Аллергия летом: симптомы, на что бывает, как облегчить

Что такое аллергия?
Аллергия - это чрезмерная реакция иммунной системы, которая возникает при воздействии обычно не вредных, но чужеродных веществ. Когда человек трогает, вдыхает или ест что-то, вызывающее у него аллергию, тело оценивает это действие как атаку и пытается избавиться от вредителя. Аллергическая реакция может быть минимальной, а может привести к угрожающим жизни состояниям, в том числе отёку дыхательных путей и падению давления. Аллергия может быть на что угодно, в том числе на продукты, лекарства, животных, укусы насекомых и пыльцу. Аллергией страдают 30-40% населения Земли, и с каждым годом этот показатель растет.
Аллергия на летнее цветение
Большинство случаев аллергической реакции летом связано с цветением сезонных трав. Самые сильные аллергены в период летнего цветения это:
- злаковые травы, в том числе пшеница, рожь, овёс, райграс, тимофеевка, ячмень, гречиха, овсяница,
- сорные травы (сорняки), в первую очередь амброзия, хмель, полынь, крапива, лебеда и одуванчик.
- цветы: петунии, подсолнухи, маргаритки, ромашки и розы.
В случае с травами и цветами аллергеном является пыльца, и такой вид аллергии называется поллинозом.
Как проявляется летняя аллергия на цветение?
Поллиноз может проявляться одними или несколькими симптомами:
- зудом во рту и в горле
- глазным зудом и повышенным слезотечением
- чиханием и кашлем
- покраснеем кожи - дерматитом
- отеком носовых пазух и слизистой оболочки
- зудом в ушах.
Какая еще аллергия может быть летом?
Помимо аллергии на цветение летом аллергическая реакция также может возникнуть:
- на овощи и фрукты: сельдерей, дыню, персики, помидоры, огурцы, яблоки, морковь и картофель. Нередко люди страдающие поллинозом сталкиваются и с данным видом аллергии. При аллергии на продукты к симптомам могут добавиться тошнота и рвота, а также проблемы с дыханием;
- на солнце. Солнечная аллергия возникает при воздействии ультрафиолетовых лучей на кожу, а также при взаимодействии веществ, нанесенных на кожу, с солнечными лучами. Симптомы солнечной аллергии - высыпания на коже, зуд, чувство жжения, шелушение кожи и отек;
- на укусы насекомых. При укусах пчел, комаров и других насекомых место укуса краснеет и зудит, может проявиться отек губ, лица и глаз, тошнота и рвота тоже не исключены;
- на плесень. Споры плесени - сильный аллерген, а поскольку летом во многих регионах становится достаточно влажно, плесень начинает активно расти. Среди симптомов аллергии на плесень насморк, свистящее дыхание, кашель и чихание, головная боль и сыпь.
Что такое анафилактический шок?
При любом виде аллергии, в том числе и летней, самая опасная реакция организма - анафилактический шок. Чаще всего анафилактический шок наступает при пищевой аллергии и укусах насекомых. Это состояние крайне опасное для жизни, поэтому нужно немедленно обратиться за медицинской помощью в случае проявления его симптомов, среди которых
- затрудненное дыхание
- проблемы с глотанием
- низкое давление
- учащенное сердцебиение
- судороги
- диарея
- тошнота и рвота.
При своевременной помощи человек полностью восстанавливается от анафилактического шока.
Как облегчить симптомы летней аллергии?
Аллергию в летний период может спровоцировать множество факторов, а её симптомы способны серьезно ухудшить качество жизни. Однако помочь себе во время сезонной аллергии можно, придерживаясь достаточно простых рекомендаций:
- следите за периодами цветения трав и цветов. Нередко о них сообщают в СМИ, также есть специальные приложения, информирующие о том, каких аллергенов нужно опасаться в определённые дни и недели;
- старайтесь, по возможности, меньше бывать на открытых пространствах, в том числе в парках и лесах, во время цветения;
- если избежать контакта с аллергенами растений сложно, надевайте маску, чтобы пыльца не попадала в дыхательные пути;
- сразу принимайте душ, возвращаясь с улицы;
- всегда носите с собой антигистаминные препараты;
- чаще делайте уборку в доме, в том числе влажную;
- используйте репелленты, отпугивающие кусающих и жалящих насекомых;
- воздержитесь от употребления в больших количествах овощей и фруктов, если не знаете, есть ли у вас на них аллергия или нет;
- поскольку аллергия - это заболевание, консультацией с врачом тоже не следует пренебрегать.