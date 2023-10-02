Отдых во Владивостоке: птичье молоко, мосты, маяки и теплое море

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Владивосток – не только родина "Птичьего молока": город знаменит мостами и маяками, музеями и театрами, а также, конечно, морепродуктами. Что посмотреть, в каком месяце лучше всего отдыхать, когда во Владивостоке теплое море и что привезти на память из столицы Приморья?

Для многих россиян Владивосток - это где-то в глухой дали, куда добраться проблематично. Да, расстояния, перелеты и смена часовых поясов утомляют, но это того стоит. Сегодня город развивается и уже несколько лет пользуется спросом среди туристов.

Что нужно знать о Владивостоке?

Владивосток (от "владеть Востоком") - город и порт на Дальнем Востоке, расположенный на полуострове Муравьева-Амурского, столица Приморского края и центр Дальневосточного федерального округа.

Население города составляет порядка 600 тыс человек. Здесь живут представители разных национальностей:

русские,

украинцы,

корейцы,

китайцы,

узбеки,

азербайджанцы,

армяне и многие другие.

История города неразрывно связана с генерал-губернатором Восточной Сибири, графом Николаем Муравьевым-Амурским. Именно его считают основателем города. Он был создан как военный пост в 1860 году, а статуса города удостоился через 20 лет. Сегодня Владивостоку 163 года.

Разница между московским и местным временем – 7 часов. Цифры вполне объяснимы, поскольку города разделяет 6,4 тыс км.

Прямой полет из Москвы до Владивостока продлится примерно 7,5 часов.

Погода и море во Владивостоке

Зима во Владивостоке наступает с середины ноября и завершается в марте. Из-за того, что город стоит на море, погода зимой здесь холодная, что подтверждают не только местные жители, но и туристы. Обычно во Владивостоке ясно и морозно, столбики термометров могут опускаться до -15 градусов. Наиболее холодный месяц – январь.

Самое лучшее время посетить Владивосток – вторая половина лета и сентябрь. До середины лета погода прохладная и пасмурная, с дождями и туманами, а вот после во Владивостоке жарко, ветер не силен. Сентябрь в столице Приморья тоже жаркий. Средняя температура составляет 20 градусов, однако по ощущениям гораздо жарче.

Город с трех сторон омывается заливами, входящими в акваторию Японского моря:

залив Петра Великого,

Амурский залив,

Уссурийский залив.

Их соединяет пролив Босфор Восточный.

Для отдыха на море идеально подойдут те же вторая половина лета и сентябрь. В это время, помимо хорошей погоды, устанавливается и благоприятная температура воды в море. Стоит сказать, что с водой во Владивостоке дело обстоит как с погодой - столбики термометров покажут примерно 20 градусов, а по ощущениям кажется, что температура будет выше.

Город Владивосток сильно преобразился после проведения саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в 2012 году. Это подтверждают и сами жители, которые уверяют, что в течение нескольких лет они жили на большой стройке с пылью – фактически в пустыне.

Теперь же видны результаты строительства. И можно сказать, что саммит изменил город в лучшую сторону. Если 20 лет назад о Владивостоке говорили как о городе, в котором постоянно отключают свет, то сегодня Владивосток – это мосты, маяки, острова и морепродукты.

Мосты и маяки

Главными объектами строительства к саммиту АТЭС стали мост через бухту Золотой рог ("Золотой мост") и мост "Русский", ведущий в сторону Русского острова.

"Золотой мост"

Открытие вантового "Золотого моста" состоялось 11 августа 2012 года. Длина - 1,4 тыс м, ширина - 30 м. Главная особенность - 226-метровые пилоны в виде буквы V без верхней диафрагмы. Мост по своей конструкции немного напоминает "Золотые ворота" в Сан-Франциско.

Стоит добавить, что мост сделан, конечно, не из золота. Его название связано с тем, что пролегает через Золотую бухту в городе. "Золотой мост" соединяет центр города с отдаленными районами и уже давно считается одной из визитных карточек Владивостока.

