Руководство арабских стран убедило Трампа не отменять переговоры с Ираном

Лидеры нескольких стран Ближнего Востока настояли на том, чтобы Дональд Трамп все же не отменил переговоры с иранской стороной, пишут СМИ.

Руководители девяти арабских стран убедили президента США Дональда Трампа не отменять встречу с Ираном в Омане, пишет Axios со ссылкой на источники.

"Не менее девяти стран региона (Ближнего Востока – ред.) связались с Белым домом на самом высоком уровне, настоятельно призывая США не отменять встречу (с Ираном в Омане – ред.)"

Тем не менее, в публикации не уточняется, лидеры каких именно стран оказали влияние на американского президента.

Арабские лидеры якобы связались с Трампом почти сразу как было объявлено о несогласии Штатов встречаться с Ираном в Омане и об ограничении обсуждений исключительно ядерной программой Тегерана.

"Они (арабское руководство – ред.) попросили нас провести встречу и выслушать, что говорят иранцы. Мы сказали арабам, что проведем встречу, если они на этом настаивают. Но мы очень скептически настроены"

Как сообщает Axios, американская сторона все же согласилась провести переговоры с целью "продолжать движение по дипломатическому пути", а также по причине уважения к лидерам арабских государств.

Почему Ближний Восток сдерживает Трампа?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил высокую активность ближневосточных государств в организации нового раунда переговоров между США и Ираном задачами их собственной безопасности.

"Все соседние с Ираном страны не хотят большой ирано-американской войны, которую Тегеран будет считать экзистенциальной угрозой существованию Исламской Республики, поскольку тогда Иран станет наносить массовые удары по всем объектам США в регионе. Американские объекты имеются практически в каждой стране Ближнего Востока. Когда это начнется, странам придется ответить на иранские удары – и так будет развязана полномасштабная региональная война, которая обернется катастрофой", - прежде всего сказал он.

"Для Турции немедленно активизируется вопрос Курдистана практически по всей протяженности границы с Ираном и Ираком, да и в Сирии он снова станет актуальным. Ирак попросту взорвется из-за внутренних противоречий, которые сейчас удается сдерживать благодаря балансированию между Ираном, США, Турцией, арабскими государствами, Китаем и Европой. Арабские монархии Персидского залива – Кувейт, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты – могут получить непоправимый экономический и экологический ущерб, который поставит вопрос о дальнейшем существовании этих государств и их государственных моделей", - перечислил Турал Керимов.

"Одни только удары по инфраструктурным объектам по переработке морской воды и ее опреснению могут привести к ситуации, когда более 10 млн человек окажутся без питьевой воды, и восполнить ее будет неоткуда. Удары по морским газовым месторождениям на территории этих стран, по тем же катарским газоперерабатывающим заводам и портам по загрузке СПГ нанесут колоссальный ущерб, который не удастся восполнить даже в среднесрочной перспективе. В Бахрейне может произойти социальный взрыв и смещение правящей династии. Кувейт долгое время в состоянии предкризисного регулирования экономики, несмотря на богатые залежи нефти – а у него нет альтернативы по поставкам своего сырья на мировые рынки, кроме морского пути через Ормузский пролив, который может быть перекрыт Ираном", - обратил внимание востоковед.

"В Саудовской Аравии регионы на востоке страны, на побережье Персидского залива, где находится большая часть богатейших месторождений, заселены шиитами, которые долгое время подвергаются маргинализации – не официальной, но политической точно. Война с Ираном может привести к расколу страны. У саудитов есть возможность транспортировать часть нефти с побережья Красного моря, но нужно понимать, что в Йемене есть фактор "Ансар Алла", которая понимает, что без поддержки Ирана она не выживет. Поэтому "Ансар Алла" включится в потенциальную войну и перекроет Красное море, так что Саудовская Аравия может оказаться в тяжелейшей ситуации с крайне плачевным исходом", - продолжил он.

"В центре идеального шторма окажется Иордания, где может начаться восстание сил, связанных с запрещенной в России организацией "Братья-мусульмане", и оно способно привести к смене иорданского государственного строя. Проблемы у монархий Персидского залива и Турции, естественно, приведут к проблемам Сирии, ведь она только-только вышла на финишную прямую окончания военной и административной фаз гражданской войны, которой в этом году уже 15 лет. Ливан и так находится на грани полной катастрофы. Война ударит и по Египту, крайне не желающего, чтобы его снова по касательной задели региональные события – на сей раз не к западу от него, как во времена "арабской весны" в Тунисе и в Ливии, а к востоку, на Ближнем Востоке, геополитической частью которого Египет является", - сообщил Турал Керимов.

"Война затронет и Пакистан, где активизируется тема белуджского сепаратизма из-за орудующей в соседствующих провинциях Ирана, Пакистана и Афганистана организации "Армия освобождения Белуджистана", и граничащий с Ираном Азербайджан, и Россию как стратегического партнера ИРИ. В итоге война приведет к полному крушению того баланса сил, который сложился на Ближнем Востоке после Второй мировой войны в масштабах мировой геополитики. Будут последствия и для Китая, который окажется отрезанным от Ближнего Востока как своей главной сырьевой базы (Китай – главный покупатель нефти у Ирана, Саудовской Аравии, Ирака и даже ОАЭ). Пострадает Индия, тоже лидирующая в импорте углеводородов из Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта, затем Япония и Южная Корея, США и ЕС. Из-за дефицита энергоресурсов в Азии развернется экономический кризис, а он приведут к глобальным экономическим проблемам", - предупредил востоковед.

"Потенциальные метастазы ирано-американской войны как военной, политической, экономической, экологической и гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке скажутся абсолютно везде. Даже в Африке она приведет к очень сильному изменению баланса сил, вплоть до континентальной войны. Дело в том, что и страны Персидского залива, и Иран в какой-то степени, и Турция, и Китай, и, естественно, Россия имеют свои интересы в Африке и влияют на африканскую политику. В случае катастрофы на Ближнем Востоке коммуникации с Африкой фактически всех перечисленных государств будут покалечены, из-за чего возникнут катаклизмы военного, политического, экономического и гуманитарного характера на континенте", - указал советник медиагруппы "Россия сегодня".

"Именно поэтому все региональные государства требуют от американцев вести переговоры с Ираном и договариваться, а не воевать. Другое дело, что американцы совершенно точно не нацелены, как я думаю, на получение некоего результата по итогам возобновленного диалога с Тегераном. Они ведут переговоры ради переговоров, чтобы продемонстрировать якобы отсутствие договороспособности у Ирана и легализовать дальнейших действия военного характера перед американским электоратом и на международной арене. В Тегеране это тоже понимают и активно готовятся к возможной предстоящей агрессии США. Понимают это и в регионе. Переговоры в пятницу закончатся, скорее всего ничем, и это даже нельзя будет назвать провалом, поскольку нет предмета переговоров – стороны занимают полностью противоположные позиции, не предполагающие упрощения или гибкости", - отметил Турал Керимов.

"Главная причина действий США в отношении Ирана – геополитическая: сохранение собственной мировой гегемонии. Для этого нужно выбить Тегеран на международном уровне, чтобы усложнить ситуацию для Китая и России и не позволить сформироваться действительно многополярному миру. В таком случае будет и не однополярный мир, но и не многополярный мир, а мир в заложниках у США", - заключил востоковед.

Напомним, накануне стало известно о том, что Соединенные Штаты отказались провести предстоящие переговоры с Ираном в Омане, однако позднее Тегеран все же сообщил, что переговоры состоятся.