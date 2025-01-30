Писатель, сценарист, режиссер: просто Анар

Анара Рзаева уже давно называют просто по имени — Анар, и это говорит об известности писателя, режиссера и общественного деятеля. Расскажем о его семье, о литературных произведениях и кинофильмах, которые создал Анар, и о том, какие награды он получил.

Кем были родители Анара?

Анар Рзаев родился 14 марта 1938 года в Баку. О своем детстве он рассказывает так:

Я рос в литературной семье, в окружении книг, в атмосфере разговоров о литературе. В гости к нам приходили известные художники, писатели — и азербайджанские, и русские, и из многих других стран. Все это не могло не отразиться на мне

Отец Анара — поэт Расул Рза (Расул Рзаев) — начал публиковаться в 1927 году. Потом он окончил ВГИК, в 1937-1938 годах руководил сценарным отделом Бакинской киностудии (теперь это "Азербайджанфильм"), а в 1942-1944 годах был ее директором. В 1944-1946 годах Расул Рза возглавлял Управление по делам искусств Азербайджанской ССР, а потом четыре года был министром кинематографии.

Поэмы и стихи Расула Рзы переводили Арсений Тарковский, Илья Сельвинский, Павел Антокольский, Анна Ахматова, Борис Слуцкий, Давид Самойлов, другие поэты, с некоторыми он еще и дружил. Сам поэт переводил на азербайджанский язык произведения Михаила Лермонтова, Александра Блока, Владимира Маяковского, других русских, советских и зарубежных писателей.

В 1943 году он получил звание заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР, в 1951-м был удостоен Государственной премии СССР, в 1960-м стал народным поэтом Азербайджана. Расул Рза скончался 1 апреля 1981 года, он похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку. В центре азербайджанской столицы есть улица, носящая имя поэта, а 31 мая 2025 года открылся его Дом-музей.

Мать Анара — поэтесса Нигяр Рафибейли — родилась в семье врача Худадат-бека Рафибейли, который в 1918 году стал первым министром здравоохранения в правительстве Азербайджанской Демократической республики, а потом занимал пост губернатора Гянджинской губернии. Окончив школу, она поступила в Бакинский педагогический техникум, потом работали переводчицей в отделе художественной литературы издательства "Азернешр". Образование Нигяр Рафибейли продолжила в Московском педагогическом институте, а после возвращения в Баку стала редактором отдела художественной литературы в детском издательстве "Ушагнешр", писала стихи, переводила на азербайджанский язык произведения поэтов и писателей народов СССР. В 1967 году она получила звание заслуженного работника культуры Азербайджанской ССР, в 1981-м стала народной поэтессой Азербайджана. Нигяр Рафибейли скончалась 9 июля 1981 года и была похоронена на II Аллее почетного захоронения. Улица, названная в ее честь, находится рядом с улицей Расула Рзы.

Где учился Анар?

В 1945 году Анар поступил в специальную музыкальную школу, которая теперь носит имя Бюльбюля, занимался по классу фортепиано, а окончив ее в 1955-м, стал студентом филологического факультета Азербайджанского государственного университета (сейчас это Бакинский государственный университет), хотя отец был "категорически против" такого выбора. Он считал, что лучше получить "медицинское, или инженерное, или юридическое" образование.

Он говорил: "Ты, если суждено, будешь писателем, но тебе нужна и другая сфера". Я его не послушался (сейчас сожалею об этом) и поступил на филологический факультет

— Анар

Филфак он окончил в 1960 году, потом работал младшим научным сотрудником в Музее литературы имени Низами Гянджеви, редактором в Государственном комитете по радиовещанию и телевидению. В 1962-1964 годах Анар учился на Высших сценарных курсах в Москве, после их окончания вернулся в Гостелерадио: руководил там детским отделом, а затем отделом искусства. В 1968-м писатель стал главным редактором альманаха искусств "Гобустан", а в 1972-м снова уехал в Москву и два года учился на Высших режиссерских курсах.

Анар — писатель

Первые произведения Анара — рассказы "Последняя ночь уходящего года" и "В ожидании праздника" — были опубликованы в декабрьском номере журнала "Азербайджан" за 1960 год, а первая книга была издана в Баку в 1963-м. В 1965 году вышла повесть "Белая гавань" (другое ее название "Круг"), историю ее героев автор через несколько лет продолжил в романе "Шестой этаж пятиэтажного дома". По мотивам рассказа "Я, ты, он и телефон" Эдвард Радзинский написал сценарий, а Самсон Самсонов в 1969 году на "Мосфильме" снял картину "Каждый вечер в одиннадцать", которая стала очень популярной.

Среди других известных прозаических произведений Анара — повести "Юбилей Данте", "Цейтнот", "Контакт", "Номер в отеле", "Амулет от сглаза", сборник сатирических рассказов "Молла Насреддин-66", книга "Как Керем" о Назыме Хикмете, с которым дружил его отец.

"Лето в городе" и другие пьесы Анара ставили в Аздраме и других театрах, он — автор либретто балета Фикрета Амирова "Сказание о Насими". В 1976 году писатель стал заслуженным деятелем искусств Азербайджанской ССР, в 1980-м получил Государственную премию республики.

Анар — сценарист и режиссер

По сценариям Анара режиссер Шамиль Махмудбеков в 1967 году поставил драму "Земля. Море. Огонь. Небо", а Ариф Бабаев в 1971-м — мелодраму "День прошел". По мотивам эпоса "Деде Горгуд" он написал сценарий "Свет погасших костров", а Тофик Тагизаде в 1975 году снял двухсерийную картину. На основе своего романа "Шестой этаж пятиэтажного дома" писатель создал сценарий, а Расим Оджагов в 1993-м поставил фильм "Тахмина и Заур", через пять лет их сотрудничество продолжилось драмой "Комната в отеле". В ноябре 2012 года состоялась премьера фильма "Посол зари" о жизни Мирзы Фатали Ахундова, снятого Рамизом Гасаноглу по сценарию Анара.

Три киноленты писатель называет своими "от начала и до конца": над ними он работал и как сценарист, и как режиссер. В 1978 году Анар вместе с Гюльбениз Азимзаде экранизировал свою повесть "Юбилей Данте", в 1981-м поставил двухсерийный фильм "Аккорды долгой жизни" об Узеире Гаджибекове, а в сентябре 1987 года состоялась премьера еще одной биографической драмы — "Окно печали", посвященной Джалилу Мамедкулизаде.

В 1991-м Анара избрали председателем Союза писателей Азербайджана, этот пост он занимает и сейчас, также является почетным президентом Союза писателей тюркских государств, созданного в рамках ТЮРКСОЙ. В 1995-2005 годах он был депутатом Милли Меджлиса, возглавлял постоянную комиссию по вопросам культуры.

В 1998 году Анар стал народным писателем Азербайджана, он награжден орденами "Истиглал" ("Независимость"), "Шараф" ("Честь") и "Эмек" ("Труд") I степени, удостоен премии Гейдара Алиева. В Узбекистане писатель отмечен орденом "Дустлик" ("Дружба"), также он является лауреатом премии Межпарламентской Ассамблеи СНГ имени Чингиза Айтматова.