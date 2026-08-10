Почему Черноморский регион остается ключевым для мировой продовольственной безопасности

Анастасия Жалина

Зерно, масличные культуры и продукты их переработки из стран Черноморского региона давно вышли далеко за пределы самого бассейна. Они поступают на рынки Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Азии, связывая крупные сельскохозяйственные районы с одними из крупнейших мировых импортеров продовольствия.

Такое положение сложилось благодаря сочетанию нескольких факторов: большим объемам производства, развитой переработке и удобному выходу на морские торговые маршруты. В результате Черноморье стало одним из важных источников зерна и растительных масел для мирового рынка.

Масштабы производства и экспорта

Россия, Украина, Румыния, Болгария и Турция образуют один из крупнейших аграрных кластеров вокруг Черного моря. Особенно заметна роль этих стран в мировой торговле пшеницей и продукцией переработки подсолнечника.

По данным базы Production, Supply and Distribution (PSD) Службы зарубежного сельского хозяйства Минсельхоза США, мировой урожай пшеницы за 2025/26 год оценивается примерно в 843,4 млн тонн, а объем международной торговли — в 226,3 млн тонн. На Россию приходится около 48 млн тонн экспорта пшеницы, на Украину — 14,1 млн тонн. Вместе две страны обеспечивают более 62 млн тонн мировых поставок.

Еще заметнее роль региона в торговле подсолнечной продукцией. Россия, Украина и Турция вместе обеспечивают около 69% мирового экспорта подсолнечного масла и порядка 60% экспорта подсолнечного шрота— продукта переработки семян, который используется в основном как корм для сельскохозяйственных животных.

От сырья к готовому продукту

Значение региона определяется не только тем, сколько здесь выращивают. Существенная часть масличного сырья перерабатывается непосредственно на месте, поэтому на внешний рынок поступают не только семена подсолнечника, но и масло и шрот.

В России производство семян подсолнечника оценивается примерно в 17,5 млн тонн, на Украине — в 10,7 млн тонн, в Турции — в 1,25 млн тонн. Вместе это более половины мирового урожая, который оценивается примерно в 55 млн тонн.

Переработка позволяет получать из одного урожая сразу несколько востребованных продуктов. Подсолнечное масло используется в пищевой промышленности, а шрот — прежде всего в производстве кормов. Таким образом, регион зарабатывает не только на выращивании сельхозкультур, но и на следующих этапах производственной цепочки.

Почему черноморское зерно остается конкурентоспособным

Большие объемы производства — лишь одна из составляющих конкурентоспособности региона. Не меньшее значение имеют стоимость земли, масштабы хозяйств, техника и организация производства.

По урожайности Черноморье не всегда опережает основных конкурентов. Однако сочетание относительно доступной земли и крупных площадей позволяет местным производителям удерживать позиции на мировом рынке.

Для зерна и других массовых сельскохозяйственных товаров уровень затратособенно важен: при больших объемах торговли разница в себестоимости может становиться заметным фактором при выборе поставщика.

Путь от поля до покупателя

У региона есть и другое преимущество — география. Основные сельскохозяйственные районы расположены сравнительно близко к Черному морю, а через Босфор и Дарданеллы оно связано со Средиземным морем и дальше с рынками Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Европы.

Важными узлами этой системы стали крупные зерновые терминалы. В России один из крупнейших — терминал KSK в Новороссийске с проектной мощностью 10,5 млн тонн зерна в год.

В Румынии ключевую роль играет Констанца. Через нее проходят крупные объемы зерна не только из самой страны, но и из других государств региона, в том числе поступающие по Дунаю. В 2023 году порт обработал около 36,2 млн тонн зерновых грузов.

Для экспорта зерна такая география имеет прямое экономическое значение. Морской транспорт позволяет перевозить крупные партии на большие расстояния, а близость сельскохозяйственных районов к портам сокращает сухопутную часть маршрута и связанные с ней расходы.

Куда уходит черноморское зерно?

Основные покупатели продукции региона находятся в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

Египет остается одним из крупнейших мировых импортеров пшеницы. Его закупки за 2025/26 год оцениваются примерно в 15,5 млн тонн, а Россия, Украина, Румыния и Болгария входят в число поставщиков египетского рынка.

Крупным покупателем ячменя остается Саудовская Аравия — ее импорт оценивается примерно в 4,7 млн тонн. Индия, в свою очередь, остается одним из крупнейших мировых рынков подсолнечного масла, а Россия и Украина входят в число важных поставщиков этой продукции.

В итоге черноморское зерно и растительные масла востребованы прежде всего там, где собственного производства недостаточно для покрытия внутреннего спроса.

Пять стран — пять ролей

При этом Черноморский регион нельзя воспринимать как единый аграрный рынок, где все производят и продают одно и то же. У каждой страны есть свои сильные стороны.

Россия остается крупнейшим экспортером пшеницы в мире. Ее поставки за 2025/26 год оцениваются примерно в 48 млн тонн. Страна также занимает заметные позиции в мировой торговле ячменем и подсолнечным маслом.

Украина сохраняет сильные позиции в экспорте кукурузы, пшеницы, подсолнечного масла, шрота и рапса. Поставки пшеницы оцениваются примерно в 14,1 млн тонн.

Румыния и Болгария остаются крупными поставщиками зерна на европейский рынок и за его пределы. Для Румынии важнейшим экспортным узлом остается Констанца, через которую проходят как собственные, так и транзитные грузы.

Турция занимает несколько иную позицию. Страна закупает значительные объемы зерна за рубежом, перерабатывает его в муку, макаронные изделия и другие продукты, после чего часть готовой продукции отправляется на экспорт.

В результате внутри региона сложилась система, в которой производство, переработка и логистика дополняют друг друга.

Как Черноморье стало аграрным центром?

Нынешняя роль региона сложилась не за один год. За последние десятилетия Россия и Украина значительно нарастили производство и экспорт зерна, Румыния и Болгария укрепили позиции на европейском и мировом рынках, а Турция расширила мощности по переработке сельскохозяйственной продукции.

Одновременно развивались зерновые терминалы, системы хранения, маслоэкстракционные заводы и другая инфраструктура. В результате вокруг Черного моря сформировалась полноценная экспортная цепочка: зерно и масличные культуры выращивают в крупных сельскохозяйственных районах, часть сырья перерабатывают внутри региона, а затем продукция поступает на внешние рынки.

Именно сочетание этих факторов определяет нынешнюю роль Черноморья. Значение региона складывается не из одного показателя или одной культуры, а из всей цепочки — от производства зерна и масличных до их переработки и доставки крупным импортерам.