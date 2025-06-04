Пашинян в Турции: будут ли у «исторического» визита ощутимые последствия?

Гульшан Пашаева, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, член правления Центра анализа международных отношений

20 июня в Стамбуле прошла встреча президента Турции Реджапа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Спикер парламента Армении Ален Симонян, анонсируя встречу, назвал ей «исторической», поскольку это первый визит главы Армении на подобном уровне.

Хотя до этого события руководители двух стран и встречались на различных мероприятиях, встречу в этом формате можно считать первыми официальными переговорами, что на самом деле является беспрецедентным событием после десятилетий напряженности между двумя странами.

После распада СССР Турция одной из первых признала независимость Армении, однако из-за ее вооруженного конфликта с Азербайджаном и оккупации в 1993 году Кельбаджарского района Азербайджана процесс установления полноценных дипломатических отношений был приостановлен, а сухопутная граница между двумя странами закрыта.

Другим ключевым препятствием для нормализации отношений с Анкарой остается политика Еревана по международному признанию событий 1915 года «геноцидом армян» в Османской империи.

Между тем, итоги Второй Карабахской войны, кардинально изменившей баланс сил в регионе, повлияли и на перспективы нормализации отношений двух стран. Так, были назначены специальные представители Рубен Рубинян и Сердар Кылыч, которые с 2022 года провели пять встреч. Проведенные за это время обсуждения касались вопросов пересечения армяно-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран, упрощения визовых процедур для владельцев дипломатических и служебных паспортов, обеспечения прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией. Отсутствие значимых результатов на этих переговорах армянские эксперты традиционно объясняют тем, что Турция увязывает нормализацию отношений с Арменией с заключением мирного соглашения между Баку и Ереваном.

© Фото: пресс-служба премьер-министра Армении

Что касается итогов визита премьер-министра Армении, то по данным Еревана, на встрече, прошедшей «в весьма позитивной атмосфере», Пашинян и Эрдоган представили друг другу свои позиции как по вопросам двусторонних отношений, так и по региональным процессам, в том числе по теме «открытия региональных коммуникаций».

Визит проходил на фоне эскалации ирано-израильского конфликта, который не мог не затронуть Южный Кавказ. В условиях серьезной трансформации системы международных отношений, сопровождающейся ростом числа вооруженных конфликтов, разрушением привычных союзов и партнерств, дисфункцией международного права и усилением значения фактора силы наиболее уязвимой в регионе с геостратегической точки зрения выглядит именно Армения.

Стремление Армении использовать ОДКБ против Азербайджана не увенчалось успехом, а, наоборот, привело к осложнению отношений с Россией и другими союзниками. Попытка диверсифицировать систему безопасности Армении за счет привлечения ЕС для осуществления миротворческой миссии на армяно-азербайджанской границе вызвала негативную реакцию у Азербайджана, России, Ирана и Турции. Дискуссии европейских стран с администрацией Трампа по поводу путей урегулирования украинского кризиса и предполагаемое увеличение военных расходов в рамках НАТО могут привести к пересмотру приоритетов политики ЕС по отношению к Южному Кавказу и, соответственно, к Армении. Расчеты на то, что Иран сможет стать важным элементом системы безопасности Армении пока не оправдались, а негативные последствия нынешней эскалации ирано-израильского конфликта могут поставить под сомнение способность Ирана продолжать играть активную роль на Южном Кавказе, в частности, речь может идти о перспективах реализации проекта коридора «Север-Юг» через территорию Армении. Отдельные страны, например, Франция и Индия, претендующие на особые отношения с Арменией, в силу своего географического расположения и отсутствия соответствующих ресурсов не смогут оказать в обозримом будущем существенного влияния на геополитическую ситуацию в регионе.

Долгие годы армянский внешнеполитический дискурс основывался на взаимоотношениях страны с триадой акторов — Россия – Запад - Турция, причем представители условных "прозападного" и "пророссийского" лагерей всего лишь эксплуатировали традиционное восприятие Турции в качестве основной угрозы безопасности Армении. Очевидно, что такой подход уже не учитывает сложившиеся в регионе реалии, в то время как нормализация отношений с Турцией и Азербайджаном становится актуальной задачей для любой армянской власти вне зависимости от ее геополитических предпочтений.

© Фото: пресс-служба премьер-министра Армении

И в самом армянском обществе нет консенсуса по вопросу открытия границ с Турцией. По итогам опроса, проведенного в сентябре 2024 года, 56% респондентов выступали против открытия армяно-турецкой границы, а 46% из них отмечали, что свободный въезд и выезд турок и азербайджанцев может создать проблемы в сфере безопасности.

В этом контексте стоит напомнить, что уже 7 июня 2026 года планируется проведение очередных выборов в Национальное собрание Армении, и вопрос внешнеполитических приоритетов страны, в том числе будущего турецко-армянских и армяно-азербайджанских отношений, может стать одним из центральных в предвыборных дискуссиях.

Судя по последним событиям в Армении, к перманентному противостоянию с парламентской оппозицией прибавились конфликты правительства с такими влиятельными акторами, как Армянская церковь и, имеющий также и российское гражданство, основатель бизнес-империи «Ташир» Самвел Карапетян. Появившееся 25 июня заявление Пашиняна о том, что «правоохранительные органы сорвали криминально-олигархически-клерикальный план захвата власти в стране" показывают, что по мере приближения даты парламентских выборов вопросы внешнеполитической повестки могут остаться в тени все усиливающейся борьбы за власть.

В этих условиях официальный Ереван, возможно, столкнется с необходимостью балансировать между прагматичной внешней политикой и давлением оппозиционных сил, упустив очередную возможность превращения Южного Кавказа в пространство взаимовыгодного сотрудничества.