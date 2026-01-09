Турция, Саудовская Аравия и Пакистан: новый "Восточный НАТО" на горизонте?

Переговоры о трехстороннем военном альянсе Турции, Саудовской Аравии и Пакистана идут полным ходом, но соглашение ещё не финализировано.

Недавно в Анкаре, в главном штабе турецкого флота, прошли переговоры делегаций Турции и Саудовской Аравии. Их цель — интенсификация военно-морского сотрудничества "для усиления координации между двумя самыми мощными армиями региона", как отметила проправительственная Yeni Şafak. Это событие подчеркивает движение к стратегической автономии и многополярному порядку в Средиземном и Красном морях.

Речь идет не об изолированном контакте, а о формировании незападных альянсов "по интересам" с элементами коллективной обороны. Правительство Эрдогана стремится подключиться к оборонному пакту Саудовской Аравии и ядерного Пакистана, создав блок, влияющий на Ближний Восток и Южную Азию. По словам министра оборонной промышленности Пакистана Раза Хаята Харраджа, "трехстороннее соглашение между Пакистаном, Саудовской Аравией и Турцией уже находится в разработке".

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан подтвердил: "На данный момент проходят встречи и переговоры, но мы не подписали никакого соглашения. Наш президент выступает за создание инклюзивной платформы, которая обеспечит более широкое сотрудничество и стабильность". Преимущества альянса состоит в том, что он объединит саудовские финансы, пакистанский военный потенциал (включая ядерный) и турецкую армию.

От кризиса к потеплению: эволюция турецко-саудовских отношений

Отношения Анкары и Эр-Рияда прошли пик напряжения в 2010-е годы после того, как они испортились из-за убийства Джамаля Хашогги в 2018 году и блокады Катара в 2017 году. Перезапуск случился в 2022 году на встрече президента Реджепа Тайипа Эрдогана и наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Лидеры объявили "эру сотрудничества" двух стран в политике, экономике и обороне.

В 2023 году Саудовская Аравия купила у Baykar дроны AKINCI — крупнейший оборонный контракт Турции. Весной 2024 года вместе с Пакистаном они заявили о совместной разработке вооружений и самодостаточности в обороне. Летом саудовская оборонная компания SAMI подписала меморандумы с Baykar, ASELSAN и Fergani Space о локализации технологий и космическом центре в КСА. На форуме "Турция — Саудовская Аравия" заключили сделки в рамках проекта "Видение 2030".

Визит Эрдогана в Эр-Рияд 3 февраля 2026 года усилил импульс: товарооборот двух стран превысил $8 млрд, и цель поставлена - $30 млрд. Председатель Делового совета DEİK Хашим Сюнгю отметил: "Визит открывает преимущества для инвестиций в Neom, Qiddiya и другие мегапроекты". Эрдоган после визита заявил: "Мы получили много положительных отзывов о KAAN. Речь идет о совместном инвестировании с Саудовской Аравией, и мы можем реализовать это в любой момент".

Перспективы альянса: синергия или оппортунизм?

Chatham House оценивает перспективы альянса скептически. Bloomberg в начале января сообщал о "продвинутых" переговорах Турции по присоединению к пакту Саудовской Аравии и Пакистана. Возможности сотрудничества весьма обширные. Страны могут начать с синергии в ВПК, где они уже кооперируются. В более расширенном смысле альянс может представлять аналог 5-й статьи НАТО. Подобное соглашение уже подписано между Пакистаном и КСА. Но Турция - член НАТО, и пока неясно, как ее обязательства в Североатлантическом альянсе будут соотноситься с таковыми в новом "Восточном союзе".

Британский мозговой центр сомневается в том, что пакистанский ядерный зонтик будет достаточным для безопасности Турции. «Любое предложение Пакистана о распространении ядерного сдерживания на Турцию нереалистично. Пакистанские ракеты не способны в полной мере поражать потенциальных противников Турции. Их дальность действия охватывает Иран и простирается до Ростова-на-Дону на территории России, но не дальше", - говорится в материале.

Пока что модальности союза прорабатываются, можно отметить, что у него есть политическая основа в виде тесных связей между лидерами Турции, Пакистана и КСА, а также наличие общих угроз. Одной из очевидных можно назвать Израиль. После израильской атаки на Катар Саудовская Аравия пошла на союз с Пакистаном, так как не доверяет американским гарантиям. У Турции спор с Израилем по всему региону, от Палестины до курдов. Второй скрытый соперник - ОАЭ. Турция и Саудовская Аравия разделяют общие позиции по поддержке центральных правительств Йемена, Судана и Сомали, а ОАЭ с Израилем поддерживают там сепаратистов.

Удастся ли в итоге трем странам выстроить свое НАТО, покажет время.