Помирятся ли Берлин и Тбилиси? - эксперты

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Посол Грузии в Берлине с большим опозданием вручил верительную грамоту президенту ФРГ. Причиной задержки стала позиция МИД ФРГ, который не признавал законными нынешние власти Грузии. "Вестник Кавказа" узнал мнение экспертов о том, исчерпан ли теперь дипломатический конфликт.

Что такое верительная грамота?

Верительная грамота в дипломатии — официальный документ, подтверждающий полномочия главы диппредставительства (посла или посланника), удостоверяющий его статус и содержащий просьбу верить его заявлениям от имени государства.

Александр Картозия, назначенный пост посла Грузии в ФРГ в сентябре прошлого года, в течение 9 месяцев не мог вручить этот документ. Причем обе стороны уходили от ответа на вопросы, что стало причиной задержки и по чьей инициативе она происходила.

В чем суть дипломатического конфликта между Берлином и Тбилиси?

Сразу после парламентских выборов октября 2024 года пятый президент Грузии, карьерный французский дипломат Саломе Зурабишвили заявила, что выборы «украдены правящей партией «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили».

Она вместе с оппозиционными партиями призвала западные государства не признавать итоги выборов и объявила себя «единственным законным президентом», хотя ее полномочия истекли, а новым президентом парламент избрал Михаила Кавелашвили.

С тех пор, в течение полутора лет, на сайте МИД ФРГ президентом Грузии называлась именно Саломе Зурабишвили. На недоуменные обращения из Тбилиси немецкие коллеги отвечали сухо, объясняя казус «техническими причинами».

Посол Картозия вручил верительную грамоту президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру лишь после того, как «техническая неисправность» была устранена, и на сайте МИД ФРГ появилась надпись: Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили.

Причем тут Питер Фишер?

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили все эти полтора года называли происходящее провокацией посла ФРГ в Тбилиси Питера Фишера, который «слишком близок к оппозиции», даже «арендует квартиру у оппозиционного бизнесмена, лидера партии «Лело», банкира Мамуки Хазарадзе» и поддерживает попытки насильственной смены власти в Грузии под предлогом фальсификации выборов.

Фишер обвинения отрицал, но не скрывал, что недоволен «антидемократической траекторией властей Грузии – страны кандидата в члены ЕС» и не считает честными выборы 2024 года.

Примечательно, что исправить «техническую ошибку» на сайте МИД ФРГ удалось лишь после того, как Фишер в связи с истечением дипломатических полномочий покинул Тбилиси.

Возможна ли перезагрузка?

Грузинские эксперты скептически настроены относительно перспективы грузино-германских отношений, даже несмотря на урегулирование дипломатического конфликта.

Бывший государственный министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили сказал в интервью «Вестнику Кавказа», что Грузия при нынешних властях не стремится в ЕС, и назвал ФРГ лидером Евросоюза, который традиционно следит за соблюдением демократических норм в странах–партнерах:

Эту страну многие ее партнеры считали инициатором двух кровавых мировых войн и создания тиранического режима в центре Европы. Именно поэтому современная демократическая Германия особо щепетильна в вопросах демократии и, естественно, пытается быть большим католиком, чем папа римский. Поэтому ФРГ будет и впредь критиковать ГМ, а грузинские власти попытаются не принимать эту критику

Осторожен в оценках и бывший начальник госканцелярии Петре Мамрадзе. В беседе с «Вестником Кавказа» он подтвердил, что львиная доля ответственности за скатывание отношений к дипломатическому конфликту лежит на Питере Фишере, тем не менее сейчас ситуация начала исправляется, но потребуется время для оценки того, насколько эта тенденция прочна:

Посол Фишер, а также бывший глава МИД Анналена Бербок по сути соглашались с теми силами в Грузии, которые выступали за революцию и свержение власти. Непризнание президента Кавелашвили и нынешних властей анекдотично объяснялось «техническими проблемами на сайте» (и это в ФРГ!) Будем надеется, что отношения постепенно улучшатся и подобных печальных инцидентов больше не будет

Мамрадзе напомнил, что отношения между Тбилиси и Берлином были близки к идеальным, начиная с периода правления второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, «который внес значительный вклад в объединение Германии как министр иностранных дел СССР».