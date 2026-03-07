Азербайджан и ЕС расширят сотрудничество в сферах энергетики, торговли и безопасности

Сотрудничество Баку и Евросоюза способствует укреплению мира, стабильности, транспортной связности и устойчивому развитию в более широких регионах Черного моря, Южного Кавказа и Центральной Азии. К такому выводу пришли президент Азербайджана и президент Совета ЕС Антониу Кошта.

Вчера Кошта, сменивший на посту главы Совета ЕС Шарля Мишеля, приезжал в Баку, чтобы встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи они договорились скорейшем завершении переговоров по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению, которое создаст правовую основу для развития отношений, а также обсудили расширение торговых связей между Баку и Брюсселем на основе принципов льготных тарифов.

Баку и ЕС давно стали стратегическим партнерами в энергетической сфере. Азербайджанский трубопроводный газ сегодня получают 16 стран. Он обеспечивает около 4% общего импорта газа ЕС и поставляется, в частности в Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Германию и Австрию. Инфраструктура поставок включает Трансанатолийский и Трансадриатический газопроводы.

В Европе Азербайджан считают надежным партнером в диверсификации источников энергоснабжения. Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере был подписан еще в 2022 году. Одновременно взаимодействие развивается и в сфере возобновляемых источников энергии, включая производство ветровой и солнечной энергии, а также проект прокладки подводного электрического кабеля по дну Черного моря.

В январе этого года объем товарооборота между Азербайджаном и государствами ЕС превысил 1,7 млрд долларов. Доля стран ЕС в общем объеме экспорта Азербайджана составила 71,42%, а доля в импорте – 14,15%.

Сейчас создается рабочая группа высокого уровня для укрепления экономических связей и инвестиций между Азербайджаном и ЕС в рамках инициативы «Глобальные ворота». В Евросоюзе понимают, что Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении региональной связности, главным образом в масштабах Среднего коридора, укрепляющего транспортные, торговые, энергетические и цифровые связи между Черноморским регионом, Южным Кавказом и Центральной Азией. ЕС также заинтересован в реализации других транспортных проектов, включая модернизацию железных дорог в Нахчыванской автономии и шире - Маршрута Трампа (TRIPP).

Что касается последнего, то председатель Совета Евросоюза подтвердил поддержку усилий Азербайджана и Армении, направленным на достижение окончательного мира путем диалога. Здесь стоит отметить, что Евросоюз остается ведущим международным донором в сфере гуманитарного разминирования, что особенно важно в свете проведения Азербайджаном восстановительных работ в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах.

На встрече в Баку Алиев и Кошта сошлись во мнении о необходимости углубления сотрудничества в оборонной области и сфере безопасности для противодействия таким новым угрозам, как организованная преступность, терроризм, экстремизм, незаконный оборот оружия и наркотиков, отмывание денег, торговля людьми и нелегальная миграция. При этом речь также идет о выполнении Соглашения об упрощении визового режима, нацеленного на взаимное облегчение поездок.

В ходе встречи Антониу Кошта поблагодарил Азербайджан за эвакуацию граждан ЕС из Ирана, где сейчас идет война.