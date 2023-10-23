В Библиотеке иностранной литературы рассказывают Сагу о гранате

Открывая выставку, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заметил:
Гранаты удивительный плод, который заключает в себе саму жизнь. Тема граната занимает особое место в творчестве видных художников. Азербайджанский художник Аскер Мамедов уделяет много внимания природе Азербайджана, дарам природы. У него очень светлые, приятные, хорошие картины.
Аскер Мамедов родился в Карабахе и пережил все трагедии, которые были связаны с этим райским уголком земли. У него была большая трагедия: сгорел дом, сгорело много картин. Тем не менее этот человек твердой воли не перестал верить в добро, не перестал верить в жизнь, он стал создавать новые картины. Уже много лет Аскер живет в Москве и радует нас своим теплом.
- Полад Бюльбюль оглы.
В интервью "Вестнику Кавказа" Аскер Мамедов заявил, что образ граната с древних времен в азербайджанском искусстве занимает особое место:
Он присутствует в ковровом искусстве, в песнях, в народном творчестве, у художников, у мыслителей, философов. Цвета граната сочетаются с небесными телами, звездами. Внутри граната - космос, божественная любовь. Это божественный плод. Гранат - это целый мир, целая сказка. Сейчас вообще ученые говорят, что образуется гранатовая галактика.
У нас есть древняя традиция: у родника собираются юноши и девушки. Юноши держат в руках гранаты, девушки – яблоки. Девушка бросает яблоко юношам - это значит ”привет”. Если девушка юноше нравится, то он бросает ей гранат. Если она этот гранат ловит, значит, они могут строить семью. Вот такое огромное значение имеет гранат.
- художник.
Я писал картину, которая называется ”Первая любовь”: в руках Евы сияющий гранат; Адам замечает это сияние и Еву одновременно. У него на первом месте восхищение, а не искушение. Адам восхищается красотой Евы и граната одновременно. Есть такие вещи, которые словами выразить очень трудно, поэтому художники всегда обращаются к таким образам. Людей соединила любовь, а не страх. Вот на основе этого я и писал Адама и Еву... И на этой картине нет змея.
- Аскер Мамедов.
В последнее время самая любимая моя картина, посвященная карабахской теме, ”Харыбюльбюль”. Я родом из Карабаха, поэтому этот цветок для меня очень дорог и близок, и любим. Эти цветочки растут только в Карабахе. Ученые предпринимали попытки посадить их в разных городах, но они нигде не выживают. Теперь, когда Карабах освобожден от оккупации, этот цветок стал символом нашей победы.
- художник.
Выставка "Сага о гранате" была организована при участии Фонда Гейдара Алиева, который активно работает в России. Полад Бюльбюль оглы поблагодарил фонд и заметил:
В этом году столетие Гейдара Алиева широко отмечалось в Российской Федерации. Гейдар Алиев - фигура, объединяющая наши страны и наши народы. Он очень много сделал для того, чтобы наши страны жили в дружбе и согласии. Работая первым заместителем председателя Совета министров СССР, очень много сделал для развития сегодняшней России: это и строительство БАМа, и много других значимых объектов, которые работают сейчас и приносят Российской Федерации прибыль. Сегодня Фонд, носящий его имя, тоже много делает для сохранения и развития наших добрососедских отношений.