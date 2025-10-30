Вестник Кавказа

Болгария заявила о желании стать исключением из санкций против "Лукойла" – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Софии хотят получить исключение из американских санкций против российской компании "Лукойл", чтобы не допустить дефицита топлива.

Болгария нацелена на получение исключения из американских санкций против "Лукойла", сообщают СМИ.

Согласно публикации Politico, ссылающегося на источники, в болгарском правительстве уже обратились к Белому дому с этой просьбой.

Как следует из материалов публикации, в Софии обеспокоены тем, что из-за новых санкций остановится работа нефтеперерабатывающего завода российской компании "Лукойл" в городе Бургас, из-за отказа сотрудничества банков с ним.

Это, по словам представителей болгарского кабмина, может привести к серьезному дефициту топлива, так как правительство "не готово" к уходу российской компании из страны, - все это чревато протестами со стороны народа.

