Некоторые известные в массовой культуре психологические феномены получили названия в честь политиков, актеров и деятелей культуры. Что означает эффект Манделы и эффект Барбры Стрейзанд, что такое синдром Стендаля и эффект Марты Митчелл, почему синдром назван в честь Мэрилин Монро – разбираемся в сегодняшнем материале.

Эффект Манделы

Эффект Манделы — явление, при котором множество людей одинаково ошибочно вспоминают определенное событие, факт или деталь. Название появилось благодаря воспоминаниям людей, которые были уверены, что южноафриканский политик Нельсон Мандела умер в тюрьме еще в 1980-х годах. В действительности он вышел на свободу в 1990 году, стал президентом ЮАР, а умер в 2013-м. Термин получил распространение благодаря исследовательнице паранормальных явлений Фионе Брум, которая в 2009 году рассказала о собственном воспоминании и обнаружила, что похожая ошибка встречается у других людей. К известным примерам относят уверенность в том, что у персонажа игры «Монополия» был монокль, хотя на официальном изображении его нет. Среди возможных объяснений такого — влияние ассоциаций, ожиданий и информации, которую человек получает от окружающих.

Эффект Стрейзанд

В 2003 году певица и актриса Барбра Стрейзанд обратилась в суд из-за фотографии своего дома в Малибу. Снимок был частью большого проекта фотографа Кеннета Адельмана, посвященного изучению эрозии калифорнийского побережья. До судебного разбирательства изображение почти не привлекало внимания, однако после публичного конфликта интерес к нему резко вырос. Так появился термин «эффект Стрейзанд». Им называют ситуацию, когда попытка удалить, запретить или скрыть информацию приводит к противоположному результату: о ней узнает гораздо больше людей. Особенно заметно это явление в интернете, где публикации быстро копируются и распространяются.

Синдром Стендаля

Название этого феномена связано с французским писателем Стендалем. В 1817 году, посетив базилику Санта-Кроче во Флоренции, он описал необычайно сильное эмоциональное впечатление от произведений искусства и атмосферы города.Спустя полтора столетия итальянский психиатр Грациэлла Магерини обратила внимание на туристов, которые испытывали выраженные физические и психологические симптомы во время знакомства с произведениями искусства во Флоренции. В конце 1970-х годов она описала подобные случаи, а позднее систематизировала наблюдения в профессиональной литературе. Синдромом Стендаля называют состояние, при котором сильное эстетическое впечатление сопровождается учащенным сердцебиением, головокружением, тревогой, спутанностью мыслей, а иногда и обмороком. Однако научная обоснованность выделения его в самостоятельное расстройство остается предметом дискуссий, поэтому он не включен в медицинские классификации.

Эффект Марты Митчелл

Этот феномен получил название в честь Марты Митчелл, жены генерального прокурора США Джона Митчелла. Во время Уотергейтского скандала она сообщала сведения о причастности представителей администрации к незаконным действиям. Ее заявления поначалу воспринимали как проявление нестабильного психического состояния, однако впоследствии часть сообщенных ею сведений подтвердилась. В 1988 году психолог Брендан Махер использовал выражение «эффект Марты Митчелл» для описания диагностической ошибки: специалист может принять правдивый рассказ человека за бред только потому, что изложенные события кажутся маловероятными или невероятными. Феномен напоминает о важном принципе: необычность утверждения сама по себе еще не доказывает его ложность.

Синдром Монро

Синдром Монро — понятие из популярной психологии, связанное с образом знаменитой американской актрисы. Им описывают ситуацию, когда человек получает восхищение, внимание и признание окружающих благодаря внешности, успеху или другим заметным качествам, но при этом испытывает одиночество, неуверенность и ощущение, что его настоящую личность никто не знает. В некоторых психологических публикациях этот термин связывают с зависимостью самооценки от внешнего одобрения и попытками заслужить любовь за счет привлекательности или соответствия ожиданиям окружающих. Однако важно не путать описание такого эмоционального опыта с установленным диагнозом. Название возникло из интерпретаций публичного образа Монро и биографии.