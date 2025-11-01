ЛУКОЙЛ попросил Вашингтон об отсрочке – СМИ

Санкции Минфина США вынуждают ЛУКОЙЛ обратиться с запросом о продлении срока, отведенного для прекращения деятельности, который истекает 21 ноября.

ЛУКОЙЛ (вторая по объемам нефтедобычи российская компания) адресовал запрос американским властям по увеличению временных рамок для выполнения действующих обязательств и завершения переговоров по продаже зарубежных активов, сообщает Reuters.

США внесли ЛУКОЙЛ и его дочерние структуры в санкционный список в конце октября, предоставив компаниям месяц для сворачивания операций. OFAC – подразделение министерства финансов Штатов, занимающееся вопросами финансовой разведки и введением санкционных мер, обозначило 21 ноября сроков для завершения коммерческих сделок с российским нефтяным гигантом, включая любые операции по покупке активов компании за пределами России.

ЛУКОЙЛ в свою очередь пытается добиться продления сроков, подтвердив еще 27 октября запуск процесса продажи зарубежных активов. Так, российская компания намеревалась заключить сделку с энергетическим трейдером Gunvor, однако после заявления американской стороны о несогласии выдать необходимую для заключения договора лицензию, соглашение было аннулировано.

После срыва сделки с Gunvor, несколько европейских стран, как, например, Румыния и Молдавия, выразили заинтересованность в приобретении западных подразделений и активов ЛУКОЙЛа. При отказе властей США удовлетворить запрос на продление сроков прекращения деятельности, возможные потери компании от санкций могут составить €14 млрд, согласно предварительной оценке Financial Times.

Ранее компания объявила о форс-мажоре на иракском месторождении "Западная Курна-2" после того, как местные власти приостановили расчеты по действующим контрактам.