30 июля 2026 — какой сегодня праздник: международный, церковный, народный

В календаре ООН на 30 июля приходятся сразу две международные даты — Международный день дружбы и Всемирный день борьбы с торговлей людьми. В православной традиции 30 июля вспоминают великомученицу Марину Антиохийскую и преподобного Лазаря Галисийского. А в народном календаре это Марина Лазоревая или Маринин день.

Какие праздники отмечают 30 июля в мире

Одна из главных международных дат - Международный день дружбы . Его учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2011 году. Идея праздника заключается в том, что дружеские отношения между людьми, народами, странами и культурами способствуют укреплению взаимопонимания и уважения к культурному многообразию. В документе также подчеркивается актуальность и важность "значения дружбы как проявления у всех людей во всем мире благородного и бесценного чувства". ООН обращает особое внимание и на участие молодежи в мероприятиях, направленных на развитие диалога и солидарности.

. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2011 году. Идея праздника заключается в том, что дружеские отношения между людьми, народами, странами и культурами способствуют укреплению взаимопонимания и уважения к культурному многообразию. В документе также подчеркивается актуальность и важность "значения дружбы как проявления у всех людей во всем мире благородного и бесценного чувства". ООН обращает особое внимание и на участие молодежи в мероприятиях, направленных на развитие диалога и солидарности. 30 июля отмечается и Всемирный день борьбы с торговлей людьми. ООН провозгласила его в 2013 году, пытаясь привлечь внимание к проблеме торговли людьми и необходимости защищать права и достоинство ее жертв. По данным ООН, преступные сети используют обман, принуждение и уязвимое положение людей для различного рода эксплуатации, в том числе в целях принудительного труда. В 2026 году тема Всемирного дня посвящена торговле людьми для принудительной преступной деятельности в интернет-схемах мошенничества.

Православный праздник 30 июля

Согласно православному календарю, 30 июля Церковь чтит память великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской. В этот же день вспоминают преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устьнедумского и преподобного Лазаря Галисийского; также совершается празднование в честь Святогорской иконы Божией Матери.

Особое место в церковном календаре занимает великомученица Марина. Согласно православной традиции, она пострадала за христианскую веру и была прославлена в лике великомучениц. В церковных текстах она также известна под именем Маргарита.

В народной традиции день памяти святой получил название Марина Лазоревая, а также Марина с Лазарем, так как в этот день чтут память и преподобного Лазаря Галисийского. Однако со временем у названия праздника появилось еще одно толкование. Из-за созвучия имени Марина со словом море и Лазаря — с лазоревыми, название стали связывать прежде всего с погодными наблюдениями и характерными для конца июля грозами и зарницами.

Народные приметы на 30 июля

Приметы 30 июля в основном связаны с небом и погодой. С днем Марины Лазоревой связывали такие наблюдения:

Яркие зарницы 30 июля считались предвестниками пожаров, поэтому к огню в этот период относились особенно осторожно.

Гроза в этот день воспринималась как знак скорой перемены погоды.

Погода на Марину Лазоревую использовалась в народных прогнозах для определения характера будущей осени.

Спокойно сидящие на воде чайки, согласно одной из примет, предвещали ясную и солнечную погоду.

Большое количество стрекоз у водоемов связывали с приближением дождя.

Чего нельзя делать 30 июля?

С Марининым днем связано немало народных поверий. В некоторых традициях считалось нежелательным начинать в эту дату какие-либо важные новые дела, совершать крупные покупки или проводить свадебные торжества.

Особое внимание уделяли грозам. Древнее представление о том, что на Марину Лазоревую нельзя смотреть на зарницы, отражает страх перед природной стихией: раньше ходило поверие, что можно навлечь беду или ухудшить себе зрение, если увидишь вспышки в небе.