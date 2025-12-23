Как отметить Новый год в разных традициях мира

Новый год отмечают во многих странах мира, но традиции празднования различаются. Расскажем, как отметить новый год по-аргентински, по-итальянски, по-кубински, по-вьетнамски, по-испански, по-датски, по-итальянски, по-гречески.

Новый год по-аргентински

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аргентинцы убеждены: чтобы впустить в свою жизнь что-то новое, нужно попрощаться со старым. Поэтому в последний день года они выкидывают все ненужные бумаги: календари, квитанции, бланки и остальную макулатуру, которая им больше не пригодится. Есть и более веселый ритуал для тех, кто мечтает о путешествиях: нужно обойти вокруг дома с чемоданом в руках. Говорят, это «запускает» грядущие поездки – будто бы уже несешь багаж в новое приключение.

Новый год по-испански

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Испанская новогодняя ночь – азартное состязание с самим временем. За 12 последних секунд уходящего года надо успеть съесть 12 виноградин – по одной за каждый будущий месяц. Эти ягоды – залог удачи: проглотил все двенадцать – год будет благополучным.

Новый год по-датски

В Дании одна из традиций – бить посуду. В течение года хозяева бережно хранят старую утварь, чтобы в праздничную ночь торжественно разбить ее о двери близких. Чем больше осколков перед дверью, тем больше уважения и любви испытывают к хозяину дома. Это своеобразный способ пожелать благополучия в новом году. В последнее время традиция претерпела небольшие изменения: чтобы не испортить дом и избежать травм, посуду бьют заранее, а осколки аккуратно высыпают у крыльца дома.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще одна забавная новогодняя традиция в Дании – прыжки со стула в полночь. Датчане верят: так ты буквально «впрыгиваешь» в новый год, прихватив с собой удачу.

Новый год по-вьетнамски

Во Вьетнаме можно встретить наступающий год дважды. «Главный» Новый год в стране отмечают по лунному календарю (Тэт).

Во Вьетнаме всегда настороженно относятся к первому гостю после наступления нового года. Вьетнамцы тщательно выбирают, кого пригласить первым: считается, что этот человек задает тон всему году. Поэтому в гости зовут тех, кому сопутствует удача. От визитов невезучих знакомых стараются уклониться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще один важный момент относительно празднования Тэта - праздник считается семейным, и важно встречать его в компании пожилого человека.

Новый год по-итальянски

Когда‑то итальянские улицы в новогоднюю ночь украшали не столько гирлянды, сколько выброшенная мебель. Этот экстравагантный ритуал означал: старое уходит, освобождая место для нового. Сегодня столь радикальные методы почти исчезли – безопасность важнее зрелищности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако итальянцы по-прежнему придерживаются другой традиции – на новогоднем столе обязательно присутствует чечевица, которая символизирует богатство и процветание, так как ее зерна напоминают монеты. Считается, что чем больше чечевицы съешь, тем больше денег придет в новом году.

Новый год по-кубински

Жаркая Куба встречает Новый год ведрами воды. Жители наполняют емкости водой и с наступлением полуночи выливают ее из окон. Это символическое очищение: вместе с водой из дома уходят беды и невзгоды минувшего года.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

А вот виноградная традиция здесь приобрела особый смысл. Кубинцы не просто едят ягоды, но и внимательно следят за вкусом. Кислые виноградины предвещают непростые месяцы, а сладкие обещают радость и удачу.

Новый год по-гречески

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В новогоднюю ночь вся семья выходит на улицу, а глава греческой семьи (или самый удачливый из домочадцев) со всей силы разбивает плод граната о стену: в идеале зерна должны разлететься в разные стороны. Чем больше зерен разлетится – тем удачнее и радостнее будет новый год. После этого важно переступить порог дома правой ногой – это гарантирует удачу на весь предстоящий год.