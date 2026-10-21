Анастасия Жалина

В ноябре 2026 года в Джебраильском районе Азербайджана открылся новый завод по производству безалкогольных напитков, созданный Azersun Holding. Как развивается производство напитков в Азербайджане, что известно о новом заводе и какие перспективы открываются перед местными производителями?

Стоимость проекта Azersun Holding составила 70 млн манатов (около $41,2 млн), а производственная мощность предприятия рассчитана на 150 тысяч тонн продукции ежегодно. Открытие завода стало новым этапом развития отрасли, в которой за последние годы заметно увеличился выпуск отдельных видов безалкогольных напитков.

Производство напитков: основные показатели и динамика

В Азербайджане выпускают различные виды напитков, включая питьевую воду, газированные напитки, соки и холодный чай. За последние годы объемы производства отдельных категорий продукции заметно увеличились. Это отражается в официальной статистике. Согласно сборнику «Промышленность Азербайджана», опубликованному Государственным комитетом по статистике в 2026 году, стоимость произведенной продукции всей отрасли напитков, включая алкогольные, в 2025 году составила 916,2 млн манатов (около $539 млн).

Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 490,9 млн манатов (около $288,8 млн). Таким образом, за пять лет стоимость произведенной продукции в текущих ценах выросла почти вдвое. При этом увеличение наблюдалось и в физических объемах выпуска отдельных видов напитков. Так, производство подслащенных вод и напитков выросло с 385,5 млн литров в 2021 году до 567,2 млн литров в 2025 году. За этот период объем выпуска увеличился примерно на 47%.

Развитием отрасли занимаются преимущественно частные компании. По данным Госкомстата, в 2025 году в стране действовало 181 предприятие по производству алкогольных и безалкогольных напитков, из которых 179 относились к негосударственному сектору.

При этом производство распределено по стране неравномерно. Значительная часть выпуска подслащенных напитков сосредоточена в Баку и Абшеронском районе, хотя предприятия также работают в Габалинском, Гедабекском и других районах Азербайджана.

Как изменились объемы производства в 2026 году?

В 2026 году производство отдельных категорий безалкогольных напитков продолжило увеличиваться, однако динамика выпуска различалась в зависимости от вида продукции. По данным Госкомитета по статистике, за январь–сентябрь в Азербайджане произвели 427,4 млн литров подслащенных вод и напитков. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель вырос на 1,7%. Увеличилось и производство неподслащенной воды. За девять месяцев ее выпуск достиг 262,2 млн литров, что на 1,9% больше, чем годом ранее.

Несколько иначе складывалась ситуация с фруктовыми и овощными соками. Их производство сократилось на 5,2%, до 30,2 млн литров.

Таким образом, показатели 2026 года свидетельствуют о сохранении положительной динамики в производстве подслащенной и неподслащенной воды, тогда как выпуск соков несколько уменьшился. Несмотря на различия между отдельными категориями продукции, в отрасли продолжается реализация новых инвестиционных проектов. Одним из наиболее заметных событий стало открытие предприятия Azersun Holding в Джебраильском районе. Новый завод рассчитан на производство нескольких видов безалкогольных напитков и последующее развитие продаж как внутри страны, так и за ее пределами.

Новый завод Azersun в Джебраиле

6 ноября 2026 года в Джебраильском районе Азербайджана состоялось открытие завода Sunbeverage, созданного холдингом Azersun. В церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Предприятие расположено в Восточно-Зангезурском экономическом районе и занимает территорию площадью 10 гектаров. История проекта началась в октябре 2024 года, когда в Джебраиле был заложен фундамент будущего производственного комплекса. Первоначально на строительство предусматривалось направить 35 млн манатов (около $20,6 млн). Эта сумма относилась к начальному этапу проекта, тогда как при открытии была объявлена его общая стоимость.

На заводе предусмотрен выпуск газированной и негазированной воды, холодного чая, соков, витаминизированных и низкокалорийных напитков. Такой ассортимент позволяет предприятию работать сразу с несколькими категориями безалкогольной продукции. На производстве установлено современное оборудование итальянского производства. Оно предназначено для подготовки воды, приготовления и смешивания компонентов, газирования, розлива и упаковки готовых напитков. Производственный комплекс рассчитан на выпуск продукции в пластиковых бутылках и другой пищевой таре. Открытие завода позволяет Azersun расширить собственные производственные мощности. При этом фактические объемы выпуска будут зависеть от загрузки оборудования и спроса на продукцию.

Государственная поддержка и рабочие места

Строительство завода финансировалось за счет собственных средств инвестора и банковских кредитов. Дополнительную поддержку проект получил со стороны государства. В частности, при содействии Фонда развития бизнеса Азербайджана, подведомственного Министерству экономики, был привлечен льготный кредит в размере 5 млн манатов (около $2,9 млн). Кроме того, государство предоставило гарантии по еще одному кредиту на аналогичную сумму и взяло на себя часть расходов по выплате процентов.

Таким образом, реализация проекта осуществлялась с использованием как частных инвестиций, так и государственных механизмов поддержки предпринимательства. Важным результатом открытия предприятия станет создание постоянных рабочих мест. Согласно официальной информации, на заводе предусмотрено трудоустройство 300 человек. Для Джебраильского района это означает появление новых возможностей занятости, в том числе для работников производственных специальностей и технического персонала.

Значение нового предприятия для региона

Открытие Sunbeverage имеет значение не только для развития самого холдинга, но и для расширения географии перерабатывающей промышленности Азербайджана. Сегодня значительная часть производства безалкогольных напитков сосредоточена в столичном регионе. По данным Госкомстата, в 2025 году на Баку и Абшеронский район приходилось около 95% всего производства подслащенных вод и напитков в стране.

В других регионах предприятия также работают, однако объемы их выпуска в этой категории значительно меньше. На этом фоне создание завода в Джебраиле представляет собой пример размещения крупного производства за пределами основных промышленных центров Азербайджана. Новый комплекс увеличивает производственные возможности Восточно-Зангезурского экономического района и создает условия для дальнейшего развития местной промышленности.

Перспективы производства и экспорта

После открытия завода дальнейшее развитие Sunbeverage будет связано прежде всего с постепенным освоением производственных мощностей и организацией стабильного выпуска продукции. Для этого важное значение будут иметь спрос на внутреннем рынке, бесперебойные поставки необходимых материалов и сотрудничество с торговыми компаниями. Одним из преимуществ предприятия является возможность производить несколько видов безалкогольных напитков. Это позволяет компании предлагать покупателям разнообразную продукцию и учитывать изменения потребительского спроса.

Отдельное направление развития связано с экспортом. При открытии завода было объявлено, что его продукцию планируется поставлять не только на рынок Азербайджана, но и в другие страны. Выход на зарубежные рынки может создать дополнительные возможности для увеличения продаж и загрузки производственных мощностей.