"Русский мост"

Следующая достопримечательность – мост, связывающий материковую часть Владивостока с островом Русский. Открытие состоялось в сентябре 2012 года в рамках саммита АТЭС. Длина составляет 1,8 тыс м.

"Русский мост" находится под военной охраной, поэтому остановки на нем запрещены (кроме аварийных). Сегодня он предназначен для спецтехники, направляющейся к кампусу Дальневосточного федерального университета. Мост также используется и в туристических целях.

Кстати, именно он изображен на купюре 2000 рублей.

Токаревский маяк

Маяк на кошке (песчаной косе) Токаревского, или Токаревский маяк, признан визитной карточкой и имиджевой достопримечательностью Владивостока. Он был открыт в 1876 году, это один из старейших маяков на Дальнем Востоке, который по-прежнему помогает судам проходить в порт.

Сегодня маяк пользуется огромной популярностью у путешественников, и его посещение обязательно включают в экскурсионные поездки.

Если уровень воды невысок, то жители и гости города могут без проблем прикоснуться к самому маяку. А вот в случае прилива приходится снимать обувь и шагать по кошке до маяка.

Здесь также часто встречают закаты и рассветы, да и просто проводят время. Сам маяк уже давно изображают на сувенирах.

Театры и музеи Владивостока

Владивосток – один из городов, в которых качественно сочетаются морская, военная и культурная составляющие. В настоящее время в городе действуют пять профессиональных театров:

Приморский краевой академический драмтеатр имени Горького;

Пушкинский театр;

Драматический театр тихоокеанского флота;

Приморский краевой театр кукол;

Приморский краевой драматический театр молодежи.

Нельзя не упомянуть и Государственный Приморский театр оперы и балета, который в 2016 году стал Приморской сценой Мариинского театра.

Владивосток имеет и свой цирк, родившийся 31 декабря 1973 года. Дата связана с открытием в городе здания цирка на улице Светланской. Оно вмещает в себя более двух тысяч человек.

Владивосток богат и музеями по истории, культуре и традициям города и края. Главным музеем принято считать Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

Множество музеев посвящено и военной истории:

Владивостокская крепость;

Подводная лодка С-56;

Военно-исторический музей Тихоокеанского флота.

Есть также и любопытные естественно-научные музеи.

Городские сопки

Владивосток расположился на сопках, которые придают ему шарм и оставляют приятное впечатление. Именно с этих сопок открываются прекрасные панорамные виды.

Самая высокая точка города - сопка Орлиное гнездо. Она расположена в исторической части Владивостока, ее высота – 200 м. С нее открывается вид на все районы города, бухту Золотой рог с мостом и Амурский залив.

Сюда стоит включить и сопку Бурчака, с которой видны центр города, Золотой рог, бухты Диомид и Улисс.

Местный Арбат во Владивостоке

Именно так называют улицу имени адмирала Фокина. Иначе о ней говорят "приморский Арбат". Улица тоже стала одной из главных фишек города. На ней играют музыканты, танцуют и показывают различные представления, а вечером путь по "Арбату" освещают фонари и дорожки из светодиодных гирлянд.

На ней можно посетить китайские магазины и рестораны, отведать местный кофе и заглянуть в городские переулки. Выводит улица к красивой набережной.

Что купить и что привезти из Владивостока?

Помимо магнитиков, открыток, тельняшек и прочих сувениров, обязательно стоит запастись морепродуктами. С крабом будут сложности, а вот довезти икру и копченую рыбу до дома в багаже не составит труда.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит также взять домой приморские сладости. Местная компания "Приморский кондитер" изготавливает шоколадные плитки с необычными начинками: из морских гребешков, ламинарий и морских ежей, морской капусты и морской соли.

Ну, и конечно, нельзя забывать, что именно Владивосток – родина "Птичьего молока", и коробочка таких конфет станет прекрасным подарком для родных и близких.