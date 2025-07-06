Благотворительность под звуки джаза

Анна Бокшицкая, директор еврейского конгресса:
Сегодня мы проводим завершение сезона, но, конечно, не благотворительного сезона, потому что благотворительность не знает отпусков, мы продолжим работать, конечно же, всё лето. Но наши друзья, попечители, коллеги, партнёры летом, как и положено, разъедутся по отпускам. Мы решили их собрать до того, как это произойдет.
Александр Генцис, президент РЕК:
Мы хотим открывать и проявлять те вещи, которые находятся рядом с нами, но они не всегда видны и большинство людей проходят мимо них. Таких вещей три на сегодняшнем вечере. Первая - выставка ”Сны моей весны”, которая посвящена столетию сюрреализма. Она была придумана человеком по фамилии Фрейд, который родился как еврей, потом ушел из религиозности и сто лет назад написал манифест, который открыл тему сюрреализма. И этой теме посвящена эта выставка. Наши гости сумеют посмотреть на это проявление внутренней жизни людей, которое через сюрреализм выходит на поверхность.
Вторая тема - подведение итогов первого проекта под названием ”Тикун Лаб”, смысл которого заключается во внесении добрых и важных социальных, профессиональных и бизнес-идей в мир, которые вокруг нас. Мы полгода назад открыли этот проект, пригласили тех, кто имеет разные идеи. Порядка 20 команд откликнулись на наш призыв. В течение полугода мы выступали с нашими партнёрами, которые помогали нам это делать. Мы были менторами, помогали им из идей делать реальные проекты, которые будут в будущем менять мир. Мы выбрали четыре главных проекта, которые получают грант, которые получают поддержку со стороны РЕКов в продвижении этих идей в реальной жизни и которые, с нашей точки зрения, будут положительно влиять на мир. Сегодняшний вечер благотворительный, и мы одновременно с этим хотим собрать деньги на следующий проект ”Тикун Лаб”, потому что он вызвал очень большой отклик
- Генцис
Третье направление, тоже совершенно новое и уникальное, мы впервые основали Лигу будущего. По сути, внутри РЕКа мы создали специальный орган, который объединяет новых благотворителей молодого возраста. То есть это люди, которые достигли определенных успехов в своем бизнесе, в своей работе, но которые еще не почувствовали вкус благотворительности. И мы хотим создать внутри РЕКа площадку, чтобы люди могли принести туда не только свои деньги, пусть и не очень большие, не такие, как это делают люди, которые основывали РЕК 30 лет назад, но они приносят с этими деньгами свое желание улучшать мир
- президент РЕК
Для гостей вечера выступил секстет Дениса Мельникова - один из самых динамичных коллективов современной российской джазовой сцены. Прозвучали композиции от джазовой классики до авторских аранжировок. Сценой стала смотровая площадка с панорамным видом на закатную Москву.