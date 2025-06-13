Владимир Васильев: администрация Трампа спонсировала атаку Израиля на Иран

Американист Владимир Васильев перечислил факторы, которые позволяют судить об американской координации атаки Израиля на Иран, включая и степень сращения двух армий, и личное взаимопонимание Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху, и внешнеполитическую тактику США по жестким действиям руками союзников.

Американские власти были определенно в курсе всех стадий подготовки антииранской военной операции Израиля "Восстающий лев" и согласились на ее начало 13 июня, более того, сама дата операции была приурочена ко дню рождения президента Дональда Трампа, что является элементом большой политической игры США – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, анализируя поведение Вашингтона в дни ирано-израильского конфликта.

Политическая игра США

"Для США текущие события – часть политической игры. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сразу после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года стал готовить войска к возможному удару по Ирану с целью лишить республику возможности получения ядерного оружия и разрушить инфраструктуру ракетной программы, чтобы никакие иранские вооружения не могли достать Израиль. Администрация Байдена к этому весьма скептически относилась и всячески саботировала, потому что США в 2015 году, при Обаме и Байдене, заключили ядерную сделку с Ираном, и это было их наследием – но они об этом знали", – прежде всего сказал он.

"Что касается Дональда Трампа, то он, видимо, узнал о подготовке этой операции еще во время встреч с Нетаньяху в 2024 году, и когда Трамп был инаугурирован и назначил администрацию, новая команда Белого дома была в курсе всего. Возможно, США принимали самое активное участие в разработке операции, поставляя разведданные, координируя удары. Когда же переговоры с Ираном зашли в определенный тупик из-за нежелания иранских властей полностью останавливать обогащение урана, это подтолкнуло Трампа к тому, чтобы дать отмашку Нетаньяху – и "Восстающий лев" был приведен в действие", – продолжил Владимир Васильев.

"Спонсорами этой военной операции, несомненно, были США. Нетаньяху и израильское руководство никогда бы не пошло на такие масштабные действия, не имея не то, что твердого согласия США, но и всех видов координации со стороны американских войск. Это вполне в духе Дональда Трампа, провозглашающего мир с позиции силы. Прошли времена, когда США открыто заявляли о применении силу по всему миру, нынешние администрации, начиная с первого срока Барака Обамы, предпочитают оставаться за кулисами – напомню, что Вашингтон был главным архитектором кампании по свержению Муаммара Каддафи в Ливии, но сделал все, как если бы он был ни при чем. Трамп ведет себя точно так же: организовывать, координировать, но официально не участвовать", – обратил внимание американист.

Цели Трампа

Эксперт подчеркнул, что у Дональда Трампа нет цели разгромить Иран или сменить правящий режим. "В отличие от Израиля и других стран, нацеленных на нанесение противникам сокрушительного и даже унизительного поражения, Трамп готов устроить все так, чтобы Иран при поражении сохранил некое достоинство. Смысл здесь в том, чтобы впоследствии использовать побежденную страну для тех или иных американских целей. Поэтому-то Трамп и говорит все эти дни: пусть идет война, но заключите с нами ядерную сделку. Призыв к Ирану о продолжении переговоров остается официальной позицией Белого дома – они говорят "Срочно заключайте сделку на наших условиях, а то хуже будет". Ту же формулу Трамп сейчас применяет к России по украинскому урегулированию, и исход иранской ситуации будет использовано администрацией Трампа как прецедент на других направлениях внешней политики", – пояснил он.

"Весьма значимо и то, что "Восстающий лев" был де-факто приурочен ко дню рождения Дональда Трампа 14 июня, который является в США Днем флага – в эту дату в Вашингтоне проходит военный парад. Такого рода случайностей и совпадений в Америке не происходит, тем более у Трампа, который своим пиар-кампаниям придает намного больше значения, чем их существу. 4,5 месяца пребывания у власти Трампа показали, что подобного рода жесты преклонения, начиная с подарка самолета со стороны Катара, он только приветствует. Трамп говорит, что не считает себя королем, но намекает, что весьма похож на римского императора. Поэтому атака на Иран перед 14 июня для Трампа – это часть театрализованного политического представления в его пользу", – указал Владимир Васильев.

Израильская армия – это армия США

Американист обратил внимание на еще одно крайне важное обстоятельство, позволяющее утверждать, что ЦАХАЛ атаковала Иран не только с ведома, но и при поддержке США. "В военной сфере Израиль и США в значительно степенны сращены. Как США передают Израилю разведданные со спутников и других источников, так и Израиль передает США свои сведения о событиях и объектах в регионе. Можно говорить о том, что не существует независимого израильского военного комплекса – вся израильская армия вооружена американской техникой и электроникой, атакует противников американскими бомбами и ракетами. Это американизированная, если не сказать прямо – американская армия, ежегодно получающая $3-4 млрд военной помощи от Вашингтона только официально. Израиль в военном плане находится на содержании США и получает все, что хочет", – поведал он.

Трамп и Нетаньяху

Наконец, имеет значение и личный фактор отношений между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху. "Эти отношения являются самыми теплыми и дружескими с точки зрения американо-израильских отношений в целом. У Нетаньяху были сложнейшие контакты с демократами, в 2021 году его едва ли не выгнали из Белого дома. В целом у США с Израилем связи старшего и младшего партнеров, где младший часто бежит впереди паровоза и ставит свои интересы – как их понимает Нетаньяху – выше американских. Для Трампа это недопустимо, у него Америка всегда должна быть впереди, поэтому в отношениях с Нетаньяху тоже есть определенная игра, когда Вашингтон стремится обернуть политику Тель-Авива в свою пользу. И действительно, Израиль сейчас делает то, что нужно администрации Трампа", – отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

"Понятно, что израильское правительство готово действовать более авантюрно, американцы предпочитают вести себя более осторожно, но совмещение их интересов – вопрос тактический, а в стратегии они едины. Тактически американцам не удобен всплеск цен на нефть из-за "Восстающего льва" и угроз Ирана перекрыть Ормузский пролив, так как он порождает инфляцию. Да и Вашингтону не хотелось бы вступать в конфронтацию со странами ОПЕК, чей нефтяной экспорт из Персидского залива может пострадать. Но стратегически все, что делает Нетаньяху, устраивает Дональда Трампа, в отличие от демократов, и тут есть существенный внутриполитический мотив", – сказал Владимир Васильев.

"Трамп поставил перед собой будто бы невыполнимую задачу – перетащить произраильское лобби в стан республиканцев. Традиционно это лобби поддерживает демократов в пропорции примерно 20% на 80%. Трамп хотел бы до минимальной степени понизить влияние Демократической партии на произраильское лобби, перетянуть его финансы в Республиканскую партию. Ради этого тоже Трамп настолько хорошо контактирует с Нетаньяху. Безоговорочная поддержка Израиля и борьба с антисемитизмом, ставшая одним из приоритетов республиканцев, более чем удовлетворяют администрацию Трампа. Поэтому в обозримой перспективе никаких проблем для американо-израильского сотрудничества и симбиоза нет", – заключил американист.