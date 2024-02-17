Что подо льдами Антарктиды и чем она отличается от Арктики?

Подо льдами Антарктиды скрыт целый новый мир - от кратера метеорита, который мог стать причиной вымирания множества организмов, до возможного колоссального нефтяного месторождения. Расскажем, что скрыто подо льдами Антарктиды, чем отличается Антарктида от Арктики и что означают их названия.

Антарктида - самый суровый и загадочный материк Земли. Ее площадь сопоставима с Южной Америкой, но треть ее территории люди никогда не посещали. Тем не менее Антарктиду даже посещают туристы, а исследовательских станций на ней десятки. Под ледяным покровом Антарктиды таятся загадки: гигантский каньон и скрытое озеро, размер которого лишь немного уступает Ладожскому. Однако Антарктиде угрожают климатические изменения: таяние ледников может привести к резкому повышению уровня моря и нарушению уникальных подледных экосистем.

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Каньон ледника Денмана - глубочайший на планете

Ледник Денмана шириной около 19 км находится в Восточной Антарктиде. Именно под ледником Денмана был обнаружен огромный каньон, глубина которого затмила остальные каньоны планеты, не заполненные водой. Каньон ледника Денмана глубиной 3500 метров ниже уровня моря, обнаруженный в 2019 году, был назван самым глубоким каньоном на Земле. Для сравнения, берег Мертвого моря - самая низкая точка на суше - находится лишь на 437 метров ниже уровня моря. При этом самой низкой точкой Земли остается Бездна Челленджера (более 11 тысяч метров ниже уровня моря). Этот каньон стал ключом к пониманию новых климатических угроз: талая вода попадает в каньон, нагревается и ускоряет таяние ледника снизу. Если ледник растает полностью, уровень моря поднимется на 1,5 метра.

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Кратер Земли Уилкса - след древней катастрофы

Почти 20 лет назад под ледяным щитом Восточной Антарктиды была обнаружена крупная отрицательная гравитационная аномалия, именуемая "Аномалия Земли Уилкса". Позднее ученые выяснили, что на этом месте сохранился ударный кратер диаметром 480 км. Исследователи предполагают, что кратер Земли Уилкса образовался 250 млн лет назад от удара астероида размером 40-60 км. Этот катаклизм мог вызвать массовое вымирание видов и ослабить земную кору, что позднее привело к распаду Гондваны, а Антарктида сместилась на юг, где за миллионы лет она постепенно покрылась льдом.

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Озеро Восток: подледный оазис полный тайн

Одним из самых захватывающих открытий в Антарктиде было обнаружение сотен подледных озер. Крупнейшее подледное озеро Антарктиды было названо в честь российской научной станции, которая там находится. Размеры озера Восток, обнаруженного исследователями в 1996 году, в два раза больше чем у Аральского моря - больше 15 тысяч км. Озеро, расположенное на глубине 3,7 км, имеет длину около 250 км и ширину от 50 до 80 км. В озере есть острова, и глубина его местами может достигать 800 метров. Температура озера Восток на границе со льдом составляет около -2,7°C, однако вода в нем не замерзает из-за геотермальных источников. Тринадцать лет назад российские ученые первыми достигли поверхности подледникового озера Восток, пробурив ледник на глубину почти 3770 метров. В результате были получены уникальные образцы: керн озерного льда из придонной части ледника и замерзшая вода самого озера. Исследования ведутся и теперь, в том числе с использованием новой технологии экологически чистого вскрытия озера. В будущем российские ученые запустят буровую вышку для изучения озера.

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Нефтяное месторождение-гигант?

Прошлой весной в западных СМИ разгорелся скандал, когда России начали вменять намерение добывать нефть в Антарктиде. Сообщалось, что Россия обнаружила огромное нефтяное месторождение под льдами Антарктиды (более 500 млрд баррелей). Однако добыча нефти запрещена Мадридским протоколом (1991) международного договора об Антарктике (1959), разрешающим только научную деятельность. В Росгеологии подтвердили, что их деятельность в Антарктиде и в акватории прилегающих морей имеет строго научно-исследовательский характер. При этом эксперты утверждают, что хотя нефть в Антарктиде и есть, ее добыча все равно нерентабельна.

Чем отличается Антарктида от Арктики?

Некоторые путают Антарктиду с Арктикой - еще одним малонаселенным регионом с огромными ледяными просторами. Но чем Арктика и Антарктида отличаются и что означают их названия?

Арктика, занимающая крайние северные широты Земли, известна своими экстремально холодными условиями. Географически она определяется как область, прилегающая к Северному полюсу, включающая северные окраины материков Евразии и Северной Америки, акваторию Северного Ледовитого океана с островами, а также сопредельные районы Атлантики и Тихого океана. Северные земли восьми стран лежат в Арктике: России, Канады, США (Аляска), Дании (Гренландия), Норвегии, Исландии, Швеции и Финляндии.

При этом Антарктида, которая прилегает к Южному Полюсу Земли, еще холоднее. Интересно, что крупнейшая пустыня на Земле находится в Антарктиде - Антарктическая полярная пустыня. Антарктида вместе с островами и участки Атлантического, Тихого и Индийского океанов образует полярную область Антарктика.

Что означают названия "Арктика" и "Антарктида"?

Арктика происходит от греческого слова "арктос" (медведица). Это отсылает к белым медведям, которые обитают только здесь, а также к созвездию Большой Медведицы. В древности это созвездие, видимое в Северном полушарии, играло важную роль в культурах греков, римлян и скандинавов. Слово "Антарктида" образовано от греческого "антиарктикос" - то есть "противоположная Арктике" или "Медведице". Действительно, здесь нет белых медведей, а созвездие Большой Медведицы не видно с Южного полюса. А вот пингвины живут в Южном полушарии и в частности у берегов Антарктиды.