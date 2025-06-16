Противоречивый Трамп пытается закончить войну Израиля и Ирана

Трамп предлагает Ирану сдаться и отказаться от ядерной программы, но выступает против покушения на жизнь аятоллы Али Хаменеи.

Израильская атака на Иран была бы невозможна без согласия Соединенных Штатов, считают многие эксперты и официальный Тегеран. Следовательно, для завершения взаимных ударов Еврейского государства и Исламской Республики также необходимо вмешательство Вашингтона.

Накануне власти Ирана дала понять, что мир на Ближнем Востоке находится в руках президента США Дональда Трампа. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что "если Трамп искренне говорит о дипломатии и заинтересован" в умиротворении региона, ему нужно сделать всего один телефонный звонок, который остановит Биньямина Нетаньяху.

"Это может проложить путь возвращению к дипломатии", - написал он в соцсети Х. Напротив, вовлечение США в войну уничтожит перспективу переговоров и урегулирования конфликта, добавил иранский министр.

Чего хочет Трамп?

Слова Аракчи стали реакцией на заявление Трампа перед саммитом "Большой семерки" в Канаде. Глава Белого дома, отметив, что Иран проигрывает Израилю, призвал их к немедленным переговорам. Призыв Трампа звучит несколько странно, учитывая, что Иран на уровне президента Масуда Пезешкиана дал понять, что готов на диалог и прекращение боевых действий, если то же самое сделает Израиль.

На следующий день, 17 июня, предпочитающий не признавать вклад Израиля в эскалацию ситуации Трамп начал давать более откровенные комментарии. В своей соцсети Truth Social он развил мысль о поражении Ирана и написал, что ожидает "полной капитуляции" Исламской Республики.

Трамп имеет ввиду, что ждет от Ирана не только отказа от разработки атомного оружия (Пезешкиан готов к этому), но и полной остановки ядерной программы. Эти намерения президента США раскрыл телеканал CBS: Трамп надеется, что ядерная программа ИРИ будет "стерта задолго" до вовлечения США в ее уничтожение, и хочет, чтобы Иран "полностью отказался от ядерного оружия".

Если по ОМУ с Белым домом найти консенсус легко, то от мирного атома Тегеран все еще не намерен отказываться. Иран "имеет право пользоваться ядерной энергией", сказал Пезешкиан 16 июня в том же выступлении, где говорил, что у его страны нет намерений создавать атомную бомбу.

Новая позиция США в диалоге с Ираном

Судя по словам Трампа, Вашингтон ужесточил курс по переговорам с Тегераном, от которых он не отказывается. Трамп чувствует преимущество, которое создает Израиль ударами по ключевым нефтяным объектам, главнокомандующим и ядерному потенциалу Ирана, и пытается воспользоваться им.

В одном и том же выступлении Трамп говорит, что "у меня нет желания вести переговоры с Ираном" и тут же "если они хотят поговорить, они знают, как связаться со мной". За этим видимым противоречием скрывается вполне рациональный подход: Трамп взялся дожимать Иран и считает, что иранские власти у него в руках.

Для усиления нажима на Иран Трамп придерживает на острове Диего-Гарсия в Индийском океане бомбардировщики. Также к Персидскому заливу направлены два авианосца. Пока США и Израиль играют мускулами, Иран продолжает наносить болезненные с точки зрения восприятия общественности удары по объектам МОССАД, военным базам и аэропортам Израиля. В Иране пригрозили бить и по жилым комплексам - "в Израиле не останется ни одного безопасного места" - если израильские ракеты продолжат падать на иранское жилье.

Американская администрация действует с позиции силы и уверена в скорой победе. Минимум она ждет, что Тегеран поднимет белый флаг и откажется от ядерной программы, а максимум - что в Иране произойдет смена власти. При этом Трамп не учитывает, что Исламская Республика в свое время пережила изнурительную 10-летнюю войну против Ирака, который поддерживали США и СССР, и выдержала. Что мешает ей выдержать сейчас? Тем более, если Пакистан с Китаем сообщают о своей поддержке, а в перспективе может подключиться и Россия.

У Трампа может быть расчет навсегда покончить с "иранской угрозой" для влияния США и Израиля в регионе. Однако, если поражение Ирана окажется миражом, издержки для Соединенных Штатов будут крайне высокими. Сейчас весь регион открыто и скрытно осуждает Израиль и заодно США. Трамп обещал стать президентом-миротворцем, критиковал Обаму, Клинтона и Буша за интервенции в Афганистан, Ирак, Сирию, Ливию, но сейчас сам может уподобиться им.

В чьих руках мир на Ближнем Востоке?

Рискуют в ирано-израильском конфликте все прямые и косвенные участники - Израиль, США, Иран. Разница лишь в том, что ключ к миру лежит вовсе не в шкафу аятоллы Хаменеи, ведь не Иран начал эту войну, и не он может ее закончить. Все зависит от Трампа, который способен надавить на Нетаньяху, чтобы тот перестал думать о победе над Ираном. Стойкость Ирана может побудить американского лидера встать на разумную позицию, но действовать приходится осторожно: ударами по жилым комплексам в Израиле Тегеран рискует втянуть США в конфликт, что приведет к краху всех участников войны.

Если Трамп не проявит сдержанность и благоразумие, то наряду с сопротивлением Ирана важна поддержка со стороны других сильных игроков, как Россия, Китай, Турция и Пакистан. Война в Сирии показала, что, когда проигрывающую сторону поддерживают великие державы, статус-кво может очень быстро измениться. Башар Асад проигрывал, но вмешательство России остановило продвижение оппозиции. В то же время системные проблемы, которые были в Сирии и есть в Иране, представляют угрозу государственности даже без вмешательства внешних игроков. В военное время консолидировать общество легче, а в мирное - времени на раздумье гораздо больше.

Многие решения у президентов зависят и от позиции членов администрации. Расклад в Белом доме 50 на 50. Если произраильские глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио настроены решительно, то директор Национально разведки Тулси Габбард и вице-президент Джей Ди Вэнс требуют мирных путей воздействия на Иран. Окончательное решение зависит от самого президента, потому что вопрос войны с Ираном - это ответственность, и Трамп не сможет ее скинуть на Госдеп или СНБ.

Обобщая позицию президента США, нужно все же отметить, что сквозь угрозы и самовосхваления проникают в публичное поле и разумные слова. По сообщению Axios со ссылкой на высокопоставленных членов "Овального кабинета", Трамп выступил против попытки Израиля уничтожить верховного лидера Ирана Али Хаменеи, так как такой шаг приведет к непредсказуемым последствиям.