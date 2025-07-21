Почему переговоры Ирана и «евротройки» обречены на минимальный результат

Тень войны над столом переговоров
Несмотря на удары США по Фордо, Натанзу и Исфахану в июне, Иран сохранил ключевые мощности. По данным МАГАТЭ, у Тегерана остается 408,6 кг урана, обогащенного до 60% — достаточный запас для быстрого перехода к оружейному уровню (90%). Словом, Тегеран проявляет технологическую устойчивость.
А пока Израиль продолжает угрожать новыми ударами. Прокси-группировки подконтрольные Ирану (ХАМАС, «Хезбалла») ослаблены после потери сирийского коридора снабжения. Это оставляет Тегеран один на один с коалицией США-Израиль и все больше сужает кольцо военной изоляции вокруг Ирана.
Стратегия Тегерана: многоходовка без иллюзий
ИРИ не теряет дипломатического аппетита и выстраивает контакты с ключевыми игроками. 22 июля прошли консультации с Москвой и Пекином. Несмотря на заявления РФ о «нарушении СВПД евротройкой» (Германия, Франция, Великобритания), военной поддержки Тегеран не получит. Китай и Россия выступают против ядерного оружия Ирана и настаивают на дипломатическом разрешении ситуации.
Переговоры Ирана с «евротройкой» выглядят как площадка для озвучивания требований
- снятие санкций как приоритет
- публичное осуждение ударов США/Израиля.
Позиция «евротройки» делает их мало реалистичными.
Учитывая прошлые неудачи европейских сторон в выполнении обязательств СВПД, Иран начнет переговоры с осторожностью. Подход Тегерана, вероятно, будет сосредоточен на получении ощутимых экономических выгод, и любое новое соглашение должно привести к фактическому снятию санкций с банковского и нефтяного сектора и проложить путь к экономическому сотрудничеству с ЕС и другими странами. Из-за давления общественности после 12-дневной войны с Израилем иранские власти не могут довольствоваться символическими договоренностями
- иранский политолог Алишер Яздани
Почему прорыв невозможен?
У «евротройки» нет инструментов, сопоставимых с военной мощью США. Угроза санкций — единственный козырь. Однако его легитимность оспаривается даже союзниками – очевиден дисбаланс рычагов влияния.
Сейчас возник парадокс ядерного порога: Тегеран может использовать переговоры для тактической паузы, чтобы восстановить поврежденные объекты и тем самым ускорить работы по созданию ядерного оружия.
Переговоры в Стамбуле воспринимаются как ритуал в условиях, когда судьба иранской ядерной программы решается не дипломатами, а военными планировщиками в Вашингтоне и Тель-Авиве. Даже при тактическом успехе Ирана (отсрочка санкций) стратегическая ловушка сохраняется: без ядерного сдерживания — уязвимость перед ударами, с ним — международная изоляция. Единственный «выигрыш» сторон — избежание немедленной войны.