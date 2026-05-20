Циклоспороз: что это такое, как передается, симптомы, лечение

С конца июня 2026 года более 400 случаев циклоспороза было зафиксировано в 18 штатах США. Сезонные вспышки заболевания типичны для Америки, однако в этом году количество заболевших больше, чем обычно, что вызывает тревогу врачей. Что такое циклоспороз, чем он опасен, как распространяется и бывает ли в России?

Что такое циклоспороз?

Циклоспороз - это кишечная инфекция, возбудитель которой паразит под названием Cyclospora cayetanensis. Впервые он был описан в в конце 1980-начале 1990х годов. Циклоспорозом чаще всего болеют в тропических и субтропических регионах мира, где нередко есть проблемы с чистой водой, однако случаи заболевания выявляют на всех континентах, кроме Антарктиды. Циклоспороз может протекать как в лёгкой, так и в тяжелой форме, а главный симптом заболевания - взрывная диарея. Тяжелая форма циклоспороза чаще встречается у людей с ослабленным иммунитетом, пожилых и детей.

Как можно заразиться циклоспорозом?

Вызывающий расстройство желудка паразит настолько крошечный, что разглядеть его можно только в микроскоп, а передается он фекально-оральным путем: яйца паразитов из загрязненных фекалий попадают в рот. Это может произойти следующим образом:

через зараженную воду, а также при случайном проглатывании зараженной воды, например, в бассейне. Паразит, вызывающий циклоспороз, не погибает в хлорированной воде;

через зараженную еду. Иногда вспышки циклоспороза происходят после употребления в пищу свежих продуктов. Как именно паразиты попадают в свежие овощи и фрукты, исследователи до сих пор точно не знают, предполагая, что это, возможно, происходит при поливе зараженной водой или удобрении с использованием навоза.

Случаев передачи циклоспороза от человека к человеку на данный момент зафиксировано не было.

Какие симптомы у циклоспороза?

Помимо водянистого поноса или взрывной диареи, симптомы циклоспороза могут быть следующие:

потеря аппетита

вздутие живота и повышенное газообразование;

упадок сил и слабость;

субфебрильная температура (не выше 38 °C);

спазмы желудка;

тошнота и рвота.

Симптомы заболевания обычно проявляются через неделю после заражения. Иногда циклоспороз протекает бессимптомно.

Болеют ли в России циклоспорозом?

В России диагноз ”циклоспороз” ставят редко, а большинство случаев - завозные: болеют обычно туристы, которые возвращаются из тропических стран или США во время сезонных вспышек заболеваемости.

Как диагностируют и лечат циклоспороз?

Зачастую циклоспороз проходит сам без необходимости лечения за несколько дней, однако если заболевание протекает в тяжелой форме, оно может длиться месяц или больше, что чревато обезвоживанием организма и другими осложнениями.

Если симптомы не проходят в течение нескольких дней, заболевшим стоит обратиться к врачу, который проведет необходимые анализы, в том числе анализ кала, выявляющий паразитов. Лечат циклоспороз антибиотиками. При надлежащем лечении и восстановлении водного баланса организма симптомы уходят за одну-две недели.

Как не заразиться циклоспорозом?

Главный способ профилактики кишечной инфекции, вызываемой циклоспорами, это гигиена: