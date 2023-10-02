Отдых во Владивостоке: птичье молоко, мосты, маяки и теплое море

Для многих россиян Владивосток - это где-то в глухой дали, куда добраться проблематично. Да, расстояния, перелеты и смена часовых поясов утомляют, но это того стоит. Сегодня город развивается и уже несколько лет пользуется спросом среди туристов.
Что нужно знать о Владивостоке?
Владивосток (от "владеть Востоком") - город и порт на Дальнем Востоке, расположенный на полуострове Муравьева-Амурского, столица Приморского края и центр Дальневосточного федерального округа.
Население города составляет порядка 600 тыс человек. Здесь живут представители разных национальностей:
- русские,
- украинцы,
- корейцы,
- китайцы,
- узбеки,
- азербайджанцы,
- армяне и многие другие.
История города неразрывно связана с генерал-губернатором Восточной Сибири, графом Николаем Муравьевым-Амурским. Именно его считают основателем города. Он был создан как военный пост в 1860 году, а статуса города удостоился через 20 лет. Сегодня Владивостоку 163 года.
Разница между московским и местным временем – 7 часов. Цифры вполне объяснимы, поскольку города разделяет 6,4 тыс км.
Прямой полет из Москвы до Владивостока продлится примерно 7,5 часов.
Погода и море во Владивостоке
Зима во Владивостоке наступает с середины ноября и завершается в марте. Из-за того, что город стоит на море, погода зимой здесь холодная, что подтверждают не только местные жители, но и туристы. Обычно во Владивостоке ясно и морозно, столбики термометров могут опускаться до -15 градусов. Наиболее холодный месяц – январь.
Самое лучшее время посетить Владивосток – вторая половина лета и сентябрь. До середины лета погода прохладная и пасмурная, с дождями и туманами, а вот после во Владивостоке жарко, ветер не силен. Сентябрь в столице Приморья тоже жаркий. Средняя температура составляет 20 градусов, однако по ощущениям гораздо жарче.
Город с трех сторон омывается заливами, входящими в акваторию Японского моря:
- залив Петра Великого,
- Амурский залив,
- Уссурийский залив.
Их соединяет пролив Босфор Восточный.
Для отдыха на море идеально подойдут те же вторая половина лета и сентябрь. В это время, помимо хорошей погоды, устанавливается и благоприятная температура воды в море. Стоит сказать, что с водой во Владивостоке дело обстоит как с погодой - столбики термометров покажут примерно 20 градусов, а по ощущениям кажется, что температура будет выше.
Город Владивосток сильно преобразился после проведения саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в 2012 году. Это подтверждают и сами жители, которые уверяют, что в течение нескольких лет они жили на большой стройке с пылью – фактически в пустыне.
Теперь же видны результаты строительства. И можно сказать, что саммит изменил город в лучшую сторону. Если 20 лет назад о Владивостоке говорили как о городе, в котором постоянно отключают свет, то сегодня Владивосток – это мосты, маяки, острова и морепродукты.
Мосты и маяки
Главными объектами строительства к саммиту АТЭС стали мост через бухту Золотой рог ("Золотой мост") и мост "Русский", ведущий в сторону Русского острова.
"Золотой мост"
Открытие вантового "Золотого моста" состоялось 11 августа 2012 года. Длина - 1,4 тыс м, ширина - 30 м. Главная особенность - 226-метровые пилоны в виде буквы V без верхней диафрагмы. Мост по своей конструкции немного напоминает "Золотые ворота" в Сан-Франциско.
Стоит добавить, что мост сделан, конечно, не из золота. Его название связано с тем, что пролегает через Золотую бухту в городе. "Золотой мост" соединяет центр города с отдаленными районами и уже давно считается одной из визитных карточек Владивостока.
"Русский мост"
Следующая достопримечательность – мост, связывающий материковую часть Владивостока с островом Русский. Открытие состоялось в сентябре 2012 года в рамках саммита АТЭС. Длина составляет 1,8 тыс м.
"Русский мост" находится под военной охраной, поэтому остановки на нем запрещены (кроме аварийных). Сегодня он предназначен для спецтехники, направляющейся к кампусу Дальневосточного федерального университета. Мост также используется и в туристических целях.
Кстати, именно он изображен на купюре 2000 рублей.
Токаревский маяк
Маяк на кошке (песчаной косе) Токаревского, или Токаревский маяк, признан визитной карточкой и имиджевой достопримечательностью Владивостока. Он был открыт в 1876 году, это один из старейших маяков на Дальнем Востоке, который по-прежнему помогает судам проходить в порт.
Сегодня маяк пользуется огромной популярностью у путешественников, и его посещение обязательно включают в экскурсионные поездки.
Если уровень воды невысок, то жители и гости города могут без проблем прикоснуться к самому маяку. А вот в случае прилива приходится снимать обувь и шагать по кошке до маяка.
Здесь также часто встречают закаты и рассветы, да и просто проводят время. Сам маяк уже давно изображают на сувенирах.
Театры и музеи Владивостока
Владивосток – один из городов, в которых качественно сочетаются морская, военная и культурная составляющие. В настоящее время в городе действуют пять профессиональных театров:
- Приморский краевой академический драмтеатр имени Горького;
- Пушкинский театр;
- Драматический театр тихоокеанского флота;
- Приморский краевой театр кукол;
- Приморский краевой драматический театр молодежи.
Нельзя не упомянуть и Государственный Приморский театр оперы и балета, который в 2016 году стал Приморской сценой Мариинского театра.
Владивосток имеет и свой цирк, родившийся 31 декабря 1973 года. Дата связана с открытием в городе здания цирка на улице Светланской. Оно вмещает в себя более двух тысяч человек.
Владивосток богат и музеями по истории, культуре и традициям города и края. Главным музеем принято считать Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева.
- Множество музеев посвящено и военной истории:
- Владивостокская крепость;
- Подводная лодка С-56;
- Военно-исторический музей Тихоокеанского флота.
Есть также и любопытные естественно-научные музеи.
Городские сопки
Владивосток расположился на сопках, которые придают ему шарм и оставляют приятное впечатление. Именно с этих сопок открываются прекрасные панорамные виды.
Самая высокая точка города - сопка Орлиное гнездо. Она расположена в исторической части Владивостока, ее высота – 200 м. С нее открывается вид на все районы города, бухту Золотой рог с мостом и Амурский залив.
Сюда стоит включить и сопку Бурчака, с которой видны центр города, Золотой рог, бухты Диомид и Улисс.
Местный Арбат во Владивостоке
Именно так называют улицу имени адмирала Фокина. Иначе о ней говорят "приморский Арбат". Улица тоже стала одной из главных фишек города. На ней играют музыканты, танцуют и показывают различные представления, а вечером путь по "Арбату" освещают фонари и дорожки из светодиодных гирлянд.
На ней можно посетить китайские магазины и рестораны, отведать местный кофе и заглянуть в городские переулки. Выводит улица к красивой набережной.
Что купить и что привезти из Владивостока?
Помимо магнитиков, открыток, тельняшек и прочих сувениров, обязательно стоит запастись морепродуктами. С крабом будут сложности, а вот довезти икру и копченую рыбу до дома в багаже не составит труда.
Стоит также взять домой приморские сладости. Местная компания "Приморский кондитер" изготавливает шоколадные плитки с необычными начинками: из морских гребешков, ламинарий и морских ежей, морской капусты и морской соли.
Ну, и конечно, нельзя забывать, что именно Владивосток – родина "Птичьего молока", и коробочка таких конфет станет прекрасным подарком для родных и близких.