© Фото: Vadim Skorobogatko from Moscow, Russia, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Острова Владивостока стали популярными туристическими зонами. Остров Русский, помимо яркой природы, славится своим океанариумом и кампусом ДВФУ. Какими еще достопримечательностями притягивает туристов столица Приморья?

Владивосток активно развивает туризм на протяжении более чем десяти лет. Берега Японского моря ничем не уступают курортам Черного и Каспийского морей. Более того, островов здесь так много, что любой из них впечатлит своей природой, а отдаленность от шумного города позволит более остро почувствовать связь с ней.

Остров Русский

Остров Русский расположен в заливе Петра Великого, в километре от Владивостока. С материковой частью его соединяет Русский мост.

Остров претерпел серьезные изменения после саммита АТЭС в 2012 году. Так, на остров перебрался целый студенческий городок Дальневосточного федерального университета - масштабного проекта, вобравшего в себя четыре крупных краевых вуза.

Вся территория кампуса состоит из учебных и жилых корпусов, научно-исследовательских институтов, спорткомплексов и творческих площадок, магазинов и кафе, медицинских учреждений и выставочных залов.

Raita Futo from Tokyo, Japan, Creative Commons Attribution 2.0

Городок находится на берегу залива, откуда открывается вид на бухту Аякс и Русский мост. Набережная оснащена павильонами с концертными площадками, а ночью она озаряется подсветкой.

Главная достопримечательность набережной – водопады, у подножия которых образован пруд.

На острове построен и один из самых крупных океанариумов в мире – Приморский океанариум занимает огромное здание в виде раковины моллюска. Туристам будет интересно увидеть его обитателей – экзотических рыб, морских гигантов и других жителей океана.

Помимо кампуса и океанариума, остров богат военными батареями и фортами.

Батареи:

Новосильцевская;

Ворошиловская;

Великокняжеская.

Форты:

Князя Рюрика;

Великого князя Владимира;

Поспелова.

Разница во времени между Москвой и островом Русский составляет 7 часов. Например, когда в окрестностях Владивостока уже 7 часов утра, в Москве еще только полночь.

Остров Шкота

Необитаемый остров Шкота - часть архипелага императрицы Евгении, богатый разнообразными растительными и животными обитателями.

Добраться до него можно только пешком через насыпную дамбу, соединяющую Шкоту и Русский. Зимой это сделать будет просто, а летом уровень воды может подняться до 50 см, поэтому туристы перебираются через косу в шортах и купальниках.

Мурад Устаров

Остров изобилует бухтами с каменными арками и обрывами. Его визитная карточка – заброшенный маяк. Здесь можно насладиться нетронутой чистотой и красотой Японского моря, сфотографироваться на фоне скал. Летом на острове среди путешественников популярен и дикий пляж.

Мыс Тобизина - как добраться, где находится, фото

Самой южной оконечностью острова Русский считается мыс Тобизина. Расстояние от центра города до мыса - 20 км: 18 км придется проехать на машине, а оставшиеся два – пройти пешком по проторенной тропинке.

Пешая прогулка позволит насладиться суровой и первозданной природой края и сфотографироваться на "краю Земли", так как именно здесь максимально явственно осознается это понятие.

Мурад Устаров

Тропинка к самому краю охватывает не только лес и галечный пляж, но и скалы, откуда открываются захватывающие виды на море. Кульминация – каменное плато, на котором когда-то находился маяк.

Остров Аскольд

Остров Аскольд имеет форму подковы. Находится в 50 км к юго-востоку от Владивостока, поэтому до него добраться можно только на катере за 1,5 часа.

Но даже такое расстояние для туристов не помеха. Благодаря причудливой природе, остров посещают сотни туристов.

Мурад Устаров

Помимо этого, остров славится своим старинным маяком, заброшенной военной техникой и "инстадомом" с видом на скалы. Все здания находятся под охраной военной базы, которая находится на острове.

Остров Путятина

Недалеко от Аскольда раскинулся остров Путятина. Здесь туристов привлекает чистый пляж с прозрачным морем. На берегу моря можно наткнуться на морских обитателей - ежиков, звезд и даже гребешков.

Dimasigida12, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Сивучи и ларги во Владивостоке

При переходе с Аскольда на остров Путятина можно наткнуться на крупных млекопитающих Японского моря - грозных, но красивых сивучей (ушастый тюлень) и ларг (пестрых нерп). Они в основном обитают на лежбищах на кекурах (скалах) Пять пальцев между островами.

Diego Delso, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Но стоит предупредить, что близкий контакт с этими животными не рекомендован. Укусы миловидных млекопитающих чреваты серьезными инфекционными болезнями. Кроме того, иммунная система сивучей и ларг значительно слабее человеческой, поэтому, нанеся укус человеку с хроническими болезнями, может заболеть и само животное.