. Натертый на мелкой тёрке сыр смешать с майонезом и выдавленным чесноком. На хлебные четвертинки намазать получившуюся смесь. Накрыть сверху тонко нарезанными кусочками помидоров. Завернуть получившиеся бутербродики в бекон. Выложить на решётку и жарить на мангале до образования золотистой корочки на беконе.

Закуска с лавашом и сулугуни

Ингредиенты

тонкий лаваш

сулугуни

майонез

кетчуп

зелень по вкусу.

Приготовление

Лаваш разрезать на прямоугольники. Нарезать сулугуни не слишком тонко и полученные ломтики выложить поперёк по центру лаваша. Сверху намазать смесью из кетчупа, майонеза и зелени. Формируем рулетики: сначала загибаем края, перекрывая ими начинку, затем закручиваем рулетики; следим, чтобы ничего не вытекало (но даже если вытечет, ничего страшного) Выложить на решётку и жарить на мангале до золотистости.

Пикантная грибная закуска

Ингредиенты

шампиньоны

мини-моцарелла (шарики)

соевый соус

бекон

Приготовление

Шампиньоны промыть, при необходимости очистить. Вытащить ножку. Должна остаться только шляпка с выемкой посередине. Налить соевый соус в основание каждого грибочка (по вкусу). В каждый шампиньон положить по шарику моцареллы. Завернуть грибочки в полоски бекона крест-накрест. Если полоски бекона широкие, можно разрезать их вдоль напополам. Шампиньоны с беконом выложить на решётку и жарить на мангале до готовности грибов и золотистости бекона. С этой закуской важно не торопиться: шампиньоны должны хорошо ужариться и пропечься.

”Улитки” с фаршем

Ингредиенты

тонкий лаваш

куриный (или любой другой) фарш

помидор

болгарский перец

зелень

моцарелла

специи для гриля/шашлыка/любые другие любимые

соль по вкусу

Приготовление

Фарш смешать с мелко нарезанным помидором, болгарским перцем, зеленью и приправами. Тонким слоем распределить смесь из фарша по лавашу. Натереть моцареллу и посыпать по всей поверхности лаваша с фаршем. Завернуть в достаточно плотный рулет по длинной стороне. Разрезать свернутый рулет на кусочки толщиной ~2 сантиметра. Выложить на решётку и жарить на мангале до полной готовности фарша, внимательно следя за углями, чтобы ничего не подгорело.

Батон на мангале с начинкой

Ингредиенты

батон

любимая зелень

чеснок

твердый сыр

соль

паприка

перец

сливки

Приготовление