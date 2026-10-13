5 самых редких книг в мире

Некоторые книги ценятся не только за содержание, но и за собственную историю. Их создавали для королей и герцогов, печатали небольшими тиражами, отзывали из продажи или хранили как величайшие сокровища науки. Сегодня редкие книги становятся музейными экспонатами и предметами борьбы коллекционеров на аукционах.

Средневековое Евангелие Генриха Льва

Евангелие Генриха Льва — роскошная рукописная книга, созданная приблизительно в 1175–1188 годах в бенедиктинском монастыре Хельмарсхаузен по заказу герцога Саксонии Генриха Льва. Рукопись предназначалась для Брауншвейгского собора и стала одним из выдающихся памятников средневековой книжной культуры. Книга содержит тексты четырёх Евангелий на латинском языке. Её украшают 50 полностраничных миниатюр, а также многочисленные декоративные инициалы. Золото, насыщенные краски и сложные орнаменты превращают рукопись в произведение искусства. В 1983 году Евангелие выставили на аукцион Sotheby's в Лондоне. Его приобрели за 8,14 миллиона фунтов стерлингов представители немецкого государства и банковского консорциума. На тот момент это была рекордная сумма для книги. Сегодня рукопись хранится в библиотеке Герцога Августа в Вольфенбюттеле и считается национальным культурным сокровищем Германии.

Редчайшая книга Эдгара По «Тамерлан и другие стихотворения»

В 1827 году будущий классик американской литературы Эдгар Аллан По выпустил свой первый поэтический сборник — Tamerlane and Other Poems («Тамерлан и другие стихотворения»). Автор не указал своего имени: на обложке значилось лишь «Бостонец». Тираж был очень небольшим. По оценкам исследователей и специалистов по редким книгам, напечатали менее 50 экземпляров, а до наших дней дошло около десятка. Сегодня подлинное первое издание «Тамерлана и других стихотворений» — большая редкость на книжном рынке.Сборник вышел, когда По было всего 18 лет. В нём уже проявились темы, которые позднее стали характерными для его творчества: одиночество, утраченная любовь, амбиции и трагические судьбы. Книга вышла до того, как поэт приобрёл мировую известность благодаря своим рассказам и произведению «Ворон».

Издание книги «Приключения Алисы в Стране чудес», которое отозвали

Первая версия знаменитой книги Льюиса Кэрролла Alice's Adventures in Wonderland («Приключения Алисы в Стране чудес») появилась в 1865 году. Однако первоначальный тираж вскоре оказался в центре необычной истории. Иллюстратор Джон Тенниел остался недоволен качеством печати рисунков. Кэрролл согласился с претензиями, и издание отозвали. Большая часть отпечатанных листов не поступила в обычную продажу в Великобритании, а часть впоследствии использовали для американского выпуска с новым титульным листом. Именно поэтому экземпляры первоначального британского издания 1865 года сегодня особенно редки. По данным библиотечных исследований, известно примерно о двух десятках сохранившихся экземпляров. В январе 2026 года библиотеки Бодли и колледж Крайст-черч в Оксфорде объявили о совместном приобретении одного из таких экземпляров.

Лестерский кодекс Леонардо да Винчи

Лестерский кодекс — рукописная тетрадь Леонардо да Винчи, созданная в начале XVI века, приблизительно в 1506–1510 годах. В ней 72 страницы с наблюдениями, рисунками и размышлениями о природе. Главная тема рукописи — вода, её движение. Кроме того, Леонардо рассуждал о геологии, ископаемых и свете, отражённом Луной. Текст написан зеркальным письмом — справа налево, что характерно для многих записей художника и изобретателя. Название кодекса связано с Томасом Коуком, графом Лестером, который приобрёл рукопись в XVIII веке. В 1994 году её купил сооснователь Microsoft Билл Гейтс на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 30,8 миллиона долларов. Эта сделка сделала кодекс одной из самых дорогих книг в истории.

Первое фолио Шекспира

В 1623 году, через семь лет после смерти Уильяма Шекспира, его коллеги и друзья Джон Хеминг и Генри Конделл подготовили первое собрание его пьес, известное как «Первое фолио». В книге были опубликованы 36 произведений драматурга. Около половины пьес, вошедших в фолио, ранее не выходили в печати. Без этой книги такие произведения, как «Макбет», «Буря» и «Юлий Цезарь», могли бы не сохраниться в известном нам виде. Есть мнение, что тираж составлял около 750 экземпляров. По данным библиотеки Фолджера, сегодня известно о существовании 235 экземпляров, хотя состояние и состав каждого издания различаются. Некоторые книги лишились страниц, другие получили новые переплёты или владельческие пометки. Первое фолио — важнейший источник для изучения творчества Шекспира. Каждый сохранившийся экземпляр имеет собственную историю, а различия между ними помогают исследователям восстанавливать текст и историю печати.