Вестник Кавказа

Трамп не контактировал с Тегераном после ударов по ядерным объектам в Иране

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп заявил, что не разговаривал с представителями Ирана после военной операции "Полуночный молот".

Лидер США Дональд Трамп заявил, что не контактировал с властями Ирана после военной операции Вашингтона, целью которой стали ядерные объекты на территории Исламской Республики. Он также сообщил, что не делает никаких предложений Тегерану. 

"Я ничего не предлагаю Ирану - в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты"

– Дональд Трамп

Трамп отметил, что Тегерану в рамках сделки по иранскому атому десятилетней давности направили "миллиарды долларов". 

Ранее в МИД Ирана заявили о желании получить компенсации от США за ущерб от бомбардировок.

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