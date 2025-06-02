Что не поделили премьер Никол Пашинян и католикос Гарегин II?

«Вестник Кавказа» уже рассказывал о сути и предыстории конфликта. Но сейчас Пашинян фактически идет в лобовую атаку: принципиально называет католикоса мирским именем - Ктрич Нерсисян, обвиняет его в нарушении обета безбрачия, наличии ребенка, захламлении храмов и т.д. и т.п.
Кто такой Гарегин II?
Ктрич Нерсисян родился 21 августа 1951 года в Армянской ССР. Окончил семинарию в Эчмиадзине, там же преподавал. В 1970-х изучал богословие в Вене, в Бонне и в Загорске (ныне Сергиев Посад). В течение 1980-1990-х поднимался по картерной лестнице Эчмиадзина, и 27 октября 1999 года, после смерти католикоса Гарегина I, был избран 132-м католикосом и патриархом всех армян.
Что собой представляет Армянская церковь?
- К Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) принадлежит подавляющее большинство жителей Армении и многочисленной армянской диаспоры, разбросанной по всему миру – всего от 7 до 9 млн верующих.
- Богослужение в ААЦ ведется на древнеармянском языке (грабаре). С 1924 года Церковь перешла на новый календарный стиль, однако епархии в Грузии, России и на Украине, а также Иерусалимский Патриархат продолжают использовать юлианский календарь.
- Высший орган ААЦ - Церковно-национальный собор, состоящий из духовных и светских лиц. Собор как раз избирает католикоса всех армян.
- Верховный духовный совет при католикосе состоит из двух патриархов, десяти архиепископов, четырех епископов и пятерых мирян.
ААЦ объединяет два административно независимых католикосата и два патриархата, находящихся в духовной зависимости от Эчмиадзина.
- Эчмиадзинский католикосат объединяет епархии в Армении, Грузии, Азербайджане, России, Украине, Ираке, Иране, Египте, Болгарии, Великобритании, Греции, Румынии, США, Канаде, Аргентине, Бразилии, Уругвае, Австралии и Новой Зеландии, а также армянские общины в странах Западной Европы, Африке и Индии.
- Киликийский католикосат объединяет епархии в Ливане, Сирии, на Кипре и викариатство в Кувейте.
- Иерусалимский Патриархат объединяет армянские общины в Израиле, Иордании и Палестине.
- Паству Константинопольского патриархата составляют несколько десятков тысяч армян, проживающих в Турции, где действует более 30 церквей.
Армянская церковь на внешнеполитической арене
Во всех этих странах ААЦ проповедует идеи «миацума» - воссоединения - национальной идеи, основанной на необоснованном требовании присоединить Карабахский экономический район Азербайджана к Армении. Все последние десятилетия Армянская церковь поддерживала зачинщиков карабахского конфликта: экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.
Квинтеэссенция националистической политики Армянской церкви была в конце мая представлена Гарегином II в швейцарском Берне на конференции «Религиозная свобода: сохранение армянского духовного, культурного и исторического наследия в Нагорном Карабахе». По сути, католикос представил всё происходящее в Карабахе с точностью до наоборот:
- «Армянский народ оказался жертвой агрессии и преступлений, осуществленных Азербайджаном при военной поддержке Турции». На самом деле, война была развязана армянской националистической верхушкой и продолжалась без малого 30 лет.
- «Во время 44-дневной войны 2020 года и затем широкомасштабных военных действий 2023 года Карабах был оккупирован». На самом деле, азербайджанская армия освободила свои международно признанные территории.
- «Азербайджан продолжает удерживать в заложниках политическое руководство Карабаха». На самом деле, в Баку ведется открытый судебный процесс над инициаторами конфликта.
- «Азербайджан продолжает варварское уничтожение древних армянских памятников, христианских святынь, поселений, кладбищ». На самом деле, именно армянские националисты разрушили большинство азербайджанских святынь на карабахской земле.
Пашинян с Гарегином борется, а поле битвы - сердца людей
Очевидно, что такая позиция Церкви не может устраивать политическое руководство Армении, осознающее необходимость нормализации отношений с соседними Азербайджаном и Турцией. Но чем же руководствовался Никол Пашинян, призывая Гарегина II – патриарха Церкви, пользующегося высоким авторитетом в армянском обществе - сложить полномочия главы ААЦ, а также требуя от армян сплотиться вокруг призыва очистить патриархат, «чтобы с христианской любовью избрать истинного служителя Бога католикосом всех армян»?
Причем Высший церковный совет уже обвинил премьера в ведении «позорной антицерковной кампании», которая спровоцирует гражданский конфликт и разрушение единства Армении. Пашиняну даже инкриминировали деятельность в интересах Азербайджана.
Никол Пашинян решился пойти в атаку на Церковь в ожидании парламентских выборов, которые должны пройти 7 июня 2026 года. Так развязывается война за умы и сердца людей, и победитель, в конечном счете, получит возможность говорить от имени народа. По сути, премьер пошел ва-банк, уж слишком высоки ставки.