Тегеран подтвердил проведение переговоров с "евротройкой" в Стамбуле

Иран официально подтвердил сообщения СМИ о том, что через несколько дней его представители проведут новый раунд ядерных переговоров с так называемой "евротройкой".

Власти Ирана озвучили официальное подтверждение распространенной накануне прессой информации о том, что вскоре состоится новый раунд переговоров по ядерной программе ИРИ с Великобританией, Францией и Германией.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи. По его словам, встреча состоится в пятницу 25 июля, ее примет Стамбул.

Иранский дипломат уточнил, что данный этап переговоров проводится по запросу "евротройки", на который Тегеран ответил согласием.

Он добавил, что стороны будут представлены на встрече заместителями министров иностранных дел. От Исламской Республики в ней будут участвовать заместители главы МИД Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.

Как сообщило ранее гостелевидение ИРИ, переговоры пройдут в пятницу, 25 июля, в Стамбуле. На повестке дня – возможность восстановления соглашения по ядерной программе от 2015 года.