Циклоспороз: что это такое, как передается, симптомы, лечение

Что такое циклоспороз?
Циклоспороз - это кишечная инфекция, возбудитель которой паразит под названием Cyclospora cayetanensis. Впервые он был описан в в конце 1980-начале 1990х годов. Циклоспорозом чаще всего болеют в тропических и субтропических регионах мира, где нередко есть проблемы с чистой водой, однако случаи заболевания выявляют на всех континентах, кроме Антарктиды. Циклоспороз может протекать как в лёгкой, так и в тяжелой форме, а главный симптом заболевания - взрывная диарея. Тяжелая форма циклоспороза чаще встречается у людей с ослабленным иммунитетом, пожилых и детей.
Как можно заразиться циклоспорозом?
Вызывающий расстройство желудка паразит настолько крошечный, что разглядеть его можно только в микроскоп, а передается он фекально-оральным путем: яйца паразитов из загрязненных фекалий попадают в рот. Это может произойти следующим образом:
- через зараженную воду, а также при случайном проглатывании зараженной воды, например, в бассейне. Паразит, вызывающий циклоспороз, не погибает в хлорированной воде;
- через зараженную еду. Иногда вспышки циклоспороза происходят после употребления в пищу свежих продуктов. Как именно паразиты попадают в свежие овощи и фрукты, исследователи до сих пор точно не знают, предполагая, что это, возможно, происходит при поливе зараженной водой или удобрении с использованием навоза.
Случаев передачи циклоспороза от человека к человеку на данный момент зафиксировано не было.
Какие симптомы у циклоспороза?
Помимо водянистого поноса или взрывной диареи, симптомы циклоспороза могут быть следующие:
- потеря аппетита
- вздутие живота и повышенное газообразование;
- упадок сил и слабость;
- субфебрильная температура (не выше 38 °C);
- спазмы желудка;
- тошнота и рвота.
Симптомы заболевания обычно проявляются через неделю после заражения. Иногда циклоспороз протекает бессимптомно.
Болеют ли в России циклоспорозом?
В России диагноз ”циклоспороз” ставят редко, а большинство случаев - завозные: болеют обычно туристы, которые возвращаются из тропических стран или США во время сезонных вспышек заболеваемости.
Как диагностируют и лечат циклоспороз?
Зачастую циклоспороз проходит сам без необходимости лечения за несколько дней, однако если заболевание протекает в тяжелой форме, оно может длиться месяц или больше, что чревато обезвоживанием организма и другими осложнениями.
Если симптомы не проходят в течение нескольких дней, заболевшим стоит обратиться к врачу, который проведет необходимые анализы, в том числе анализ кала, выявляющий паразитов. Лечат циклоспороз антибиотиками. При надлежащем лечении и восстановлении водного баланса организма симптомы уходят за одну-две недели.
Как не заразиться циклоспорозом?
Главный способ профилактики кишечной инфекции, вызываемой циклоспорами, это гигиена:
- тщательно мойте руки с мылом во время приготовления пищи, до и после похода в туалет;
- тщательно мойте посуду, кухонные поверхности и приборы с моющими средствами;
- овощи, фрукты и ягоды нужно обязательно мыть перед употреблением, даже если они выросли на вашей грядке;
- с овощей и фруктов срезайте все темные и мягкие, подгнившие части;
- если вы переболели циклоспорозом избегайте купания в общественных местах (море, бассейне);
- не пейте не очищенную воду и не используйте ее для приготовления пищи.