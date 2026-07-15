Почему Турция становится центром энергетических маршрутов Евразии?

Анастасия Жалина

Турция постепенно укрепляет позиции одного из ключевых энергетических узлов, через который проходят значительные потоки нефти и газа между Каспийским регионом, Ближним Востоком, Россией и Европой.

Ирак намерен существенно увеличить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан, рассчитывая в перспективе довести объем поставок по этому маршруту до 1,5 млн баррелей в сутки. Об этом заявили Министерство нефти Ирака и турецкая государственная трубопроводная компания BOTAŞ.

Эти планы отражают не только стремление Багдада расширить экспортные возможности, но и более масштабную тенденцию: за последние два десятилетия Турция последовательно развивала энергетическую инфраструктуру, инвестируя в строительство трубопроводов, экспортных терминалов и объектов газовой отрасли. Это позволило стране выйти за рамки традиционной роли транзитера и постепенно превратиться в один из ключевых центров транспортировки и распределения энергоресурсов.

От транзита к энергетическому хабу

Понятия «транзитная страна» и «энергетический хаб» принципиально различаются. Если транзитное государство лишь обеспечивает транспортировку нефти или газа между поставщиком и потребителем по заранее согласованному маршруту, то энергетический хаб выполняет гораздо более широкий круг задач. Как отмечает Международное энергетическое агентство (IEA), это центр, где сходятся поставки из разных источников, развита инфраструктура хранения и транспортировки энергоресурсов, а также создаются условия для их дальнейшего распределения и формирования рыночных цен.

Именно к такой модели сегодня последовательно движется Турция. Согласно Национальному энергетическому плану страны и стратегическим документам Министерства энергетики и природных ресурсов, одной из ключевых задач является превращение страны из транзитного государства в международный центр торговли энергоресурсами.

Для достижения этой цели Турция расширяет сеть нефте- и газопроводов, развивает терминалы по приему сжиженного природного газа, увеличивает мощности подземных газохранилищ под управлением BOTAŞ и совершенствует работу энергетической биржи EPIAŞ. В перспективе именно она должна стать одним из элементов будущего турецкого газового хаба, формирование которого остается одним из стратегических направлений энергетической политики страны.

Основа энергетического хаба: география и инфраструктура

Одним из главных факторов, способствующих превращению Турции в энергетический хаб, остается ее географическое положение. Страна находится на пересечении маршрутов, соединяющих крупнейшие районы добычи углеводородов — Каспийский регион, Россию и Ближний Восток — с одним из крупнейших мировых рынков потребления, Европейским союзом.

Однако одного выгодного расположения было бы недостаточно. За последние годы Турция создала масштабную энергетическую инфраструктуру, позволяющую принимать нефть и газ сразу из нескольких направлений и обеспечивать их дальнейшую транспортировку.

По данным Министерства энергетики Турции, сегодня в стране функционируют семь магистральных газопроводов, два международных экспортных нефтепровода, пять терминалов по приему сжиженного природного газа, включая плавучие регазификационные установки, а также подземные газохранилища Silivri и Tuz Gölü общей мощностью более 5,8 млрд кубометров газа.

При этом развитие инфраструктуры продолжается. В соответствии с государственными программами мощности обоих газохранилищ планируется увеличить примерно до 10 млрд кубометров, что позволит повысить устойчивость внутреннего рынка и расширить возможности страны как регионального газового центра.

Нефтепроводы, формирующие статус хаба

Ключевую роль в нефтяной инфраструктуре Турции играют два международных трубопровода — Баку – Тбилиси – Джейхан (BTC) и Киркук – Джейхан. Именно они обеспечивают выход сырья из Каспийского региона и Ближнего Востока к Средиземному морю.

Нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан был введен в эксплуатацию в 2006 году. По данным BP и турецкого государственного оператора BOTAŞ, его общая протяженность составляет 1768 км, из которых 1076 км проходят по территории Турции. Проектная мощность достигает 1,2 млн баррелей нефти в сутки, однако фактическая прокачка, согласно годовому отчету BP Caspian, составляет около 227–230 млн баррелей в год, или примерно 620–630 тыс. баррелей в сутки.

По этому маршруту азербайджанская нефть поступает к турецкому терминалу Джейхан, откуда экспортируется на мировые рынки. Кроме того, по системе BTC регулярно транспортируется и казахстанская нефть с месторождений Тенгиз и Кашаган, что дополнительно усиливает значение трубопровода для региональной логистики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вторым стратегически важным маршрутом остается нефтепровод Киркук – Джейхан, введенный в эксплуатацию в 1976 году. Согласно данным Министерства нефти Ирака и компании BOTAŞ, его проектная мощность достигает около 1,4 млн баррелей в сутки. После приостановки прокачки в марте 2023 года из-за арбитражного спора между Ираком и Турцией стороны продолжили переговоры о восстановлении поставок. Достигнутые в 2026 году договоренности открыли возможности для постепенного возобновления экспорта по этому маршруту.

Именно через него Багдад рассчитывает в перспективе существенно увеличить объемы поставок нефти через турецкий порт Джейхан.

Газовые коридоры европейского значения

Не менее важную роль в укреплении позиций Турции играет газовая инфраструктура. Через территорию страны проходит Южный газовый коридор — один из крупнейших проектов, обеспечивающих поставки природного газа из Каспийского региона в Европу.

