Бакинские арт-галереи: куда сходить?

Азербайджан демонстрирует рост туризма. В этом году туристическая сфера составит 6% ВВП. За пять месяцев в стране уже побывало около миллиона гостей, из которых четверть - россияне. Море, песчаные пляжи, интересная кухня, обилие фруктов и овощей, кавказское гостеприимство — все это привлекает, запоминается и становится причиной возвращаться в Азербайджан.

Но у Баку есть еще одна особенность, привлекающая туристов – арт-галереи.

Когда в Баку появились арт-галереи?

В 1960-1970 в самом центре города на Торговой улице (сейчас это улица Низами) располагался большой художественный салон. Там продавались краски, мольберты, там же можно было встретить известных бакинских художников.

Художественная школа Азербайджана

Художественная школа Азербайджана всегда славилась талантливыми живописцами и скульпторами. В середине XX века сформировалась Апшеронская школа живописи, представлявшая собой синтез восточной культуры и западной классической школы. Имена Таира Салахова, Расима Бабаева, Саттара Бахлул-заде, Тогрула Нариманбекова обрели широкую известность.

Сегодня Баку предлагает гостям помимо многочисленных музеев и концертных площадок арт-галереи, где можно увидеть малоизвестные работы азербайджанских художников XX - начала XXI века.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие арт-галереи есть в Баку?

Yeni Gallery при Бакинском центре искусств

Адрес: Ичери шехер, ул. Азиза Алиева, 4/6

Возникший на волне перестройки в 1986 году центр стал местом объединения молодых художников, композиторов, фотографов, поэтов, архитекторов и публицистов. Многие из них сегодня получили признание в разных сферах деятельности — от искусства и науки до предпринимательства и управления. В галерее можно увидеть работы таких мастеров, как Таир Салахов, Фарман Гуламов, Тофик Джавадов, Закир Мехтиев.

Галерея 1969

Адрес: улица Узеира Гаджибейли 69, 2-й этаж

В прежние годы на этом месте располагался Центральный выставочный салон имени Саттара Бахлул-заде. В 2003 году художник Эльчин Оруджев открыл здесь частную галерею, где собрал большую коллекцию живописи эпохи соцреализма. Помимо законченных работ, привлекают внимание подборки эскизов, этюдов, набросков таких мастеров, как Микаил Абдуллаев, Марал Рахманзаде, Саттар Бахлул-заде.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мир керамики Мир-Теймура Мамедова

Адрес: Ичери шехер, улица Магомаева, 90

Любителям керамики и небольших панно будет интересно посетить дом художника Мир-Теймура Мамедова, который он украшает на протяжении последних 25 лет. Обилие небольших скульптур из керамической плитки украшает внутренний двор, а также фасадные стены дома. Посещение по договоренности.

Галерея искусств Музейного центра Министерства культуры Азербайджана

Адрес: проспект Нефтяников, 49

Место исторически знаменательно тем, что в 1961 году здесь прошел первый вернисаж, посвященный полету Юрия Гагарина в космос. С 1991 года галерея знакомит с разными жанрами художественного творчества — от ковроткачества до видеоарта. от турецкой миниатюры до инсталляций и перформанса. Однако основной акцент галерея делает на концептуальное искусство азербайджанских художников.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центр традиционных искусств Dastan

Адрес: улица Бёюк Гала (Большая Крепостная), 19

Это шоурум, где можно приобрести понравившиеся сувениры — керамические блюда, шахматы, нарды и шкатулки из дерева, инкрустированного перламутром, ювелирные украшения, шелковые шали и кялагаи ручной работы. При желании можно увидеть весь процесс создания той или иной вещи — от обжига глины в печи до росписи платка, а также нанесения эмали на серебро или орнамента на декоративную тарелку. Здесь же можно записаться на мастер-класс, чтобы попробовать себя на новом поприще.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Nar Gallery

Адрес: Ичеришехер, улица Асафа Зейналлы, 65

Галерея основана в 2005 году предпринимателем и меценатом Фархадом Ахмедовым. Богатейшая коллекция галереи, представляющая «суровый стиль» Таира Салахова, фантасмагории Джавада Мирджавадова, пейзажи Геннадия Брижатюка, часто принимает участие на таких площадках, как Третьяковская галерея, Лондонская Saatchi Art, Венецианская биеннале.

Мастерская Али Шамси

Адрес: улица Кичик Гала, 84

Неизменное место паломничества многочисленных туристов. Ведь их встречают сказочные персонажи, вышедшие из-под кисти художника Али Шамси, которыми он расписал стены своего дома. Но и сама мастерская художника — настоящая сокровищница, где помимо его работ можно увидеть чучела животных, диковинные камни, сушеные гранаты, а также инсталляции из металла. Посещение по договоренности.

Галерея Qiz Qalasi

Одна из первых бакинских независимых галерей была открыта в 1999 году в мастерской профессора, скульптора и народного художника Азербайджана Салхаба Маммадова. Руководит галереей его сын Эмин Маммадов, многолетний комиссар и куратор Азербайджанского павильона на Венецианской биеннале. Своей главной задачей галерея считает популяризацию азербайджанского изобразительного искусства. Коллекция галереи состоит из работ азербайджанских художников-модернистов XX века и современных авторов. В 2007 году у галереи появился немецкий филиал — Qiz Qalasi Berlin.