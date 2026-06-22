В Катаре оценили сроки восстановления экспорта СПГ

В Катаре могут возобновить нормальный уровень производства СПГ за несколько недель. Экспорт по-прежнему зависит от ситуации в Ормузском проливе.

Сроки возобновления производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на нормальном уровне в Катаре назвал премьер-министр страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает Financial Times.

Премьер Катара считает, что "в течение нескольких недель производство вернется в нормальное русло, за исключением поврежденного объекта" - газоперерабатывающего завода в Рас-Лаффан.

Он уточнил, что нефтегазовая компания QatarEnergy планирует возобновление нормальной работы, "как только ситуация в Ормузском проливе нормализуется". Форс-мажорные обстоятельства будут отменены после того, как компания удостоверится, что "все проблемы решены и работа безопасна".

Судоходство в Ормузе, добавил Аль Тани, может восстановиться в ближайшие недели, но последствия весенней блокировки пролива будут ощущаться в ближайшие месяцы.

"Мы предотвратили эскалацию и распространение ущерба, но последствия этого урона будут ощутимы в сентябре, октябре"

– премьер-министр Катара

Что происходит на газовом рынке?

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об ущербе, понесенном мировым рынком газа за четыре месяца отсутствия поставок из Катара и перспективах его восстановления.

"Уже из самого заявления Аль Тани следует, что в ближайшее время полного восстановление экспорта СПГ из Катара до довоенного уровня не произойдет. Ранее руководство Катара заявляло, что в короткие сроки – порядка двух месяцев – оно в состоянии возобновить работу 80% катарских мощностей по производству сжиженного природного газа, нынешняя оценка премьер-министра укладывается в эту перспективу. В то же время, сам по себе ремонт идет не без накладок – в воскресенье произошла авария на одном из заводов, и судя по официальным сообщениям, именно во время восстановительных работ", - прежде всего сказал он.

"Если никаких иных проблем не возникнет при возобновлении добычи газа и производства СПГ, то где-то к концу лета стоит ожидать, что действительно, Катар вернется к 80% довоенного уровня своей газовой промышленности. Важно, что в таком случае в полной мере, стабильным потоком, эти 80% восстановленных поставок начнут доходить до потребителей где-то в сентябре. Понятно, что в сроки доставки по морю партий СПГ в разные страны различаются, но приблизительно мы можем оценить, что речь идет о начале осени. Таким образом, сезон летних пиков спроса на газ рынок будет проживать без катарского газа", - обратил внимание Александр Фролов.

При этом уже сейчас газовые рынки находятся в состоянии существенного дефицита. "Ситуация очень плохая не только на рынке СПГ, но в целом на газовых рынках, поскольку Катар поставлял порядка 10% всего экспортируемого газа в мире, как минимум 8-9%. Учитывая объемы потребления газа в мире, это колоссальнейшая величина. Такого дефицита газа в мире не бывало никогда в принципе. Энергетические кризисы прежних времен возникали при намного более скромных показателях дефицита", - сообщил экономист.

"С этим дефицитом с начала весны потребители справлялись по-разному. Часть проблем с мирового рынка газа была снята тем, что ряд электростанций, где это возможно, переключился с газа на уголь. В некоторых регионах пришлось сокращать потребление газа. Есть регионы, где и переключались на уголь, и сокращали потребление. И то, и другое отчасти помогло справиться с ситуацией повышенного спроса и избежать дополнительного ажиотажа. Тем не менее, цены выросли и остаются высокими по сей день", - отметил Александр Фролов.

"Тут мы приходим к тому, что возможен эффект отложенного спроса, из-за которого дефицит только усилится и цены вырастут еще больше. Задача экономить на потреблении газа будет в скором времени вступать в противоречие в некоторых регионах, например в Европе, с задачей ускорить закачку газа в подземные хранилища в преддверии зимнего сезона. Это может создать дополнительное давление на рынок, начиная с августа-сентября – то есть как раз того периода, когда Катар и планирует возобновить свои поставки на 80% в случае свободы судоходства в Ормузском проливе", - обратил внимание эксперт.

"В целом восстановление газовых рынков будет зависеть – в отсутствие каких-то новых форс-мажоров – от динамики уровня спроса на газ. И здесь уже не все зависит от человека. Спрос на газ, основной ресурс производства электроэнергии в мире, диктуется не только сознательной деятельностью участников рынка, но и погодными условиями. Если следующей зимой будут сильные морозы – спрос неизбежно будет расти независимо от желания потребителей, а если установится сравнительно теплая погода, спрос упадет. И если относительно стабильной ситуации стоит ждать в сентябре, то полноценное восстановление рынка возможно только со следующего года", - заключил заместитель генерального директора Института национальной энергетики.