США предложили Ирану возобновить ядерные переговоры

МИД Ирана: Тегеран получил от США информацию о готовности возобновить переговоры по ядерному вопросу.

Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что власти Исламской Республики получили от США предложение возобновить переговоры по иранскому атому. Однако место и время возможной пока не согласовано.

"Вашингтон нам говорит, что они хотят переговоров. Даты пока не согласованы. Мы не договорились ни о сроках, ни о способе [ведения переговоров]"

– Маджид Тахт-Раванчи

Также Вашингтон передал властям Ирана, что США не будут вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики и содействовать силам, которые выступают за смену власти в стране.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не общался с представителями Тегерана после военной операции "Полуночный молот".

Напомним, что Иран свернул диалог с США по ядерному вопросу после ударов Вашингтона по ядерным объектам.

Перспективы диалога США и Ирана

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал о том, каких результатов достиг Вашингтон согласованием и поддержкой военной операции Израиля против иранских ядерных заводов.

"В практическом плане на сегодняшний день мы можем констатировать только то, что США и Израиль нанесли какой-то ущерб ядерному потенциалу. При этом остается открытым вопрос, носит ли этот ущерб существенный характер. Сколько лет потребуется Ирану, чтобы вернуться к состоянию ядерной инфраструктуры до нанесения ударов 13-24 июня? Возможно ли, что основное оборудование уцелело, и восстановление займет не столь продолжительный период времени, а несколько месяцев или, скажем, один год? Это ее только предстоит установить", - прежде всего сказал он.

"В политическом плане США добились того, что теперь у Тегерана есть мотив создать ядерное оружие, когда заводы будут восстановлены. То есть в долгосрочной перспективе ситуация скорее ухудшилась, потому что до нанесения ударов Иран по всей видимости не слишком спешил создать ядерное оружие, ориентировался на международные организации, на МАГАТЭ и исходил из того, что находится в дипломатическом процессе заключения ядерной сделки с участием России, Китая, Франции, Великобритании, Германии и Евросоюза. Прежде иранские власти учитывали все эти мотивирующие мирное решение обстоятельства, но в следующий раз оно может предпочесть играть по-крупному", - обратил внимание Владимир Васильев.

"Для США вся ситуация оказалась подвешенной в воздухе. Трамп сказал: "Мы нанесли удары, уничтожили ядерный потенциал Ирана и больше с Тегераном контактов не имели". И тут встает очень важный вопрос: если США уничтожили ядерный потенциал Ирана, тогда о чем предстоит вести переговоры? Если США хотят по-прежнему заключить соглашение с Ираном – смысл которого состоит в том, чтобы получить официальный отказ иранских властей от намерений создать ядерную бомбу и, возможно, резко сократить мирное использование ядерной энергии – то им необходимо заново выстраивать стратегию переговоров с Тегераном", - отметил американист.

Он подчеркнул, что теперь договариваться с Тегераном Вашингтону будет намного труднее. "Для Ирана крайне проблематично после военного конфликта брать на себя какие-то дополнительные обязательства в контактах с США, в том числе заключать соглашение, которого у них до этого никогда не было – СВПД 2015 года все-таки был намного более мягким и заключался в мирных условиях. США хотят заключить соглашение с нынешней властью в Иране, не меняя режима, но у иранских властей теперь не осталось побудительных мотивов серьезно о чем-то договариваться с США, потому что нет доверия", - указал Владимир Васильев.

По этой причине Вашингтон не отказывается от угроз нового применения силы. "Неслучайно Трамп говорит, что США в принципе готовы к новым ударам, и не исключено, что перемирие, которое сейчас действует, – это временное соглашение о перегруппировке сил. Не исключено, что через какой-то период времени военные действия могут возобновиться. При этом для США повторение военной операции в Иране по внутриполитическим причинам становится все более малоперспективными, так как может вызвать очень серьезные проблемы во взаимоотношениях Белого дома с Конгрессом, где даже определенная часть республиканцев хочет наложить ограничения на администрацию Трампа по использованию армии", - поведал эксперт.

"В итоге США сейчас пытаются закрыть неопределенность, возникшую после операции. Сейчас Вашингтон занимается прощупыванием дипломатических границ Ирана, поскольку нельзя допустить, чтобы Тегеран прекратил всякие контакты с Западом и МАГАТЭ. Поскольку теперь выросла вероятность, что на следующем круге Иран дойдет до создания ядерной бомбы, ситуация в целом хрупкая. На США еще и давит Израиль, желающий возобновить военные действия. Так что здесь для Вашингтона дипломатическая определенность выдвигается на первый план, отсюда и предложение вернуться за стол переговоров", - заключил Владимир Васильев.