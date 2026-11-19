Анастасия Жалина

В ноябре 2026 года Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области чистой энергетики. Как формировалось сотрудничество четырех стран, какие линии электропередачи уже связывают их энергосистемы и что необходимо для реализации нового проекта?

Новое соглашение было подписано 10 ноября в Анталье, в ходе климатической конференции COP31. Стороны намерены развивать энергетический коридор, который позволит увеличить поставки электроэнергии из Азербайджана через Грузию и Турцию в Болгарию и на другие европейские рынки. Проект предусматривает использование существующих межгосударственных электрических соединений, модернизацию инфраструктуры и создание условий для передачи электроэнергии из возобновляемых источников.

История создания энергетического коридора

Сотрудничество Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии по созданию энергетического коридора начало формироваться в 2024 году. В ноябре на Стамбульском энергетическом форуме обсуждались возможности передачи зеленой электроэнергии из Грузии через Турцию на европейские рынки.

Следующим этапом стало подписание 4 апреля 2025 года в Баку четырехстороннего меморандума о сотрудничестве в области передачи и торговли зеленой электроэнергией. Документ предусматривал совместное развитие электросетевой инфраструктуры и расширение возможностей трансграничных поставок.

В мае 2026 года на очередной министерской встрече в Стамбуле участники сообщили о завершении подготовки технического задания проекта и договорились разработать дорожную карту его реализации.

10 ноября 2026 года страны заключили межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в области чистой энергетики.

Документ направлен на развитие энергетического коридора, укрепление межгосударственных электрических соединений и создание условий для надежной передачи электроэнергии. Также предусмотрено совершенствование оптоволоконной связи в рамках проекта.

Действующие электросети и планы их расширения

Азербайджан и Грузию связывает высоковольтная линия Самух — Гардабани напряжением 500 кВ. Она была введена в эксплуатацию в 2016 году в рамках проекта энергетического моста Азербайджан — Грузия — Турция. По данным Министерства энергетики Азербайджана, ее пропускная способность составляет 650 МВт.

На следующем участке маршрута Грузия соединена с Турцией линией Ахалцихе — Борчка напряжением 400 кВ. Существующая инфраструктура обеспечивает возможность передачи электроэнергии мощностью до 700 МВт. Важную роль играет подстанция Ахалцихе, оснащенная двумя преобразовательными блоками мощностью по 350 МВт. Это оборудование позволяет передавать электроэнергию между энергосистемами Грузии и Турции, работающими несинхронно.

Далее электроэнергия может поступать через турецкую сеть в Болгарию. Между двумя странами действуют две линии электропередачи напряжением 400 кВ, соединяющие подстанции Хамитабат и Марица-Изток-3. Турецкая энергосистема синхронизирована с континентальной европейской сетью, что создает техническую основу для торговли электроэнергией с Болгарией и другими европейскими государствами.

При этом возможности передачи электроэнергии зависят от пропускной способности отдельных участков, состояния подстанций и режимов работы энергосистем. Поэтому дальнейшее развитие коридора предполагает объединение существующих электрических соединений в единый маршрут, их модернизацию и при необходимости строительство дополнительной инфраструктуры.

Роль Азербайджана в производстве и экспорте электроэнергии

Азербайджан рассматривается как один из основных потенциальных поставщиков электроэнергии по новому энергетическому коридору. Основу энергетической системы страны составляют тепловые электростанции, однако одновременно расширяется производство электроэнергии из возобновляемых источников. По данным Министерства энергетики Азербайджана, за январь–сентябрь 2026 года в стране было произведено около 21,2 млрд кВт·ч электроэнергии. На гидроэлектростанции пришлось 2,77 млрд кВт·ч, на ветровые — 768,7 млн кВт·ч, на солнечные — 501,5 млн кВт·ч.

Развитию возобновляемой энергетики способствует реализация проектов с участием международных инвесторов. В частности, с октября 2023 года в стране действует Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт, построенная при участии компании Masdar из ОАЭ. 8 января 2026 года состоялось официальное открытие ветровой электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт. Проект реализован саудовской компанией ACWA Power.

В сентябре 2026 года также открылась Гобустанская солнечная электростанция мощностью 100 МВт, построенная при участии китайской Universal International Holdings Limited.

