Что Армении и Азербайджану предстоит сделать на пути к миру?

Год назад Армения и Азербайджан согласовали текст мирного договора, положив конец десятилетиям конфликта, что дало им возможность сосредоточиться на реализации экономического потенциала Южного Кавказа. Расскажем, что предстоит сделать Еревану и Баку на пути окончательного достижения мира.

Комплекс политико-правовых мероприятий

Двум странам предстоит оформить фундамент добрососедства, без которого дальнейшие политические контакты останутся на уровне рабочих групп или эпизодических встреч на высшем уровне в ходе международных конференций или саммитов.

Признание суверенитета и территориальной целостности друг друга

В конституциях стран не должно быть прямых или косвенных отсылок на территориальные претензии к странам-соседям, поскольку это может спровоцировать эскалацию в будущем. Страны должны документально подтвердить признание границ и внутриполитического устройства соседа. Основная задержка на этом этапе заключается в том, что в Армении по-прежнему не внесены соответствующие изменения в конституцию республики.

Договорно-правовая база

Договорно-правовая база включает в себя мирные договоры, соглашения о границе и их демаркации, консульские конвенции, документы о сотрудничестве в конкретных сферах.

Механизмы мирного урегулирования споров

В том случае, если на границе двух стран, либо при нахождении резидентов на территории страны-соседа, возникнут какие-либо спорные вопросы, должны быть установлены четкие механизмы, (рабочие группы, комиссии по пограничным вопросам, постоянные каналы экстренной связи между ведомствами) которые бы оперативно реагировали на проблемы.

Согласованное управление границами

Должны быть установлены четкие правила пересечения границы, прозрачные таможенные процедуры, совместные пункты пропуска, координация по вопросам безопасности. Границы должны быть непременно открыты для граждан республик.

Комплекс экономических мероприятий

Отношения Армении и Азербайджана не могут быть ограничены политикой. Многое для возрождения армяно-азербайджанского приграничья предстоит сделать через совместный бизнес.

Приграничная торговля

Предстоит сформировать устойчивые товарные потоки между торговыми узлами с понятными правилами сертификации и фитосанитарного контроля.

Инфраструктурная связанность

Территории двух стран предстоит связать современными дорогами, мостами и железнодорожными стыковками. Энергосети и линии связи, которые работают как общие проекты или как взаимно совместимые системы, решат проблему энергетики в восстанавливаемых приграничных районах.

Совместные экономические проекты и зоны

Трансграничные индустриальные парки, особые экономические зоны с упрощенным режимом для резидентов обеих стран позволят сократить издержки на логистику и амортизационные расходы.

Комплекс социальных мероприятий

Пожалуй, самым сложенным будет преодолеть ментальные преграды, навязанные эхом войны и пропаганды, отравлявшие межнациональные контакты на протяжении многих лет.

Образовательные и научные обмены

Программы двойных дипломов, стажировки, совместные исследовательские проекты, языковые курсы, упрощенные режимы для поездок, учебы, работы. Молодые люди, стремящиеся к знаниям, должны стать проводниками мирной культурной повестки.

Культурное сотрудничество

Фестивали, выставки, кинопоказы, сохранение общего историко-культурного наследия без политизации. Сюда же относятся общественные платформы для диалога (НКО, экспертные клубы, молодежные форумы).

Поддержка приграничных территорий

Совместные проекты в здравоохранении, ЖКХ, а также программы по снижению безработицы и развитию малого предпринимательства на приграничных территориях.

Медиа сопровождение

В СМИ должна быть исключена любая бытовая ксенофобия и антиреклама соседа.

Комплекс мероприятий по вопросам безопасности и экологии

Преодолев политические, социальные, культурные и экономические преграды, межгосударственное сотрудничество будет способно выйти на принципиально иной качественный уровень взаимодействия, предусматривающий совместное решение проблем коллективной безопасности и сохранения устойчивых экосистем.

Доверие и прозрачность в вопросах безопасности

Обмен информацией о трансграничных угрозах (контрабанда, терроризм, незаконная миграция).

Преодоление последствий войны

Совместные работы по разминированию приграничных территорий, а также тех, что пострадали от военных действий.

Экологическое добрососедство

Совместный мониторинг качества воды и воздуха, управление трансграничными реками, борьба с лесными пожарами. Здесь работает принцип: деятельность на своей территории не должна наносить ущерб соседу.