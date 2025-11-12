Валерий Бессель: санкции США ничего не меняют – российскую нефть нечем заменить

Профессор Валерий Бессель проанализировал для "Вестника Кавказа" вероятные последствия новых санкций США против российской нефти, указав на их неэффективность ввиду интереса Китая и Индии к продолжения энергетического сотрудничества с Россией.

Нефтяные санкции США, введенные против "Роснефти" и "Лукойла" не окажут почти никакого влияния на углеводородный экспорт РФ, поскольку основные покупатели продолжат покупать российскую нефть из-за невозможности быстро заменить ее поставками из других источников. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал профессор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Валерий Бессель, комментируя опасения негативного воздействия американских санкций на российский нефтепром.

"Заметного влияния санкций на российский экспорт нефти ожидать не приходится. Можно быть уверенными в том, что наш экспорт будет продолжаться в таких же объемах, как сейчас. Аналогично, и уровень добычи нефти останется примерно на текущем уровне", - прежде всего сказал он.

"Единственное влияние будет заключаться в том, что российские углеводороды или окажутся чуть дороже для конечных покупателей в виду более длинной цепочки поставок для обхода санкционных ограничений, или для "Роснефти" и "Лукойла" станет чуть невыгоднее их продавать, поскольку цена будет снижена. Но объемы поставок останутся теми же сами, и спрос на российскую нефть не упадет", - подчеркнул Валерий Бессель.

"Дело в том, что на рынке просто нет свободных углеводородов в нужных объемах для замены российских поставок. Здесь ситуация примерно такая же, как с запретом на продажу российского газа в Европе: запретить можно, но взамен предоставить другие источники газа не получится, потому что их просто нет на рынке", - указал экономист.

"Основные покупатели российской нефти – Китай и Индия, страны, которые занимаются промышленным производством. К примеру, доля реального производства в китайской экономике (сельскохозяйственное производство плюс промышленность) – свыше 55% ВВП, в то время как в США она составляет всего 18% ВВП. Такие огромные объемы производства требуют все больше и больше энергии, так что Китаю нет никакой выгоды отказываться от российской нефти из-за санкций США – тогда пострадает его экономика", - обратил внимание Валерий Бессель.

Профессор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина выразил уверенность в том, что Россия совместно с партнерами из Китая и Индии выработает удобные для всех сторон схемы обхода новых американских санкций. "Это будет сделано так же, как со всеми предыдущими санкциями, которые не первый год обходит и Россия, и покупатели российской нефти. Об этом можно судить уже по статистике российского нефтегазового комплекса, который очень хорошо справляется со всеми попытками нанести по нему удар", - отметил он.

"При этом санкции против российской нефти продолжают негативно сказываться на Европе по той простой причине, что значительную долю топлива на европейском рынке составляют поставки из Индии. Бензин, потребляемый в Европе, делается из российской нефти, и санкции только повышают его цену из-за, опять же, дополнительных затрат на обход ограничений", - продолжил Валерий Бессель.

"Важно, что среднегодовые цены на нефть не имеют тенденции к снижению. Свободной нефти на рынке сегодня нет, ее дефицит очевиден, и он нарастает с каждым годом. Поэтому на наши нефтегазовые доходы новые санкции США будут иметь лишь весьма опосредованное влияние. На бюджете эта ситуация никак не скажется", - заключил экономист.