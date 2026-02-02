Стармер нашел путь к сердцу Си через "Манчестер Юнайтед"

Пока ЕС критиковал Китай за права человека и украинский конфликт, Великобритания подписала с ним 10 соглашений.

В свое время "футбольная дипломатия" приобрела известность, когда в 2008-2009 годах Армения и Турция начали нормализовать свои отношения, и как повод к этому был использован матч отборочного турнира чемпионата мира. Тогда в 2008 году президент Армении Серж Саргсян пригласил президента Турции Абдуллу Гюля на матч сборных Армении и Турции. Инициатива не получила развития: карабахская проблема не была решена, и Анкара не согласилась на нормализацию, потому что Армения отказалась деоккупировать азербайджанские земли.

Сейчас у Турции и Армении все хорошо. Ереван отказался от территориальных претензий к Баку, территориальная целостность Азербайджанской Республики восстановлена. Но сама формула "футбольной дипломатии" остается весьма востребованной. Новым претендентом на роль ее реаниматора стала Великобритания - страна родоначальников футбола.

28-29 января глава британского правительства Кир Стармер отправился в Китай. Еще десять лет назад Лондон и Пекин объявили о "золотой эре" своих отношений. Дэвид Кэмерон хотел сделать Лондон-сити окном для китайских инвестиций и торговли на Западе. Однако затем из-за Брексита наступил "ледниковый период". Лондон выяснял отношения с Брюсселем, добивался нового справедливого соглашения о партнерстве, а про Китай как-то забыли.

И вот Стармер, приехав в Пекин, объявил о возрождении этих отношений. Причем здесь футбол? Си Цзиньпин является большим поклонником английского клуба "Манчестер Юнайтед". В последнем дерби МЮ сенсационно обыграл "Арсенал" (3:2), за который, к слову, болеет Стармер. И британец привез Си мяч с этого исторического матча.

В Китае обращают внимание на символы. Приятно удивленный Си подарил гостю медную статую лошади, символизирующую успех, а также нынешний год по китайскому календарю.

Стармер угодил Китаю не только своей "футбольной дипломатией", но и риторикой. Он предложил всем лучше понимать КНР и "увидеть слона целиком", а не частями. Кроме того, премьер Великобритании не забыл напомнить о поддержке принципа "Одного Китая", означающего суверенитет Пекина и над Тайванем, где активничают американцы, и над Гонконгом - английской колонией, возвращенной Китаю в 1997 году.

В то время как Франция, Германия и остальные страны все еще пытаются найти ключи к Поднебесной, Стармер показывает, что нужно быть прагматичнее. Западноевропейские страны все еще не преуспели в этом. Они частенько критикуют Пекин за нарушение прав человека, кражу интеллектуальной собственности, нечестные торговые практики, педалируют тему Тайваня, Тибета и прав уйгуров, не говоря уже об обвинении Китая в поддержке России в украинском конфликте.

Китай сейчас нужен Европе. Во-первых, европейцам требуется оживить приток инвестиций и найти новые рынки сбыта и сырья (прежде всего редкоземельных металлов). Во-вторых, Америка стала ненадежной. Дональд Трамп покушается на суверенитет Гренландии и угрожает ответить гигантскими пошлинами, если ему в этом будут мешать страны ЕС.

Евросоюз уже заключил соглашения о свободной торговле с Меркосур и Индией. Два игрока обеспечат рост торговли в 200-300 млрд евро, но этих объемов явно недостаточно, чтобы компенсировать почти триллионный товарооборот с США.

Пока западноевропейцы еще решают, как вести себя с Китаем, Британия стала "первой ласточкой" сближения. Стармер и Си подписали около 10 соглашений, отменяющих визы для британских туристов и рабочих и упрощающих работу компаний из Великобритании в КНР. Стармер привез с собой команду влиятельных инвесторов, включая представителей компании по ВИЭ Octopus Energy, банков HSBC и Standard Chartered и фармкомпанию AstraZeneca.

Общая сумма соглашений по инвестициям составляет 10 млрд фунтов. Британии они дадут возможность создать тысячи рабочих мест и открыть британским ТНК доступ к рынку численностью в 1,4 млрд потребителей. Со своей стороны, Британия облегчит доступ на свой рынок китайских электромобилей. В Лондоне дали разрешение на строительство крупнейшего в Европе посольства КНР.

Возобновляя замороженное после Брексита партнерство с Поднебесной, британский лидер при этом призывает не выбирать между Китаем и США. Стармер понимает, что в среднесрочной перспективе заместить США невозможно. Вашингтон - главный торговый партнер Лондона. Но, заключив сделки с альтернативными и мощными центрами силы, как КНР и Индия, Британия усилит свои позиции в случае новых нападок Трампа.

Удастся ли Стармеру усидеть на двух стульях, покажет время. Но, в отличие от ЕС, Лондон преуспел в диверсификации своих партнеров. Британия активно работает и с Турцией, и так же, как с Китаем, отделяет идеологические вопросы от экономической и военной кооперации. Такая диверсификация стала во многом возможной из-за Брексит. Лондон-сити не нужно теперь согласовать свою торговлю с третьими странами с "морализаторами" из Еврокомиссии.

При этом недоверие к Китаю все еще сильно. Из-за страха перед хакерами британская делегация из полсотни человек поехала в КНР с одноразовыми ноутбуками и телефонами.