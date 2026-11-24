Обсуждение следующего семилетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы превратилось в один из самых острых политических конфликтов европейского сообщества за последнее время.

Формально речь идет о распределении сотен миллиардов евро, но фактически — о том, каким будет Евросоюз в эпоху возможного продолжения конфликта в Украине, роста расходов на оборону, технологической конкуренции и бюджетной усталости национальных правительств.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил сократить общий объем бюджета на 204 млрд евро — до примерно 1,78 трлн евро, — однако компромисс пока не устраивает ни "фискальных ястребов" (Германия, Нидерланды, Австрия, Финляндия, Швеция и Дания), ни сторонников традиционных статей расходов (юг и восток Европы).

Экономическая ситуация в ЕС делает неизбежным сокращение статей расхода и обостряет выбор между приоритетными и менее приоритетными направлениями. По осеннему прогнозу Еврокомиссии, рост экономики блока в 2026 году составит лишь 1,4%, а инфляция — 3,3%. Дефицит бюджетов стран ЕС увеличится до 3,6% ВВП, а госдолг вырастет с 82,6% ВВП в 2025 году до 85,6% в 2028 году. Правительствам приходится одновременно финансировать оборону, растущие процентные расходы и меры поддержки домохозяйств и компаний в связи с дорогой энергией.

Поэтому национальные кабинеты стремятся ограничить взносы в общий бюджет ЕС, сохранить привычные программы и переложить часть новых задач на Брюссель либо на механизмы совместного долга.

Позиции институтов ЕС

Еврокомиссия изначально выступала за более масштабный бюджет, способный финансировать оборону, конкурентоспособность, климатическую политику и внешние приоритеты. Комиссар по бюджету Петр Серафин предупредил, что дальнейшие сокращения оставят ЕС "меньшим по отношению к валовому национальному доходу", чем бюджет, согласованный в 2020 году, и ослабят способность блока отвечать на кризисы.

Кошта, напротив, пытается найти среднюю линию. Его новый вариант предполагает сокращение расходов на конкурентоспособность, инновации и безопасность, включая оборону, на 84,5 млрд евро, или 16,2%, относительно первоначального плана Комиссии. При этом расходы на сельское хозяйство и поддержку менее развитых регионов урезаются заметно меньше — лишь на 5,1%.

Европарламент также критикует компромисс. Представитель Европейской народной партии Зигфрид Мурешан заявил, что предложенные сокращения "откидывают переговоры назад" и не могут стать основой для согласия парламента. Одновременно депутаты поддержали включение в пакет цифрового налога и сборов с криптоактивов, но требуют более амбициозного варианта цифрового сбора.

Кто хочет чего?

Главный раскол проходит между "фискально осторожными" странами и государствами, заинтересованными в региональной и аграрной поддержке. Германия, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Швеция считают, что бюджет все еще слишком велик и должен быть переориентирован на оборону, безопасность и конкурентоспособность.

Им противостоят страны Восточной и Южной Европы, включая Польшу, Италию и Испанию, для которых политика сплочения (EU Cohesion Policy) — финансирование менее развитых регионов — и сельскохозяйственные субсидии остаются политически чувствительными приоритетами. Кошта попытался частично учесть их интересы, ограничив сокращение политики сплочения суммой в 8 млрд евро, но коалиция из 17 стран все равно расценила это как угрозу своим интересам.

Чехия оказалась в особенно жесткой позиции. Премьер Андрей Бабиш назвал проект неприемлемым, поскольку, по его оценке, поступления для Праги сократятся примерно на 300 млн евро. Хотя новый премьер Венгрии Петер Мадьяр, на днях побывавший на Украине, более лоялен Киеву, тем не менее он требует отделить помощь Украине от семилетнего бюджета, чтобы национальные взносы не стали автоматически обязательными.

Налог на дигитализацию как источник самоокупаемости

Чтобы уменьшить зависимость бюджета от взносов государств, Кошта предложил так называемые "собственные ресурсы" ЕС — новые источники доходов. Центральный элемент — цифровой налог для крупных технологических компаний с глобальным оборотом свыше 750 млн евро и европейским оборотом свыше 50 млн евро.

Налог затронет онлайн-рекламу, цифровые посреднические и маркетплейс-услуги, а также монетизацию пользовательских данных. Ставка составит 3% от соответствующего оборота; ожидаемая ежегодная выручка оценивается примерно в 5,2 млрд евро в ценах 2025 года.

Однако это политически рискованный шаг. Часть правительств опасается передавать Брюсселю налоговые полномочия, а Вашингтон в прошлом уже реагировал на европейские цифровые сборы угрозами ответных мер. Поэтому цифровой налог стал не только бюджетным, но и внешнеполитическим вопросом.

Оборона и Украина

Серьезная точка разлома в споре стран относительно того, на что нужно тратить сокращенный бюджет - оборона. В проекте Кошты расходы на оборону по сравнению с действующим бюджетом 2021-2027 годов должны вырасти на 232%, а финансирование конкурентоспособности — на 120%. Но именно эти направления предлагается урезать в последней версии компромисса, чтобы сохранить аграрные и региональные расходы.

Помощь Украине стала самым взрывоопасным сюжетом. В проекте сохраняется финансирование Киева на уровне 100 млрд евро с учетом инфляции. Отдельно Еврокомиссия предложила кредит Украине на 45 млрд евро в 2027 году. Германия требует, чтобы расходы на заимствования разделили все 27 государств, и канцлер Фридрих Мерц прямо связал принятие бюджета с этим условием.

Спор из-за Украины уже испортил личные отношения ряда европейских политиков. Словацкий премьер Роберт Фицо назвал требование немецкого канцлера увязать участие Венгрии, Словакии, Болгарии и Чехии в выделении кредита Украине в размере 70 млрд евро с утверждением бюджета ЕС "классическим шантажом".

Последствия для России и Южного Кавказа

Для России новый бюджет ЕС будет иметь определенные последствия. Главные вопросы, интересующие Москву, - это финансирование Украины и обороны Евросоюза. Если в новом бюджете эти статьи расхода увеличатся, Москва может воспринять это как враждебный сигнал по милитаризации ЕС и Украины. Причем не важно, будет ли в ближайшее время решен украинский конфликт усилиями Дональда Трампа или нет. Вооружение соседа всегда воспринимается крайне настороженно.

Для стран Южного Кавказа — Азербайджана, Армении и Грузии — значение бюджета будет определяться тем, как будут складываться их отношения с Евросоюзом. Больше средств на политику расширения, поддержку гуманитарных проектов может пойти на пользу тем силам, которые ориентированы на вступление в ЕС. Например, Николу Пашиняну. В случае с Грузией, это, наоборот, плохой сигнал, так как у ЕС будет больше денег на раскачивание ситуации в республике. Меньше денег на политику расширения - хороший сигнал для Грузии и плохой для Пашиняна.

Бюджет ЕС содержит также вопросы регионального, экономического и энергетического сотрудничества с другими странами. Учитывая, что Азербайджан играет все большую роль в обеспечении европейской энергобезопасности, увеличение или несокращение этих статей бюджета станет плюсом для Баку.

При этом надо понимать две вещи. ЕС в своих расходах будет отдавать приоритет сначала своим странам-членам, потом Украине и уже после странам Южного Кавказа. Во-вторых, наращивание финансовой активности в регионе может усугубить конкуренцию с Россией, что не всегда происходит безболезненно. Не зря Кая Каллас на днях попыталась уговорить Сирию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии.