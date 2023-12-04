Вестник Кавказа

"Сага о гранате" Аскера Мамедова: новая выставка в Иностранной библиотеке

"Вестник Кавказа"
Выставка "Сага о гранате" художника Аскера Мамедова открылась в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино. На ней представлены работы, посвященные символу Азербайджана. Представляем самые яркие фото с открытия выставки.

Персональная выставка Аскера Мамедова "Сага о гранате" заработала в Москве.

Картины заслуженного художника РФ и АР можно увидеть в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино.

Выставку организовали Представительство Фонда Гейдара Алиева в России, Азербайджанский культурный центр и Библиотека иностранной литературы.

Показываем на фото, как проходило открытие выставки.

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Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки Сага о гранате художника Аскера Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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