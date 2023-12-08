Аскер Мамедов – художник, создавший "Сагу о гранате"

Гранат, символ Азербайджана, занимает особое место в творчестве Аскера Мамедова, некоторые его выставки так и называются – "Сага о гранате", "Гранатовый прибой". Расскажем о карьере Мамедова-художника, его учебе во ВГИКе и мультфильмах, снятых на "Азербайджанфильме".

Интерес к рисованию у Аскера Мамедова возник в раннем детстве. В Карабахе, на его родине, во многих семьях, и в семье Аскера тоже, умели ткать ковры.

Я любовался процессом ткачества, национальными узорами и рисунками. Все это повлияло на мой духовный мир и творчество

– Мамедов.

Окончив в 1969 году Азербайджанское государственное художественное училище имени Азимзаде, он выполнил заказ, поступивший от министерства путей сообщения, и получил солидный по тем временам гонорар. Молодой художник отправился в путешествие по Советскому Союзу: побывал в Ленинграде, Москве, Риге, Таллине, других городах и везде посещал академии художеств, интересовался, как проходит обучение. Тогда, по словам Мамедова, ему "показалось, что везде рисуют одинаково, нет ничего по-настоящему нового, необычного".

Мне хотелось, чтобы холсты ожили, обрели сюжетное развитие

– художник.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ВГИК и "Азербайджанфильм"

После армии Мамедов приехал в Москву и однажды вместе с другом отправился во ВГИК на кинопоказ. После сеанса зашел в учебную часть, спросил, как можно поступить, и узнал, что в следующем году планируется набор экспериментального курса режиссеров мультипликационных и научно-популярных фильмов – нужны люди с художественным образованием. Через год Мамедов стал студентом ВГИКа: во время учебы общался с Александром Панкратовым-Черным, Владимиром Грамматиковым, получил "очень большой опыт", наблюдая, как преподают Сергей Герасимов, Инна Макарова, Сергей Бондарчук. Во ВГИКе он познакомился и подружился с Борисом Бабочкиным: посещал его лекции, видел все спектакли выдающегося актера в Малом театре.

Бабочкин относился ко мне по-отцовски. Кажется, даже его студенты не получили столько духовного богатства, сколько я. Фантастический человек был

– Аскер Мамедов.

Еще одна незабываемая встреча произошла у него во вгиковском общежитии. Однажды в комнату 420, которую занимал Мамедов, неожиданно вошел Василий Шукшин – оказалось, что знаменитый к тому времени режиссер и писатель когда-то жил в ней. "Мы говорили о Хемингуэе, Сервантесе. Шукшин рассказывал про свою алтайскую жизнь. А у меня на полке стояла его книга. И я попросил оставить автограф", – вспоминает художник.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Окончив в 1976 году ВГИК, Мамедов вернулся в Баку и начал работать на киностудии "Азербайджанфильм". Он снял 15 мультипликационных фильмов, в числе которых "Заяц-проказник", "Волшебный лепесток", "Странный дракон", "Хвастливый слоненок", "Летающий жираф", "Хитрая задачка", "Камень", "Маленький пастух", "Стог".

Возвращение к живописи и утраченные картины

Последнюю анимационную картину Мамедов сделал в конце 1980-х, а потом вернулся к живописи, получил заказы из Турции и Германии. Построенная художником шестиугольная в плане трехэтажная галерея в Карабахе стала достопримечательностью, но началась Карабахская война, и в 1992 году дом был уничтожен ударом бомбы.

После этого события я не мог себя заставить взять в руки кисти в течение четырех лет

— Мамедов.

Потом он вернулся к работе, последовали выставки в Германии, на Кипре, в России. Однако художнику предстояло выдержать еще один удар судьбы – крупный пожар, произошедший в марте 2005 года в деревянном здании галереи "Русское подворье" в Измайлове.

Перед моими глазами сгорели 150 картин, сотни эскизов, рисунков, старые фотографии юности и детства, родительские памятные вещи, дневники, стихи — в общем, все то, что было бесконечно дорого

— художник.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Два крыла сердца"

В своем творчестве художник сочетает две культурные традиции – азербайджанскую и русскую. На его полотнах можно увидеть панорамы Карабаха ("Карабахская дорога", "Горная речка", "Воспоминание о Карабахе"), подмосковные пейзажи ("Подмосковный закат", "Березовая роща", "Русская зима"), картины, посвященные русскому Северу ("Валаамские острова", ("Валаамские мотивы"), натюрморты с национальным колоритом ("Кинжал и фрукты", "Свеча и роза", "Забытая мелодия", "Свеча и гранат"). Герой многих картин – гранат. "Это божественный плод. Гранат – это целый мир, целая сказка", – отметил заслуженный художник России и Азербайджана в интервью "Вестнику Кавказа". Этому символу Азербайджана посвящены выставки Мамедова с говорящими названиями "Гранатовый прибой", "Сага о гранате".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Работы почетного члена Российской академии художеств выставлялись в Турции, Германии, Испании, Израиле, Франции, Латвии, на Кипре, его картины есть в частных коллекциях и галереях в разных странах мира. Но самые важные для него выставки проходят в Москве и Баку. Так, в 2017 году персональная выставка Мамедова состоялась в Азербайджанском национальном музее искусств, а в Москве в разные годы его работы были показаны в Центральном доме художника, Музее Москвы, ВГИКе, Российской государственной библиотеке, павильоне "Азербайджан" на ВДНХ, Дипломатической академии МИД России, на других площадках. Выставка, прошедшая в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино в 2012 году, носила символическое название – "Два крыла сердца".

Два крыла сердца, которые одинаково поддерживают и вдохновляют меня, дарят творческий полет. Фольклор, национальное творчество любого народа – и Азербайджана, и России – по структуре своей очень похожи, ведь они говорят о душе народа: радости и печали, героизме и победах. Конечно, стили, элементы и колорит будут разными, но суть и смысл у народного творчества общие, порождены ли они на заснеженных просторах России или в тепле и горах Азербайджана

– Мамедов.