Продолжается реализация и других крупных проектов. Компания Masdar строит солнечные электростанции в Билясуварском и Нефтчалинском районах мощностью 445 и 315 МВт соответственно. Ввод первой запланирован на конец 2026 — начало 2027 года, второй — на 2027 год

Увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников создает дополнительные возможности для экспорта. При этом объемы зарубежных поставок будут зависеть от потребностей внутреннего рынка, пропускной способности электрических сетей и коммерческих соглашений. За первые девять месяцев 2026 года общий экспорт электроэнергии Азербайджана составил 301,6 млн кВт/ч. Развитие нового энергетического коридора позволит расширить инфраструктурные возможности для поставок электроэнергии на европейские рынки.

Роль Грузии в новом энергетическом коридоре

Грузия занимает важное место в проекте благодаря своему географическому положению и действующим электрическим соединениям с Азербайджаном и Турцией. При этом страна не только обеспечивает транзит электроэнергии, но и располагает собственной генерацией. Основную часть электроэнергии в Грузии производят гидроэлектростанции. По данным оператора рынка электроэнергии ESCO, в 2025 году их выработка составила около 11 млрд кВт·ч, или почти 80% общего производства.

По данным Georgian State Electrosystem, в 2025 году Грузия импортировала из Азербайджана 417,3 млн кВт·ч электроэнергии. Еще 594,1 млн кВт·ч азербайджанской электроэнергии было передано транзитом через грузинскую территорию в Турцию.

Собственный экспорт Грузии в Турцию за тот же период составил 401,4 млн кВт/ч. Для расширения возможностей энергосистемы в стране реализуются новые инфраструктурные проекты. В частности, ведется строительство линии Цхалтубо — Ахалцихе напряжением 500 кВ и протяженностью около 105 км. Также предусмотрено создание соединения Ахалцихе — Тортум напряжением 400 кВ, протяженность которого на грузинской территории составит около 33 км. Работы начались в марте 2026 года. Завершение строительства запланировано на 2028 год. Проект осуществляется при финансовой поддержке немецкого банка развития KfW и Европейского союза. Новые линии призваны укрепить электросетевую инфраструктуру Грузии и расширить возможности передачи электроэнергии в Турцию, что может способствовать дальнейшему развитию энергетического сотрудничества четырех стран.

Через Турцию и Болгарию к европейским рынкам

Турция выступает связующим звеном между энергосистемами Южного Кавказа и Европы. Через ее территорию электроэнергия в рамках будущего коридора должна поступать в Болгарию, откуда открываются возможности для дальнейшей торговли на европейском рынке. По данным аналитического центра Ember, в 2025 году Турция экспортировала почти 4 млрд кВт·ч электроэнергии. При этом существующие межгосударственные соединения используются не на полную мощность, что создает возможности для увеличения поставок.

Одним из направлений является Болгария. Если ранее Турция преимущественно импортировала болгарскую электроэнергию, то с 2024 года стала нетто-экспортером (поставляет в Болгарию больше электроэнергии, чем закупает у нее) на этом направлении. За январь–июль 2026 года Турция поставила в Болгарию около 1,2 млрд кВт·ч электроэнергии. Таким образом, между странами уже осуществляется коммерческий обмен, который в перспективе может быть дополнен поставками в рамках нового энергетического коридора. Болгария станет первым государством Евросоюза на этом маршруте. Ее участие в проекте создает дополнительные возможности для получения электроэнергии из Каспийского региона и ее дальнейшей передачи на другие европейские рынки.

Следующие шаги в реализации проекта

После подписания межправительственного соглашения участникам энергетического коридора предстоит определить конкретные технические и экономические условия его реализации. По данным Министерства энергетики Азербайджана, следующими этапами станут создание совместной компании и подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО). В рамках дальнейшей работы необходимо определить окончательную схему маршрута, потребности в модернизации электросетей, объемы инвестиций и условия будущих поставок электроэнергии.

Реализация проекта позволит расширить возможности передачи электроэнергии из Азербайджана через Грузию и Турцию в Болгарию, а также создать дополнительные условия для торговли зеленой электроэнергией на европейском рынке. Дальнейшее развитие инициативы будет зависеть от результатов технических исследований, привлечения финансирования и согласования практических решений между четырьмя странами.