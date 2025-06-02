Что не поделили премьер Никол Пашинян и католикос Гарегин II?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян создает координационную группу для смещения Гарегина II и избрания нового главы Армянской церкви. Конфликт между главой правительства и католикосом всех армян продолжается уже несколько лет, хотя в открытую политическую конфронтацию они вступили в конце мая.

«Вестник Кавказа» уже рассказывал о сути и предыстории конфликта. Но сейчас Пашинян фактически идет в лобовую атаку: принципиально называет католикоса мирским именем - Ктрич Нерсисян, обвиняет его в нарушении обета безбрачия, наличии ребенка, захламлении храмов и т.д. и т.п.

Кто такой Гарегин II?

Ктрич Нерсисян родился 21 августа 1951 года в Армянской ССР. Окончил семинарию в Эчмиадзине, там же преподавал. В 1970-х изучал богословие в Вене, в Бонне и в Загорске (ныне Сергиев Посад). В течение 1980-1990-х поднимался по картерной лестнице Эчмиадзина, и 27 октября 1999 года, после смерти католикоса Гарегина I, был избран 132-м католикосом и патриархом всех армян.

Что собой представляет Армянская церковь?

К Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) принадлежит подавляющее большинство жителей Армении и многочисленной армянской диаспоры, разбросанной по всему миру – всего от 7 до 9 млн верующих.

Богослужение в ААЦ ведется на древнеармянском языке (грабаре). С 1924 года Церковь перешла на новый календарный стиль, однако епархии в Грузии, России и на Украине, а также Иерусалимский Патриархат продолжают использовать юлианский календарь.

Высший орган ААЦ - Церковно-национальный собор, состоящий из духовных и светских лиц. Собор как раз избирает католикоса всех армян.

Верховный духовный совет при католикосе состоит из двух патриархов, десяти архиепископов, четырех епископов и пятерых мирян.

ААЦ объединяет два административно независимых католикосата и два патриархата, находящихся в духовной зависимости от Эчмиадзина.

Эчмиадзинский католикосат объединяет епархии в Армении, Грузии, Азербайджане, России, Украине, Ираке, Иране, Египте, Болгарии, Великобритании, Греции, Румынии, США, Канаде, Аргентине, Бразилии, Уругвае, Австралии и Новой Зеландии, а также армянские общины в странах Западной Европы, Африке и Индии. Киликийский католикосат объединяет епархии в Ливане, Сирии, на Кипре и викариатство в Кувейте. Иерусалимский Патриархат объединяет армянские общины в Израиле, Иордании и Палестине. Паству Константинопольского патриархата составляют несколько десятков тысяч армян, проживающих в Турции, где действует более 30 церквей.

Армянская церковь на внешнеполитической арене

Во всех этих странах ААЦ проповедует идеи «миацума» - воссоединения - национальной идеи, основанной на необоснованном требовании присоединить Карабахский экономический район Азербайджана к Армении. Все последние десятилетия Армянская церковь поддерживала зачинщиков карабахского конфликта: экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Квинтеэссенция националистической политики Армянской церкви была в конце мая представлена Гарегином II в швейцарском Берне на конференции «Религиозная свобода: сохранение армянского духовного, культурного и исторического наследия в Нагорном Карабахе». По сути, католикос представил всё происходящее в Карабахе с точностью до наоборот:

«Армянский народ оказался жертвой агрессии и преступлений, осуществленных Азербайджаном при военной поддержке Турции». На самом деле, война была развязана армянской националистической верхушкой и продолжалась без малого 30 лет.

«Во время 44-дневной войны 2020 года и затем широкомасштабных военных действий 2023 года Карабах был оккупирован». На самом деле, азербайджанская армия освободила свои международно признанные территории.

«Азербайджан продолжает удерживать в заложниках политическое руководство Карабаха». На самом деле, в Баку ведется открытый судебный процесс над инициаторами конфликта.

«Азербайджан продолжает варварское уничтожение древних армянских памятников, христианских святынь, поселений, кладбищ». На самом деле, именно армянские националисты разрушили большинство азербайджанских святынь на карабахской земле.

Пашинян с Гарегином борется, а поле битвы - сердца людей

Очевидно, что такая позиция Церкви не может устраивать политическое руководство Армении, осознающее необходимость нормализации отношений с соседними Азербайджаном и Турцией. Но чем же руководствовался Никол Пашинян, призывая Гарегина II – патриарха Церкви, пользующегося высоким авторитетом в армянском обществе - сложить полномочия главы ААЦ, а также требуя от армян сплотиться вокруг призыва очистить патриархат, «чтобы с христианской любовью избрать истинного служителя Бога католикосом всех армян»?

Причем Высший церковный совет уже обвинил премьера в ведении «позорной антицерковной кампании», которая спровоцирует гражданский конфликт и разрушение единства Армении. Пашиняну даже инкриминировали деятельность в интересах Азербайджана.

Никол Пашинян решился пойти в атаку на Церковь в ожидании парламентских выборов, которые должны пройти 7 июня 2026 года. Так развязывается война за умы и сердца людей, и победитель, в конечном счете, получит возможность говорить от имени народа. По сути, премьер пошел ва-банк, уж слишком высоки ставки.