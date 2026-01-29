Стыки ЛЧ УЕФА: "Карабах"–"Ньюкасл", "Реал Мадрид"–"Бенфика" и другие матчи

Определились участники стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные – 24 и 25 февраля.

Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, который является раундом стыковых матчей: победители получат право сыграть с командами, которые уже вышли напрямую в 1/8 финала турнира.

Азербайджанский "Карабах" сыграет с английским "Ньюкаслом". Сенсационный новичок плей-офф из Азербайджана после вояжа в Ливерпуль в последнем туре основного этапа снова отправится в Англию. "Ньюкасл" идет в середине турнирной таблицы Премьер-лиги Англии, чередуя победы и поражения, поэтому гипотетически оставляет шансы "скакунам" на продолжение лигочемпионской сказки.

Мадридский "Реал" снова сыграет с "Бенфикой": команда Арбелоа попытается взять реванш за неожиданное поражение в Лиссабоне в последнем туре основного этапа.

ПСЖ встретится с Монако. Парижанам достался кризисный "Монако", гранд французского футбола не должен иметь проблем с монегасками. Дуэль будет интереса российским противостоянием голкипера ПСЖ Матвея Сафонова и полузащитником "Монако" Александра Головина.

"Галатасарай" встретится с "Ювентусом". Турецкий гранд попытается навязать борьбу, используя магию своего нигерийского форварда Осимхена. "Зебры" по ходу основного этапа сменили главного тренера и пока ищут свою игру, однако не утратили главного качества – класса топ-клуба. Последнее может сильно помочь во время выезда в Турцию, где местные болельщики сделают все возможное, чтобы деморализовать итальянцев.

Мадридский "Атлетико" примет "Брюгге". Боевитые бельгийцы способны оказать сопротивление, однако шансы испанского гранда в этой паре гораздо выше.

Миланский "Интер" встретится с норвежским "Буде Глимт". Итальянский суперклуб ожидает непростой вояж в заполярную Норвегию, где скандинавы способны обыграть любого соперника.

Дортмундская "Боруссия" сыграет с итальянской "Аталантой": матч двух самобытных атакующих команд с равными шансами.

Греческий "Олимпиакос" встретится с "Байером". Ослабленный после ухода Хаби Алонсо чемпион Германии прошлого сезона отправится в Грецию, где местные болельщики своей горячей поддержкой способны навести ужас на любого соперника. Обе команды имеют богатый еврокубковый опыт с равными шансами на успех.

Отметим, что первые матчи тура пройдут 17 и 18 февраля. Ответные игры состоятся 24 и 25 февраля.