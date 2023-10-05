От двигателей Mazda к телевизорам: как меняется производство во Владивостоке

Анастасия Жалина

Во Владивостоке на территории бывшего завода двигателей Mazda запустили выпуск телевизоров Smart TV. На первоначальном этапе предприятие рассчитывает собирать около 600 тысяч устройств ежегодно. Производство организовано по контрактной модели и ориентировано на выполнение заказов российских брендов и дистрибьюторов электроники.

Как устроена работа завода, почему для его размещения выбрали Дальний Восток и какое место он может занять на российском рынке телевизоров?

История завода

История промышленной площадки началась в 2012 году, когда японская Mazda Motor Corporation и российская компания «Соллерс» создали совместное предприятие во Владивостоке. Каждому из партнеров принадлежало по 50% капитала. Производство автомобилей началось в октябре того же года. Первоначально здесь собирали кроссоверы Mazda CX-5, позднее — седаны Mazda6, а в 2018 году к ним добавились Mazda CX-9.

В сентябре 2018 года во Владивостоке открылся отдельный завод по производству бензиновых двигателей Mazda SKYACTIV-G мощностью до 50 тысяч единиц в год.

В июне 2019 года завод перешел к серийному производству. Все выпускаемые двигатели предназначались для экспорта в Японию, где их использовали на автомобильных предприятиях Mazda.

В 2021 году на заводе открыли дополнительный роботизированный цех. Общий объем инвестиций в производство двигателей превысил 4 миллиарда рублей.

Однако в 2022 году работа совместного предприятия остановилась. В марте Mazda прекратила поставки комплектующих, а к концу апреля производство было приостановлено.

В октябре 2022 года Mazda договорилась о передаче своей доли в совместном предприятии компании «Соллерс» за символический один евро. Сделка также предусматривала возможность обратного выкупа в течение трех лет, однако японский автопроизводитель этим правом не воспользовался.

В дальнейшем автомобильное производство во Владивостоке возобновилось. В сентябре 2023 года предприятие «Автомобильные индустриальные технологии» начало выпуск пикапов Sollers ST6, а в сентябре 2024 года здесь запустили сборку туристических и междугородних автобусов Sollers SA9 и SA6.

При этом бывший завод двигателей Mazda получил другое назначение. 30 октября 2026 года на его площадке открыли предприятие по производству телевизоров Smart TV.

Переход на производство телевизоров

Проект по выпуску телевизоров реализует компания «Альтер Инвест» через предприятие ООО «Санрайз Электроникс», которое получило статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Приморье». На площадке оборудовали сборочную линию, систему контроля качества и испытательную лабораторию. Технические возможности предприятия позволяют выпускать телевизоры с диагональю экрана до 120 дюймов. Основным заказчиком стала российская торговая сеть DNS. В дальнейшем «Альтер Инвест» рассчитывает расширить сотрудничество с другими дистрибьюторами электроники.

Почему именно Владивосток?

Одной из основных причин размещения производства во Владивостоке стало его географическое положение. По словам генерального директора «Альтер Инвест» Николая Соболева, близость к странам Юго-Восточной Азии позволяет сократить сроки доставки электронных компонентов и организовать поставки готовых телевизоров российским дистрибьюторам. Компания рассчитывает сократить период от размещения заказа до поступления телевизора в торговую сеть до 20–25 дней. Это особенно важно для поставок в регионы Дальнего Востока и Сибири.

Другим преимуществом стало наличие готовой промышленной инфраструктуры. После прекращения выпуска двигателей часть производственных помещений оставалась незадействованной, хотя продолжала обслуживаться. Размещение сборки телевизоров позволило использовать существующие мощности для нового вида производства без строительства отдельного завода.

Сколько телевизоров производят в России?

Запуск производства во Владивостоке происходит на фоне увеличения выпуска телевизоров в России. По данным Росстата, в 2025 году российские предприятия произвели 2,093 миллиона телевизоров, что на 23,7% меньше, чем годом ранее. Однако в 2026 году ситуация изменилась. За январь–сентябрь в стране выпустили 2,203 миллиона телевизоров, что на 20,2% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Таким образом, всего за девять месяцев 2026 года российские предприятия произвели больше телевизоров, чем за весь 2025 год.

На фоне восстановления производства запуск сборки телевизоров во Владивостоке расширяет мощности российской электронной промышленности и создает дополнительные возможности для выполнения заказов отечественных дистрибьюторов.

Как меняется спрос на телевизоры в России?

Российский рынок телевизоров также демонстрирует рост. По данным аналитической компании ICMR, представленным «М.Видео», объем российского рынка телевизоров за январь–сентябрь 2026 года составил около 149 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года продажи увеличились на 6% в количественном выражении и на 5,2% в денежном. Средняя стоимость телевизора составила около 29 тысяч рублей, снизившись на 0,8%.

Одной из особенностей рынка стал рост спроса на модели с большими экранами. Телевизоры диагональю от 75 дюймов заняли около 3% продаж в количественном выражении, однако обеспечили более половины прироста денежного объема рынка. Продажи таких устройств увеличились на 33% по сравнению с предыдущим годом.

Одновременно растет интерес к современным технологиям изображения. В частности, продажи OLED-телевизоров диагональю 42–48 дюймов выросли на 71% в количественном выражении. Кроме того, две 55-дюймовые модели с подсветкой MiniLED стали лидерами третьего квартала 2026 года по выручке.

Такие изменения показывают, что на российском рынке востребованы телевизоры с разными техническими характеристиками. Для производителей это создает возможности для расширения ассортимента и выпуска моделей, рассчитанных на различные категории покупателей.

Льготы и поддержка производителей

Проект «Санрайз Электроникс» реализуется при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Приморье». Для резидентов ТОР предусмотрены налоговые льготы, в том числе нулевые ставки налогов на прибыль и имущество в первые пять лет, а также возможность получения инфраструктурной поддержки. По данным КРДВ на 11 ноября 2026 года, на ТОР «Приморье» проекты реализуют 143 резидента. Общий объем заявленных инвестиций превышает 288 миллиардов рублей, из которых фактически вложено 65 миллиардов. Кроме того, в рамках реализуемых проектов создано 4,9 тысячи рабочих мест. Всего на территории опережающего развития к этому времени было реализовано 39 проектов.

Развитие производства

Перспективы предприятия будут зависеть прежде всего от спроса со стороны российских торговых сетей, стабильности поставок комплектующих и загрузки производственных мощностей. Расширение круга заказчиков может способствовать увеличению объемов выпуска и укреплению позиций предприятия на российском рынке электроники. В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики также отмечают возможности для расширения сотрудничества с производителями электроники и развития промышленной кооперации в регионе.

Таким образом, дальнейшая работа предприятия может способствовать не только увеличению выпуска телевизоров, но и развитию производственных связей на Дальнем Востоке.