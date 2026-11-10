Авиаколлапс в США: что случилось, кто виноват, работают ли сейчас аэропорты?

Впервые со времени терактов 11 сентября всем аэропортам США так долго было запрещено отправлять рейсы - около 5 часов. Что произошло в Америке с аэропортами, бывало ли такое раньше, в чем причина коллапса и летают ли сейчас самолеты в стране?

Тысячи задержанных и отмененных рейсов - такова цена, которую пришлось заплатить Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) за несвоевременное решение проблем с устаревшей телекоммуникационной инфраструктурой.

Что случилось с американскими аэропортами?

Днем 13 ноября (примерно в полночь по Московскому времени с 13 на 14 ноября) Федеральное управление гражданской авиации (FAA) объявило общенациональную остановку вылетов из-за критического сбоя телекоммуникационной инфраструктуры, которая обслуживает рейсы по всей стране. Временный запрет действовал в отношении вылетов: самолеты, которые на момент объявления чрезвычайных мер находились в небе, завершали рейсы, приземляясь либо в аэропортах назначения, либо перенаправляясь в другие аэропорты. Что касается международных перелетов, ситуация с каждым рейсом рассматривалась отдельно: некоторые из них было разрешено выполнить.

Какие аэропорты пострадали сильнее всего?

По данным на 14 ноября 2026 года, в результате общенациональной отмены вылетов пострадали более 15 тысяч рейсов во всех американских штатах. Из общего количества 9023 рейса были отложены, а 6036 - отменены. Больше всего пострадали аэропорты таких городов, как:

Чикаго - 723 отмены

Атланта - 695 отмен

Даллас/Форт-Уэрт - 491 отмена

Нью-Йорк - 739 отмен в двух аэропортах

Денвер - 423 отмены

Лос-Анджелес - 335 отмен

Сан-Франциско - 304 отмены.

В результате приостановки вылетов были затронуты более 1,5 млн человек.

Работают ли аэропорты в США сейчас?

Спустя почти пять часов после введения запрета на вылеты работа аэропортов была восстановлена. Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что воздушное пространство вновь открыто. Между тем восстановление привычного расписания потребует времени. Тем, кто собирается в США или в данный момент путешествует по стране, необходимо проверять актуальную информацию о своих рейсах, в том числе стыковочных, на официальных сайтах авиалиний.

Из-за чего самолеты перестали летать?

Запрет на полеты стал вынужденной мерой, на которую пошло FAA из-за проблем с телекоммуникационным оборудованием: коммутаторы и маршрутизаторы из-за перегрузки данными стали выдавать противоречивую информацию. Чтобы не допустить проблемы во время взлета и посадки, власти приняли решение временно закрыть небо. По словам министра транспорта Даффи, полной потери связи с 22 центрами управления воздушным движением, которые отвечают за выполнение рейсов, не произошло, а радиолокационный контроль был сохранен.

Почему на американских коммутаторах произошел сбой?

Причина, по которой телекоммуникационное оборудование в США оказалось перегруженным, кроется в изношенности. Еще в 2024 году FAA сообщало о том, что 51 из 138 систем управления воздушным движением непригодна для дальнейшей эксплуатации, а 54 - потенциально непригодные. Оборудованию, которое используется центрами управления воздушным движением, десятки лет, а техника настолько устарела, что запасные части для нее, по словам главы FAA Брайана Бедфорда, приходится либо искать в интернете, либо печатать на 3D-принтере.

Сбой 13-14 ноября не первый за последние годы: в 2023 году полеты были приостановлены примерно на два часа из-за проблем в системе, передающей пилотам важные уведомления о безопасности. Тогда было нарушено выполнение более 10 тысяч рейсов.

Причастен ли ИИ к сбою в американских аэропортах?

21 сентября 2026 года FAA запустила новый ИИ-инструмент для сокращения задержек рейсов, потребления топлива и улучшения качества обслуживания пассажиров - SMART (Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories). 10 ноября облачная система, собирающая данные о 200 параметрах, в том числе погодных условиях, траекториях полетов и транспортных потоках, была внедрена на всех 22 центрах управления воздушным движением в США. Стал ли запуск ИИ-системы причиной масштабного сбоя, который произошел всего три дня спустя, пока точно не известно: ни власти, ни разработчик эту информацию не подтверждают. Однако данный вариант не исключается. В настоящее время проводится расследование и рассматриваются в том числе версии кибератаки или других преступных действий. Внедрение SMART обошлось FAA в $875 млн.

Сбои в американских аэропортах будут и дальше?

В прошлом году Конгресс США одобрил выделение $12,5 млрд на модернизацию телекоммуникационной и радиолокационной инфраструктуры управления воздушным транспортом. 13 ноября администрация заявила, что 68% устаревших медных проводов были заменены на оптоволокно, однако глава FАА Бедфорд еще в сентябре предупреждал, что замены кабеля мало. Более того, финансирования на ремонт сетей не хватает, а графики выполнения работ не скоординированы. Управление гражданской авиации планирует завершить 1-й этап модернизации только к декабрю 2028 года, в связи с чем новые возможные сбои в работе аэропортов страны исключить нельзя.