Насекомые атаковали картины в "Голубой галерее" в Тбилиси

Происшествие в музее в Тбилиси на Руставели: на части экспонатов завелись вредоносные жуки. Сотрудники галереи уже предприняли все шаги для устранения ситуации.

Несколько экспонатов на временной выставке атаковали насекомые в Национальной галерее в грузинской столице. Объявлена чрезвычайная ситуация, рассказали сотрудники учреждения.

"Приняты все необходимые меры. Проведена санитарная уборка и дополнительные проверки. Произведениям в выставочных залах и хранилищах, в том числе картинам великого Пиросмани, ничего не угрожает"

- Национальный музей Грузии

Сотрудники уточнили, что жуков нашли на картинах, которые приехали в галерею из других музеев и галерей, поэтому вредителей они, вероятно, привезли оттуда.

Национальная картинная галерея в Тбилиси на улице Руставели возобновит работу в штатном режиме с 16 августа. Сейчас там выставляются работы грузинской художницы Нино Лорткипанидзе.