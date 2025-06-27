Трамп не контактировал с Тегераном после ударов по ядерным объектам в Иране

Дональд Трамп заявил, что не разговаривал с представителями Ирана после военной операции "Полуночный молот".

Лидер США Дональд Трамп заявил, что не контактировал с властями Ирана после военной операции Вашингтона, целью которой стали ядерные объекты на территории Исламской Республики. Он также сообщил, что не делает никаких предложений Тегерану.

"Я ничего не предлагаю Ирану - в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты"

– Дональд Трамп

Трамп отметил, что Тегерану в рамках сделки по иранскому атому десятилетней давности направили "миллиарды долларов".

Ранее в МИД Ирана заявили о желании получить компенсации от США за ущерб от бомбардировок.