110 лет со дня рождения Рашида Бейбутова: каким был творческий путь певца

На эстраде Рашид Бейбутов выступал с юности, потом пел в оперных спектаклях, а его визитной карточкой стала роль Аскера в экранизации оперетты Узеира Гаджибекова "Аршин мал алан". Расскажем, как складывалась вокальная карьера Бейбутова, какие песни он исполнял, в каких странах выступал и как в Азербайджане сохраняют память об артисте.

Музыкально-театральная семья Бейбутовых

Рашид Бейбутов родился 14 декабря 1915 года в Тбилиси. Его отец — уроженец Шуши Меджид Бейбутов — был известным певцом-ханенде, мать — Фируза Векилова — много лет преподавала русский язык в азербайджанских школах в Тбилиси, возглавляла женский клуб, в котором были драматический, музыкальный и другие кружки. Дети Бейбутовых тоже занимались музыкой: старшая дочь Наджиба играла на фортепиано, старший сын Энвер — на кларнете, а младший — Рашид — учился играть на скрипке. Они часто бывали в Тбилисском азербайджанском театре, где исполнялись мугамные оперы и музыкальные комедии, а потом устраивали домашние представления: чаще всего это были сцены из произведений Узеира Гаджибекова — оперетты "Аршин мал алан", опер "Лейли и Меджнун" и "Асли и Керем". Рашид, обладавший самым красивым голосом, всегда пел главные партии. Особенно ему нравился "Аршин мал алан": надев отцовскую каракулевую папаху, мальчик с удовольствием изображал главного героя Аскера.

Наджиба Бейбутова в юности выступала в Тбилисском азербайджанском театре, потом стала актрисой Театра музыкальной комедии в Баку, получила звание заслуженной артистки Азербайджана. Энвер Бейбутов окончил режиссерский факультет ГИТИСа, в 1940-х — 1950-х годах возглавлял драматические театры в Ульяновске, Казани, Ростове-на-Дону и других городах, стал народным артистом РСФСР. В 1960-х режиссер уже в Баку руководил сначала Театром оперы и балета, а потом Русским драматическим театром.

Как началась вокальная карьера Рашида Бейбутова?

В 1933 году Рашид окончил школу, тогда же впервые выступил на концерте: в тбилисском парке "Муштаид" он в сопровождении инструментального ансамбля исполнил азербайджанские народные песни. Поступив в железнодорожный техникум, Бейбутов организовал самодеятельный студенческий оркестр, который однажды даже пригласили на съемки в кино. Вскоре он стал солистом эстрадного ансамбля, с песнями азербайджанских, грузинских, армянских композиторов и хитами Исаака Дунаевского, Матвея Блантера, Анатолия Новикова выступал в Грузии, а потом с Государственным джазовым оркестром Армении гастролировал в Баку, Владивостоке и других городах СССР.

Как прославился Рашид Бейбутов?

К экранизации "Аршин мал алана" на Бакинской киностудии приступили в 1944 году, Узеир Гаджибеков, режиссеры Рза Тахмасиб и Николай Лещенко тщательно отбирали артистов на главные роли среди многочисленных претендентов. Бейбутов в это время как раз давал концерты в Баку, композитор и постановщики обратили внимание на его яркое исполнение фрагментов из оперетты, и вскоре певец получил роль Аскера. Премьера "Аршин мал алана" состоялась 1 октября 1945-го, фильм имел большой успех, на следующий год Бейбутов в числе других его создателей получил Государственную премию СССР, тогда же стал заслуженным артистом Азербайджана. Он приобрел огромную популярность: "герой фильма "Аршин мал алан"" — так певца представляли на концертных афишах, а в шутку его называли просто "Рашид мал алан". В свои программы Бейбутов по-прежнему включал арии Аскера, а в 1952 году исполнил эту роль в постановке Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В 1946 году он стал солистом Азербайджанской государственной филармонии, в 1951-м получил звание народного артиста Азербайджана, а 25 декабря 1953 года дебютировал как оперный певец. В тот вечер в Баку впервые прозвучала опера Фикрета Амирова "Севиль", а Бейбутов исполнил партию главного героя Балаша.

В феврале 1957 года был создан Азербайджанский государственный концертный ансамбль, его художественным руководителем стал Бейбутов. Первое выступление состоялось 28 июля, специально для нового коллектива произведения написали Кара Караев, Фикрет Амиров, Султан Гаджибеков и другие известные азербайджанские композиторы. Вскоре ансамбль стал участником концертной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, а потом начались гастроли по Советскому Союзу.

В мае 1959 года в Москве проходила II декада азербайджанского искусства и литературы: в программе была "Севиль" с участием Бейбутова, а также его концертные выступления. В том же году певец стал народным артистом СССР.

В репертуар Бейбутова входили песни Тофика Кулиева "Азербайджан" и "Зулейха ханум", "Песня о бакинских нефтяниках" Кара Караева, "Я встретил девушку" и "Любимые глаза" Андрея Бабаева, "Мальчик из Карабаха" Виктора Долидзе, романсы и песни Фикрета Амирова, вокальные сочинения других азербайджанских композиторов. Также артист исполнял классические романсы XIX века, "Подмосковные вечера" Василия Соловьева-Седого, "Я люблю тебя, жизнь" Эдуарда Колмановского, русские народные песни и песни народов мира. С этими программами он гастролировал по всему СССР, выступал в Болгарии, Индии, Китае, Египте, Иране, Ираке, Турции, Финляндии, Бельгии и других странах.

В 1966 году певец создал Азербайджанский государственный театр песни и до конца жизни был его художественным руководителем и солистом. Бейбутов умер 9 июня 1989 года в Москве, он похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

Как в Азербайджане сохраняют память о Рашиде Бейбутове?

В честь певца названа одна из улиц в центре Баку, на ней находятся музыкальная школа № 2 и созданный Бейбутовым Театр песни, которым тоже присвоено его имя. 4 октября 2016 года перед зданием театра открыли памятник прославленному артисту, а в июне нынешнего года в театре был создан его мемориальный кабинет: там представлены фотографии, личные вещи, архивные записи и другие экспонаты, связанные с жизнью и творчеством певца.