Его основу составляет Трансанатолийский газопровод TANAP, соединяющий грузино-турецкую и турецко-греческую границы. По данным оператора TANAP и консорциума «Шах-Дениз», проектная мощность газопровода составляет 16 млрд кубометров в год с возможностью последующего расширения до 31 млрд кубометров.

После пересечения территории Турции газ поступает в Трансадриатический газопровод (TAP), по которому ежегодно транспортируется около 10–11 млрд кубометров азербайджанского газа в Италию, Грецию и Болгарию. В перспективе пропускную способность TAP также планируется увеличить — до 20 млрд кубометров в год.

Помимо каспийского направления, через Турцию проходят и российские экспортные маршруты. По данным BOTAŞ и «Газпрома», мощность газопровода «Турецкий поток» составляет 31,5 млрд кубометров в год. Первая нитка обеспечивает потребности турецкого рынка, тогда как вторая предназначена для поставок российского газа в страны Южной и Центральной Европы, включая Сербию и Венгрию.

Газопровод «Голубой поток», рассчитанный на транспортировку до 16 млрд кубометров газа ежегодно, работает исключительно на обеспечение внутреннего спроса Турции.

Таким образом, Турция одновременно соединяет европейский рынок с каспийскими и российскими источниками газа. Именно сочетание нескольких независимых направлений поставок делает ее инфраструктуру одной из наиболее значимых в энергетической системе Евразии.

Джейхан — точка пересечения энергетических потоков

Особое место в энергетической системе Турции занимает морской терминал Джейхан — одна из крупнейших экспортных площадок Восточного Средиземноморья. Именно здесь сходятся два международных нефтепровода — Баку – Тбилиси – Джейхан и Киркук – Джейхан, что превращает порт в ключевое звено региональной нефтяной логистики.

По данным BOTAŞ и BP Caspian, через Джейхан экспортируется азербайджанская нефть, а также регулярно отгружается казахстанское сырье, поступающее по системе Баку – Тбилиси – Джейхан с месторождений Тенгиз и Кашаган. Возобновление работы нефтепровода Киркук – Джейхан и новые договоренности 2026 года между Анкарой и Багдадом уже открыли путь к переносу существенных объемов иракского экспорта на турецкий терминал.

Инфраструктура порта позволяет принимать крупнотоннажные танкеры классов Aframax, Suezmax и VLCC водоизмещением до 300 тыс. тонн. По данным Министерства транспорта и инфраструктуры Турции и компании BOTAŞ, это обеспечивает возможность прямых поставок сырья на нефтеперерабатывающие предприятия Европы, Азии и Северной Америки.

Именно поэтому планы Ирака увеличить экспорт через Джейхан выглядят закономерным продолжением уже существующей тенденции. По мере того как все больше производителей используют турецкую инфраструктуру для выхода на мировые рынки, значение порта как одного из крупнейших нефтяных узлов региона продолжает расти.

Почему роль Турции продолжает расти?

Одним из факторов, укрепляющих позиции Турции как энергетического центра, остается политика Европейского союза по диверсификации источников энергоснабжения. В документах Европейской комиссии Южный газовый коридор рассматривается как стратегический проект общего интереса, имеющий важное значение для энергетической безопасности стран Юго-Восточной Европы. Благодаря этому маршруту европейские потребители получают доступ к каспийскому газу, расширяя источники поставок.

Одновременно Турция продолжает развивать собственную энергетическую инфраструктуру. По данным оператора TANAP и консорциума TAP AG, в перспективе пропускную способность Трансанатолийского газопровода планируется увеличить с 16 до 31 млрд кубометров в год, а Трансадриатического — с 10 до 20 млрд кубометров.

Еще одним перспективным направлением становится интеграция турецкой газотранспортной системы с проектом «Вертикальный газовый коридор», который объединяет инфраструктуру Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Молдовы и Украины. Такое взаимодействие позволит расширить возможности транспортировки газа в страны Юго-Восточной и Центральной Европы.

Параллельно Турция продолжает развивать внутреннюю инфраструктуру газового рынка. Одним из ключевых проектов остается создание газового центра во Фракии и дальнейшее развитие энергетической биржи EPIAŞ. Эти инициативы должны укрепить позиции страны не только как транзитной территории, но и как площадки для торговли природным газом. Вместе с тем этот процесс еще продолжается, а формирование полноценного регионального торгового хаба потребует дальнейшего развития рыночной инфраструктуры и привлечения международных участников.

Новая роль Турции на энергетической карте Евразии

Сегодня Турция уже вышла за рамки роли транзитной страны. Последовательное развитие трубопроводной сети, экспортных терминалов, газовой инфраструктуры и мощностей по хранению энергоресурсов постепенно превращает ее в один из важнейших центров транспортировки нефти и газа в Евразии.

Планы Ирака по увеличению экспорта через Джейхан лишь подтверждают эту тенденцию. Турецкая инфраструктура становится все более востребованной как для традиционных производителей нефти и газа, так и для стран, заинтересованных в диверсификации экспортных маршрутов и расширении доступа к мировым рынкам.

По мере реализации новых инфраструктурных проектов, расширения пропускной способности действующих трубопроводов и развития внутреннего газового рынка роль Турции в региональной энергетике, вероятнее всего, будет только усиливаться. Хотя страна еще продолжает формировать полноценный международный энергетический хаб, уже сегодня она занимает одно из ключевых мест в системе поставок нефти и газа между Азией и Европой.