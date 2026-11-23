Европейский союз продолжает оказывать давление на Россию в любых точках мира, где видит такие возможности.

С начала СВО власти в Брюсселе оказывают нажим на "Грузинскую мечту". Это давление связано не только с внутриполитическими процессами в Грузии, как принятие закона об иноагентах или выборы в парламент, где ЕС хотел вернуть к власти соратников Михаила Саакашвили, но и внешними связями республики.

В качестве аргумента Еврокомиссия и некоторые лидеры стран ЕС используют стремление Грузии провести евроинтеграцию: если хочешь быть одним из нас, соответствуй нашим принципам демократии, прав человека и семейным ценностям. Эти критерии, по мнению Урсулы фон дер Ляйен, касаются и внешней политики. Грузия должна адаптироваться к Общей внешней политике и политике безопасности. Если Евросоюз вводит санкции против России и помогает Украине, Тбилиси должен заниматься тем же самым.

По словам лидеров "Грузинской мечты", включая Ираклия Кобахидзе, Бидзину Иванишвили и Каху Каладзе, ЕС фактически добивался открытия "второго фронта" против России. Но тщетно. Тбилиси не только этого делать не стал, на наоборот развивает отношения с Москвой. И это несмотря на разногласия по Абхазии и Южной Осетии. На днях, как заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, две страны договорились установить регулярный прямой диалог в возрожденном формате спецпредставителей. Помимо этого, за последние годы возобновилось авиасообщение, и Россия в 2025 году отменила визы для грузин.

Не добившись выхлопа от Грузии, Евросоюз пытается зайти через третьи страны. А именно через Сирию.

Европейский союз в рамках восстановления отношений с Сирией после падения режима Башара Асада требует от Дамаска отозвать признание Донецкой и Луганской республик, а также Абхазии и Южной Осетии — в обмен на углубление сотрудничества. Глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица уже поднимали этот вопрос с сирийским руководством. ЕС обсуждает подписание так и не ратифицированного соглашения об ассоциации 2008 года, а затем — переговоры о его модернизации с учетом новой политической ситуации. Брюссель рассчитывает, что этот шаг поможет ослабить российское влияние в Сирии, однако Южная Осетия уже назвала требование политическим шантажом и заявила о намерении сохранять и расширять связи с Дамаском.

Во время своего октябрьского визита в Дамаск Каллас также дала понять, что сокращение влияния России, включая ее военное присутствие, будет одним из ожиданий ЕС от новых сирийских властей.

Пока пожелания Брюсселя новым сирийским правительством во главе с Ахмедом аш-Шараа не выполняются. Дамаск не торопится с решениями по Южной Осетии и Абхазии, и формально установленные в 2018 году отношения сохраняются. То же самое с Луганском и Донецком.

Что касается военных баз, то Россия и Сирия относительно недавно, 9 августа, подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно ему авиабаза Хмеймим и военно-морской пункт в Тартусе будут трансформированы в совместные тренировочные центры для военных, а гражданская инфраструктура будет передана в ведение Дамаска.

Методы дипломатического давления Евросоюзом применяются в ряде других регионов, включая Африку, Среднюю Азию и Ближний Восток. Однако явных успехов не наблюдается. Арабские страны как сотрудничали с Россией, так и сотрудничают. А постсоветские страны, за исключением Молдовы, продолжают политические, экономические и в ряде случаев военные контакты с РФ.

По аналогии с Сирией Евросоюз, возможно, хотел бы "уколоть" Россию в Ливии. 22 ноября в порту Бенгази в восточной части страны прогремел взрыв и начался пожар на российском ракетном корвете "Меркурий". Средиземноморье - зона стратегических интересов ЕС. Ответственность за атаку с применением морских дронов со специального судна-носителя взяла на себя СБУ.

Кому принадлежало судно-носитель, неизвестно. Но нельзя исключать, что без содействия европейских стран здесь не обошлось. Как бы там ни было, попытки уколоть Россию в Средиземноморье дали обратный эффект. Правительство национального единства в Триполи на западе осудило атаку, назвав ее нарушением суверенитета, а замглавы замглавы Президентского совета Муса аль-Куни приравнял удар к объявлению Украиной войны Ливии.