Вестник Кавказа

Насекомые атаковали картины в "Голубой галерее" в Тбилиси

Насекомые атаковали картины в "Голубой галерее" в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Происшествие в музее в Тбилиси на Руставели: на части экспонатов завелись вредоносные жуки. Сотрудники галереи уже предприняли все шаги для устранения ситуации.

Несколько экспонатов на временной выставке атаковали насекомые в Национальной галерее в грузинской столице. Объявлена чрезвычайная ситуация, рассказали сотрудники учреждения.

"Приняты все необходимые меры. Проведена санитарная уборка и дополнительные проверки. Произведениям в выставочных залах и хранилищах, в том числе картинам великого Пиросмани, ничего не угрожает"

- Национальный музей Грузии

Сотрудники уточнили, что жуков нашли на картинах, которые приехали в галерею из других музеев и галерей, поэтому вредителей они, вероятно, привезли оттуда.

Национальная картинная галерея в Тбилиси на улице Руставели возобновит работу в штатном режиме с 16 августа. Сейчас там выставляются работы грузинской художницы Нино Лорткипанидзе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
670 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Построенный при Саакашвили мост сносят в Тбилиси

Построенный при Саакашвили мост сносят в Тбилиси

Власти Грузии лично предложили США перезагрузку

Власти Грузии лично предложили США перезагрузку

Пожар в Тбилиси около ж/д вокзала: никто не пострадал

Пожар в Тбилиси около ж/д вокзала: никто не пострадал

Александр Перенджиев: Запад хочет сделать Армению врагом всего региона

Александр Перенджиев: Запад хочет сделать Армению врагом всего региона

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы