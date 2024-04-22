Аллергия летом: симптомы, на что бывает, как облегчить

Аллергия может начаться в любой момент вне зависимости от сезона, региона и местного климата, доставив серьезный дискомфорт. Хотя наиболее часто сезонная аллергия возникает весной во время цветения, лето не менее опасно для аллергиков. Рассказываем, какие самые сильные аллергены в летние месяцы и как помочь своему организму.

Что такое аллергия?

Аллергия - это чрезмерная реакция иммунной системы, которая возникает при воздействии обычно не вредных, но чужеродных веществ. Когда человек трогает, вдыхает или ест что-то, вызывающее у него аллергию, тело оценивает это действие как атаку и пытается избавиться от вредителя. Аллергическая реакция может быть минимальной, а может привести к угрожающим жизни состояниям, в том числе отёку дыхательных путей и падению давления. Аллергия может быть на что угодно, в том числе на продукты, лекарства, животных, укусы насекомых и пыльцу. Аллергией страдают 30-40% населения Земли, и с каждым годом этот показатель растет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аллергия на летнее цветение

Большинство случаев аллергической реакции летом связано с цветением сезонных трав. Самые сильные аллергены в период летнего цветения это:

злаковые травы, в том числе пшеница, рожь, овёс, райграс, тимофеевка, ячмень, гречиха, овсяница,

сорные травы (сорняки), в первую очередь амброзия, хмель, полынь, крапива, лебеда и одуванчик.

цветы: петунии, подсолнухи, маргаритки, ромашки и розы.

В случае с травами и цветами аллергеном является пыльца, и такой вид аллергии называется поллинозом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как проявляется летняя аллергия на цветение?

Поллиноз может проявляться одними или несколькими симптомами:

зудом во рту и в горле

глазным зудом и повышенным слезотечением

чиханием и кашлем

покраснеем кожи - дерматитом

отеком носовых пазух и слизистой оболочки

зудом в ушах.

Какая еще аллергия может быть летом?

Помимо аллергии на цветение летом аллергическая реакция также может возникнуть:

на овощи и фрукты : сельдерей, дыню, персики, помидоры, огурцы, яблоки, морковь и картофель. Нередко люди страдающие поллинозом сталкиваются и с данным видом аллергии. При аллергии на продукты к симптомам могут добавиться тошнота и рвота, а также проблемы с дыханием;

: сельдерей, дыню, персики, помидоры, огурцы, яблоки, морковь и картофель. Нередко люди страдающие поллинозом сталкиваются и с данным видом аллергии. При аллергии на продукты к симптомам могут добавиться тошнота и рвота, а также проблемы с дыханием; на солнце . Солнечная аллергия возникает при воздействии ультрафиолетовых лучей на кожу, а также при взаимодействии веществ, нанесенных на кожу, с солнечными лучами. Симптомы солнечной аллергии - высыпания на коже, зуд, чувство жжения, шелушение кожи и отек;

. Солнечная аллергия возникает при воздействии ультрафиолетовых лучей на кожу, а также при взаимодействии веществ, нанесенных на кожу, с солнечными лучами. Симптомы солнечной аллергии - высыпания на коже, зуд, чувство жжения, шелушение кожи и отек; на укусы насекомых. При укусах пчел, комаров и других насекомых место укуса краснеет и зудит, может проявиться отек губ, лица и глаз, тошнота и рвота тоже не исключены;

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

на плесень. Споры плесени - сильный аллерген, а поскольку летом во многих регионах становится достаточно влажно, плесень начинает активно расти. Среди симптомов аллергии на плесень насморк, свистящее дыхание, кашель и чихание, головная боль и сыпь.

Что такое анафилактический шок?

При любом виде аллергии, в том числе и летней, самая опасная реакция организма - анафилактический шок. Чаще всего анафилактический шок наступает при пищевой аллергии и укусах насекомых. Это состояние крайне опасное для жизни, поэтому нужно немедленно обратиться за медицинской помощью в случае проявления его симптомов, среди которых

затрудненное дыхание

проблемы с глотанием

низкое давление

учащенное сердцебиение

судороги

диарея

тошнота и рвота.

При своевременной помощи человек полностью восстанавливается от анафилактического шока.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как облегчить симптомы летней аллергии?

Аллергию в летний период может спровоцировать множество факторов, а её симптомы способны серьезно ухудшить качество жизни. Однако помочь себе во время сезонной аллергии можно, придерживаясь достаточно простых рекомендаций: