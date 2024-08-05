Насекомые атаковали картины в "Голубой галерее" в Тбилиси

Происшествие в музее в Тбилиси на Руставели: на части экспонатов завелись вредоносные жуки. Сотрудники галереи уже предприняли все шаги для устранения ситуации.
Несколько экспонатов на временной выставке атаковали насекомые в Национальной галерее в грузинской столице. Объявлена чрезвычайная ситуация, рассказали сотрудники учреждения.
"Приняты все необходимые меры. Проведена санитарная уборка и дополнительные проверки. Произведениям в выставочных залах и хранилищах, в том числе картинам великого Пиросмани, ничего не угрожает"
- Национальный музей Грузии
Сотрудники уточнили, что жуков нашли на картинах, которые приехали в галерею из других музеев и галерей, поэтому вредителей они, вероятно, привезли оттуда.
Национальная картинная галерея в Тбилиси на улице Руставели возобновит работу в штатном режиме с 16 августа. Сейчас там выставляются работы грузинской художницы Нино Лорткипанидзе.