Пашинян готовит «культурную революцию» в Армении?

Термин «культурная революция» в отечественной и зарубежной историографии прочно ассоциируется с коренным переворотом в духовном и нравственном развитии общества, часто сопровождаемым репрессиями в отношении определенных социальных групп населения. Расскажем, как в Армении формируются предпосылки к «культурной революции».

В СССР культурная революция проводилась в 1920-1930-х, в Китае - в 1966-1976- х годах. Аналогичные события происходили в Иране и КНДР.

Предпосылки «культурной революции» в Армении

Чтобы понять, какую революцию в обществе хочет провести премьер Никол Пашинян, необходимо обратиться к постсоветской истории Армении.

За годы суверенитета в армянском обществе лишь армия и Армянская церковь традиционно пользовались наибольшей популярностью и доверием среди населения. При этом правительство, парламент, судебная система, а также президенты и премьеры чаще подвергались критике или даже насмешкам со стороны обывателей, не говоря уже об обвинениях в коррумпированности и превышении должных полномочий.

Взбираясь на вершину власти, Пашинян не беспокоился о своих оппонентах, поскольку в Армении победитель получает все, а потому может расправляться с конкурентами любыми возможными способами. Важно лишь не навлечь на себя гнев мощных корпораций, стабильно пользовавшихся высочайшим авторитетом в обществе и способных повлиять на устойчивость правящего режима. Однако если с армией Пашиняну не пришлось долго бороться, поскольку та дискредитировала себя поражением в 44-дневной войне, то Армянская церковь встала в оппозицию.

«Культурная революция» по-армянски

Эчмиадзин стал последней преградой на пути политической программы Пашиняна, и шаги, которые премьер-министр Армении предпринимает в отношении Армянской церкви, рискуют расколоть армянское общество. На днях он заявил о начале процесса создания «координационной группы», которая должна «предпринять активные шаги по освобождению Первопрестольного Святого Эчмиадзина и организации новых выборов Католикоса». Состав группы будет курировать лично Пашинян. Скептики провели параллели между заявлением Пашиняна и фрагментом из истории Китая, вспомнив период создания молодежных отрядов хунвейбинов и цзаофаней, ставших одними из действующих сил «культурной революции» эпохи Мао.

Впрочем, для Пашиняна метод персональных репрессий вполне применим. Например, когда в начале премьерства взгляды Пашиняна разошлись с взглядами его тогдашнего соратника Артура Ванецяна, премьер обвинил уже бывшего директора СНБ Армении в контрреволюции. Всякий раз в стремлении поскорее подчинить себе все действующие институты власти и общественное мнение Пашинян заявляет о неопровержимых доказательствах коррумпированности и хищений.

Зачем Пашиняну «культурная революция» в Армении?

За годы своего премьерства, омраченного неудами во внутренней и внешней политике, Пашинян не избавился от комплекса провинциального оппозиционера. Даже став официальной государственной властью, которая должна заботиться обо всем обществе, а не только о своих узкопартийных интересах, премьер не прекратил попыток расправляться с инакомыслящими лидерами мнений. Правящая партия и лично премьер-министр бесконечно борются за свои рейтинги не через эффективную работу и достижение результатов, а через дискредитацию других. Напомним, что свое премьерство Пашинян начал с обвинений в адрес высших военных чинов.

Он создал систему, при которой государственные органы власти воспринимают национальные, государственные, общественные и любые иные нелояльные институты не как партнеров или фундаментальные элементы государственности, а как конкурентов или даже противников. Поэтому ожидать того, что Пашинян и его команда в скором времени предложат Церкви забыть прежние распри и консолидировать силы для преодоления текущего общественного брожения, не стоит.