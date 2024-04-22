Вестник Кавказа

Аллергия летом: симптомы, на что бывает, как облегчить

Екатерина Винник
Фиточай
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аллергия может начаться в любой момент вне зависимости от сезона, региона и местного климата, доставив серьезный дискомфорт. Хотя наиболее часто сезонная аллергия возникает весной во время цветения, лето не менее опасно для аллергиков. Рассказываем, какие самые сильные аллергены в летние месяцы и как помочь своему организму.

Что такое аллергия?

Аллергия - это чрезмерная реакция иммунной системы, которая возникает при воздействии обычно не вредных, но чужеродных веществ. Когда человек трогает, вдыхает или ест что-то, вызывающее у него аллергию, тело оценивает это действие как атаку и пытается избавиться от вредителя. Аллергическая реакция может быть минимальной, а может привести к угрожающим жизни состояниям, в том числе отёку дыхательных путей и падению давления. Аллергия может быть на что угодно, в том числе на продукты, лекарства, животных, укусы насекомых и пыльцу. Аллергией страдают 30-40% населения Земли, и с каждым годом этот показатель растет. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аллергия на летнее цветение 

Большинство случаев аллергической реакции летом связано с цветением сезонных трав. Самые сильные аллергены в период летнего цветения это: 

  • злаковые травы, в том числе пшеница, рожь, овёс, райграс, тимофеевка, ячмень, гречиха, овсяница, 
  • сорные травы (сорняки), в первую очередь амброзия, хмель, полынь, крапива, лебеда и одуванчик. 
  • цветы: петунии, подсолнухи, маргаритки, ромашки и розы. 

В случае с травами и цветами аллергеном является пыльца, и такой вид аллергии называется поллинозом. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как проявляется летняя аллергия на цветение? 

Поллиноз может проявляться одними или несколькими симптомами: 

  • зудом во рту и в горле 
  • глазным зудом и повышенным слезотечением 
  • чиханием и кашлем 
  • покраснеем кожи - дерматитом
  • отеком носовых пазух и слизистой оболочки 
  • зудом в ушах. 

Какая еще аллергия может быть летом?

Помимо аллергии на цветение летом аллергическая реакция также может возникнуть: 

  • на овощи и фрукты: сельдерей, дыню, персики, помидоры, огурцы, яблоки, морковь и картофель. Нередко люди страдающие поллинозом сталкиваются и с данным видом аллергии. При аллергии на продукты к симптомам могут добавиться тошнота и рвота, а также проблемы с дыханием;  
  • на солнце. Солнечная аллергия возникает при воздействии ультрафиолетовых лучей на кожу, а также при взаимодействии веществ, нанесенных на кожу, с солнечными лучами. Симптомы солнечной аллергии - высыпания на коже, зуд, чувство жжения, шелушение кожи и отек; 
  • на укусы насекомых. При укусах пчел, комаров и других насекомых место укуса краснеет и зудит, может проявиться отек губ, лица и глаз, тошнота и рвота тоже не исключены; 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
  • на плесень. Споры плесени - сильный аллерген, а поскольку летом во многих регионах становится достаточно влажно, плесень начинает активно расти. Среди симптомов аллергии на плесень насморк, свистящее дыхание, кашель и чихание, головная боль и сыпь. 

Что такое анафилактический шок?

При любом виде аллергии, в том числе и летней, самая опасная реакция организма - анафилактический шок. Чаще всего анафилактический шок наступает при пищевой аллергии и укусах насекомых. Это состояние крайне опасное для жизни, поэтому нужно немедленно обратиться за медицинской помощью в случае проявления его симптомов, среди которых

  • затрудненное дыхание 
  • проблемы с глотанием 
  • низкое давление
  • учащенное сердцебиение 
  • судороги
  • диарея
  • тошнота и рвота. 

При своевременной помощи человек полностью восстанавливается от анафилактического шока. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как облегчить симптомы летней аллергии?

Аллергию в летний период может спровоцировать множество факторов, а её симптомы способны серьезно ухудшить качество жизни. Однако помочь себе во время сезонной аллергии можно, придерживаясь достаточно простых рекомендаций:  

  • следите за периодами цветения трав и цветов. Нередко о них сообщают в СМИ, также есть специальные приложения, информирующие о том, каких аллергенов нужно опасаться в определённые дни и недели; 
  • старайтесь, по возможности, меньше бывать на открытых пространствах, в том числе в парках и лесах, во время цветения; 
  • если избежать контакта с аллергенами растений сложно, надевайте маску, чтобы пыльца не попадала в дыхательные пути; 
  • сразу принимайте душ, возвращаясь с улицы; 
  • всегда носите с собой антигистаминные препараты;
  • чаще делайте уборку в доме, в том числе влажную;
  • используйте репелленты, отпугивающие кусающих и жалящих насекомых; 
  • воздержитесь от употребления в больших количествах овощей и фруктов, если не знаете, есть ли у вас на них аллергия или нет;
  • поскольку аллергия - это заболевание, консультацией с врачом тоже не следует пренебрегать.
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