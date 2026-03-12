"Без свидетелей", "Грачи", "Шестой": самые главные сценарии Рамиза Фаталиева

В юности Рамиз Фаталиев сочинял прозу, потом прославился своими сценариями, а по некоторым из них сам поставил фильмы. Расскажем, где и у кого он учился, с какими киностудиями, режиссерами и актерами работал, какие награды получил, какую книгу выпустил к своему недавнему юбилею.

Учеба в Баку и Москве

Рамиз Фаталиев родился 7 июня 1946 года в Баку. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, бывал на репетициях Ниязи, с которым дружила его семья. По признанию сценариста, масштаб личности и талант знаменитого дирижера произвели на него "неизгладимое впечатление".

После окончания школы Фаталиев поступил в Азербайджанский институт нефти и химии (теперь это Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), среди его преподавателей был известный ученый, профессор, академик Национальной академии наук Азербайджана Азад Мирзаджанзаде. Он, как и Ниязи, "оказал на меня сильнейшее воздействие своей неординарностью", отмечает кинодраматург.

В студенческие годы Фаталиев писал прозаические произведения, которые публиковали в республиканской прессе: рассказ "Дважды два", например, был напечатан в журнале "Литературный Азербайджан". Он подумывал об учебе в Литературном институте имени Горького в Москве, но в итоге в 1971 году поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. На сценарном отделении Фаталиев занимался под руководством Михаила Блеймана, а режиссуру на его курсе вел Георгий Данелия. Во время двухгодичной учебы "была изумительная практика: каждый день показывали два-три фильма, которые в советское время посмотреть было просто нереально, всю историю кино крутили", вспоминает кинодраматург. По его мнению, "это и была самая большая школа для сценариста". А о своей профессии Фаталиев говорит так:

Главное — у сценариста должен быть слух. Слух на жизнь с ее разговорами. Если его нет — ничего не будет

Рамиз Фаталиев — сценарист

По дипломному сценарию Фаталиева, который назывался "Марш", на киностудии "Азербайджанфильм" в 1973 году режиссер Ариф Бабаев и оператор Расим Оджагов сняли фильм "Твой первый час". В нем рассказывается о трех поколениях династии азербайджанских нефтяников на фоне событий 1920-х годов, Великой Отечественной войны и послевоенного времени.

В 1979-м началось сотрудничество Фаталиева с киностудией имени Довженко. Сценарий "Свое счастье" был написан с Вячеславом Криштофовичем, который и поставил по нему картину. В следующем году они вместе создали телефильм "Мелочи жизни", а исполнителями главных ролей стали Ольга Остроумова и Анатолий Грачев. В 1982-м Константин Ершов снял по сценарию Фаталиева криминальную драму "Грачи" с участием Алексея Петренко, Леонида Филатова и Виталия Шаповалова.

Две картины по его сценариям на киностудии имени Горького поставил Самвел Гаспаров. Премьера приключенческого фильма "Шестой", в котором сыграли Сергей Никоненко, Владимир Грамматиков, Михаил Пуговкин и Михаил Козаков, состоялась в апреле 1982 года. А в 1983-м был снят детектив "Без особого риска" с Борисом Невзоровым и Александром Галибиным в главных ролях.

Сценарий "Послезавтра, в полночь" по мотивам своей документальной повести "Именем республики" о первых чекистах Азербайджана Мамед Авдиев и Анатолий Донец написали вместе с Фаталиевым, а режиссером фильма стал Ариф Бабаев. Первый показ прошел в январе 1983 года, создатели картины, в числе которых были и сценаристы, получили премию КГБ СССР.

История фильма "Без свидетелей" началась с того, что Михаил Ульянов прочитал пьесу Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля" и предложил Никите Михалкову поставить ее в театре. Начались репетиции, а потом у режиссера появилась возможность экранизировать эту пьесу. Михалков, Прокофьева и Фаталиев стали соавторами сценария, а роли в "Без свидетелей" исполнили Ульянов и Ирина Купченко. Премьера состоялась в 1983 году, картина получила призы на нескольких международных кинофестивалях.

В 1986-м на экраны вышли два фильма по сценариям Фаталиева: "Я любил вас больше жизни" Расима Исмайлова, посвященный жизни дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Ази Асланова, и мелодрама "Зонтик для новобрачных" Родиона Нахапетова.

Свою детективную повесть "Павелецкий вокзал" Фаталиев преобразовал в сценарий "40", а Александр Галибин поставил по нему картину с участием Дмитрия Марьянова, Юрия Беляева и Игоря Верника. Кинопремьера состоялась в июле 2007 года, а в октябре — на телеканале "Россия". В феврале 2008-го на "РЕН ТВ" впервые показали драму "После жизни": сценарий Фаталиева для своего режиссерского дебюта выбрал известный телеведущий и продюсер Олег Осипов.

На "Азербайджанфильме" кинодраматург сотрудничал с разными режиссерами: так, с Вагифом Мустафаевым он создал картины "Мерзавец" и "Вне", с Эльдаром Кулиевым — "Стамбульский рейс", с Чингизом Расулзаде — "Куклы".

Его сценарии разные по жанру, но самыми популярными стали кинодетективы. Вместе с Георгием Вайнером Фаталиев был вице-президентом Советской ассоциации детективного и политического романа, которую в 1986 году создал и возглавил Юлиан Семенов.

Но в целом я никогда особого предпочтения детективам не отдавал. И работал во всех жанрах. Все исходило из идеи

— кинодраматург

Рамиз Фаталиев — режиссер

Фаталиев рассказывает, что "впервые стал приглядываться к режиссуре" во время работы с Михалковым, именно тогда "появился какой-то слабый интерес к этой профессии, который реализовался только через двадцать лет". Как режиссер он дебютировал в 2003-м, поставив по своему сценарию сериал "Истина момента", а главные роли там сыграли Александр Балуев и Фахраддин Манафов. Их, а также Михаила Дорожкина, Надежду Бахтину, Кахи Кавсадзе и других известных актеров Фаталиев снял в своем следующем сериале "Граф Крестовский" — современной версии "Графа Монте-Кристо" Александра Дюма. Его первый показ прошел в сентябре 2004-го на телеканале НТВ. В мае 2008 года в Баку состоялась премьера исторической драмы "Судьба правителя", созданной по мотивам пьесы Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь". Сценарий написал Эльчин Эфендиев, сорежиссером Фаталиева и оператором стал Дильшад Фатхулин, а исполнителями главных ролей — Фахраддин Манафов, Александр Галибин, Даниил Спиваковский, другие популярные азербайджанские и российские артисты.

Фаталиев известен не только как сценарист и режиссер. В 1987-1995 годах он являлся директором "Азербайджанфильма", в 1990-м был избран депутатом Милли Меджлиса.

В 1987 году кинодраматург стал заслуженным деятелем искусств Азербайджана, в 2016-м — народным артистом Азербайджана, тогда же был награжден орденом "Шохрат" ("Слава"), в 2019-м получил Национальную кинопремию Союза кинематографистов Азербайджана.

8 июня нынешнего года в Бакинском книжном центре Фаталиев представил свою новую книгу, ее выход приурочен к 80-летию автора. "Черным по белому" — своеобразный дневник, в котором содержатся размышления об искусстве, людях и событиях, свидетелем которых кинематографист был на протяжении многих лет.