Зачем Пашиняну менять католикоса?

Никол Пашинян призвал Католикоса Гарегина II сложить полномочия главы Армянской апостольской церкви. Премьер Армении ссылается на информацию о нарушении обета безбрачия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Католикос Гарегин II нарушил обет безбрачия и должен покинуть пост главы Армянской апостольской церкви. Сообщение было опубликовано в социальных сетях политика.

Согласно информации Пашиняна, Католикос имеет ребенка. Премьер Армении заявил, что может подтвердить эту информацию.

"Это факт, и если Гарегин II попытается все отрицать, я докажу это в необходимом формате. Соответственно, по каноническому праву Армянской апостольской церкви Гарегин II не мог быть епископом, архиепископом, не мог быть избранным и не мог быть Католикосом. Ктрич Нерсисян должен освободить Патриаршие покои"

– Никол Пашинян

Как заявил Пашинян, Армянскую апостольскую церковь должен возглавить другой иерарх, который будет обладать безупречной репутацией. При этом информация о прошлом претендента на пост Католикоса должна быть проверена перед проведением выборов.

Пашинян также призвал сторонников ААЦ объединиться ради избрания нового Католикоса.

Чего хочет Пашинян от ААЦ?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, Никол Пашинян организовал прямолинейную политическую кампанию против католикоса Гарегина II в связи с началом предвыборного периода в Армении. "Первая причина атаки на Гарегина II – конъюнктурная. Через год в Армении пройдут парламентские выборы, и "Гражданскому договору" необходимо обеспечить себе как можно больше поддержки среди населения. При этом Армянская апостольская церковь под руководством Гарегина II выступает против правления команды Никола Пашиняна в республике, не стесняясь озвучивать откровенно политизированные заявления о необходимости смены власти в Армении. Если Пашинян оставит все как есть, то есть очень высокий риск, что в предвыборный год ААЦ развернет в приходах агитацию протестного голосования и заберет у "Гражданского договора" голоса тех граждан, кто верит священникам больше, чем политикам – а таких в Армении немало", - прежде всего сказал он.

"Вторая причина – долгосрочная. Гарегин II, интронизированный при Роберте Кочаряне, поддерживает как националистическую идеологию радикалов из "карабахского клана", так и их возвращение во власть. Из-за этого любые миротворческие инициативы правительства Пашиняна, направленные на нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией, мгновенно встречают сопротивление в церкви, имеющей крайне высокий авторитет и уровень доверия среди населения. Опять же, если власти не попытаются исправить ситуацию, ААЦ будет служить мощным тормозом для всех проектов реинтеграции Армении в регион, включая и подписание мирного договора с Азербайджаном, и делимитацию границы (вспомним, что именно священника из Тавушской области, где была впервые проведена делимитация рубежей, использовали националисты как лидера протестов в прошлом году), и открытие коммуникаций. Армении жизненно важно снизить уровень тюркофобии, но при Гарегине II это представляется крайне трудным делом", - продолжил Андрей Петров.

"Просто сидеть и дожидаться ухода из жизни католикоса Никол Пашинян не может – Гарегину II в этом году исполнится 74, с учетом кавказского долгожительства он вполне может руководить Армянской апостольской церковью еще 20 лет. Поэтому премьер-министру остается только брать в свои руки решение проблемы деполитизации ААЦ. Поскольку за предыдущие семь лет Пашиняну не удалось договориться со священством хотя бы о невмешательстве в государственные дела, он перешел к открытой политической борьбе с церковью как с еще одной оппозиционной силой. Его заявления на рубеже мая-июня, критиковавшие и даже оскорблявшие армянских священников всех разом, имели характер разведки боем: как отреагируют противники, а главное, что скажет общество? Сейчас он сосредоточился на фигуре Гарегина II, поскольку общество, разумеется, нападки на церковь не одобрило – но Пашиняну ведь и не требуется лишить ААЦ авторитета: ему нужно подчинить ее себе. А для этого необходимо прежде всего обезглавить ее руководство", - обратил внимание старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Стоит отметить, что атака на католикоса Армянской апостольской церкви – большая авантюра со стороны Никола Пашиняна. Ее перспективы совершенно неясны: церковь отделена от государства, следовательно, правительство никак не может ни добиться низложения Гарегина II, ни интронизации удобной ему кандидатуры на пост католикоса. В процессе есть большой риск, что Пашинян только настроит против себя еще больше граждан и поддержка "Гражданского договора" на парламентских выборах упадет, а не вырастет. Даже если получится забрать у Гарегина II руководство церковью, вся остальная верхушка ААЦ останется и выберет новым католикосом кого-то из своих, то есть у правительства появится новый влиятельный противник в статусе армянского первосвященника, только еще более молодой, чем действующий. Поэтому пока можно с уверенностью судить лишь о том, что Никол Пашинян либо очень уверен в своих силах, либо загнан политическими противниками в угол и вынужден контратаковать. Учитывая характер Пашиняна, скорее верен первый вариант – но и второй исключать не стоит", - заключил Андрей Петров.