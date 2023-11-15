Британский «Пигот» и османский «Ложечник» - один и тот же алмаз?

Как связана судьба знаменитого алмаза «Пигот» и алмаза «Ложечника», четвертого в мире по величине драгоценного камня грушевидной формы, который находится в одном из залов сокровищницы «Павильона завоевателей» дворца Топкапы? Можно ли предположить, что это один и тот же алмаз?

Это одна из самых сложных и запутанных историй великих драгоценных камней. Хотя многие факты установлены историками, в сложной картине движения от одного владельца алмазов к следующему до сих пор остается много белых пятен, что дает пищу для альтернативных версий.

По официальной версии алмаз «Пигот» был доставлен в Европу губернатором Мадраса Джорджем Пиготом (Пиго), который получил его от некого индийского раджи. В 1764 году представитель Ост-Индской компании привез необработанный камень в Англию. Вес камня определялся в 100 карат, а его огранка заняла около двух лет (официальный вес после огранки 47,38 каратов). На тот момент это был самый крупный алмаз на территории Британии.

Время появления алмаза «Ложечник» точно не задокументировано. Камень имеет 58 граней, окружен 49 маленькими бриллиантами и является одним из самых ценных экспонатов Топкапы.

Турецкое название камня происходит от легендарной и, скорее всего, фантастической истории его первого приобретения. Якобы полунищий торговец нашел алмаз в куче мусора и, не понимая его истинной ценности, продал драгоценность рыночному торговцу за три деревянных ложки. Затем камень переходил из рук в руки, увеличиваясь в цене, пока не оказался в сокровищнице султана. По другой версии, название алмаза связано с его необычной формой.

Появление легенды о том, что алмаз «Пигота» и «Ложечник» на самом деле один и тот же драгоценный камень связано со сложной историей британского украшения.

Дело в том, что после смерти Джорджа Пигота камень перешел к его родственникам. По одной версии к братьям, по другой – к внебрачным детям. Продать алмаз никак не удавалось, поскольку новые владельцы выставляли слишком высокую цену. Или ювелиры пытались сэкономить, играя на понижение.

Тогда через парламент был проведен специальный закон «Акт о бриллиантовой лотерее Пигота и Фишера 1800 года», который позволил организаторам выручить сумму в 24000 фунтов стерлингов. Но уже в 1802 году алмаз был снова выставлен на торги и продан на аукционе Кристис за 9800 фунтов. Вероятными покупателями стали известные лондонские ювелиры Ранделл и Бридж. Оборотистые партнеры были намерены предложить драгоценный камень императору Франции Наполеону Бонапарту. Ходили слухи, что великий полководец планировал купить его в подарок своей матери, в качестве подвески для ожерелья.

Хотя алмаз был доставлен в Париж, сделка не состоялась. Вероятнее всего, Наполеон в условиях постоянного конфликта с Британией, не счел возможным совершать сделку, опасаясь имиджевых издержек. Но и вывести драгоценность обратно в Лондон ювелиры не смогли. До 1816 года алмаз оставался во Франции и стал предметом нескольких судебных тяжб. Дело зашло так далеко, что встал вопрос о его возможном разделении на части.

После возвращения в Англию отчаявшиеся компаньоны стали предлагать алмаз всем европейским правящим династиям. Избавление от проблем пришло с востока. Вице-король Египта Мухаммед Али-паша купил алмаз «Пигот» в 1818 году за 30 тыс. фунтов. Но эти данные оспариваются историками, некоторые из которых утверждают, что в 1821 году камень все еще находился в Лондоне. Поэтому, вероятнее всего, сделка состоялась в середине 1820-х годов. Есть и другое мнение, согласно которому покупателем был Али-паша Тепеленский, османский правитель западной части Румелии.

Так или иначе, но после этих событий судьба алмаза остается неизвестной. По одной из версий, из Египта драгоценный камень отбыл в Османскую империю в качестве подарка для султана Махмуда II. Но в таком случае от имени кого был этот дар?

Тут возникает очередная путаница от расхождения мнений в том, какому именно Али достался камень? Али-паше Тепеленскому или же все-таки хедиву Египта? Согласно легенде именно Али-паша Тепеленский завещал уничтожить камень после смерти в 1822 году завещание было исполнено. Но все это больше похоже на красивую историю в восточном стиле.

В этой истории действительно много неясностей. Начиная с получения представителем Ост-Индской компании драгоценного алмаза, странного путешествия британских ювелиров к злейшему врагу Англии и заканчивая утратой всех данных о камне в момент отправки на восток. Лондонские аукционеры справедливо отмечали:

Его владельцам не повезло: он попал на рынок, где его ценность могла быть недооценена, где очарование красавицы не нуждалось в таких украшениях, а её сверкающие глаза затмевали все бриллианты Голконды. В любом другом графстве бриллиант «Пигот» ценился бы за свою редкость, а красота встречалась бы еще реже.

Исчезновение алмаза «Пигот» с ювелирного рынка и способствовало появлению легенды о том, что алмаз «Ложечник» из сокровищницы султана и есть тот самый камень, который британские ювелиры пытались продать Бонапарту.

Однако стоит учитывать, что первое упоминание об алмазе «Ложечника» относится к более раннему времени, а самое главное, что вес бриллианта «Ложечник» — 86 карат, что намного больше, чем у бриллианта «Пигот». Поэтому версия о его уничтожении после смерти одного из владельцев представляется более вероятной. Остальные же версии - не более чем прекрасный материал для исторического романа.