В 2027 году прожиточный минимум в России был рассчитан в размере 20227 рублей. Где прожиточный минимум самый маленький, а где - самый большой? Как ООН определяет термин ”прожиточный минимум”? Какой минимальный уровень дохода в странах СНГ? Где в мире по этому показателю Россия?

Если говорить простыми словами, прожиточный минимум - это самая маленькая сумма, необходимая для удовлетворения базовых потребностей человека. В РФ эту сумму устанавливает государство, а как с этим обстоят дела в других странах?

Где Россия в классификации ООН?

В классификации ООН нет понятия ”прожиточный минимум”: организация оценивает благосостояние людей в разных странах, ориентируясь на такой показатель как международная черта бедности, которая сегодня установлена на уровне трех долларов в день. Получается, что месячная сумма, которая, по оценке ООН, нужна человеку, чтобы не оказаться за чертой бедности, это примерно 7400 рублей. Важно понимать, что данный ориентир используется только для оценки стран с низким доходом, при этом почти три четверти населения планеты сегодня живут в странах со средних уровнем дохода, где черта бедности составляет - $4,2 в день или 10332 рубля в месяц. Для стран с доходом выше среднего уровня этот показатель - $8,3 в день или 20418 рублей в месяц. Получается, что прожиточный минимум в России, установленный на 2027, попадает в категорию границы порога бедности ООН для стран с доходом выше среднего.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В какой стране самый низкий официальный порог бедности?

Поскольку далеко не во всех странах мира есть такое понятие, как прожиточный минимум, и тем более не везде он устанавливается на государственном уровне, Международная организация труда (МОТ), в частности, ориентируется на национальную черту бедности - уровень дохода, допустимо минимального в той или иной стране. Это довольно близкое к прожиточному минимуму понятие. По данным, опубликованным МОТ в 2024 году, страна с самой низкой чертой бедности - это Южный Судан, где она составляет $ 11,75 или 963 рубля в месяц. Таким был условный прожиточный минимум в стране в 2015 году, последнем, доступном для статистики МОТ.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где в мире прожиточный минимум выше всего?

По имеющимся данным, самый высокий порог не бедности, а риска бедности в европейских странах.

Согласно статистике Eвростата за 2025 год, этот показатель самый высокий у Швейцарии, где он составляет 2596 евро (или 233712 рублей) в месяц. На втором месте по условному прожиточному минимуму в Европе Люксембург, где риск бедности наступает, если доход ниже 2502 евро (или 225250 рублей) в месяц. Тройку замыкает Норвегия с 2096 евро (или 189000 рублей в месяц).

Прожиточный минимум в США или федеральная черта бедности в классификации министерства здравоохранения и социальных служб - чуть больше $1330 (или 109000 рублей в месяц).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой прожиточный минимум в странах СНГ?

Практически во всех странах СНГ, кроме Армении, Туркменистана и Таджикистана, есть такое понятие, как прожиточный минимум. В Армении используется показатель минимальной потребительской корзины, который определяет минздрав страны, а в Таджикистане и Туркменистане есть МРОТ - минимальный размер оплаты труда. Страны СНГ по состоянию на 2026 по прожиточному минимуму выстроились в следующем порядке от самого большого к самому маленькому:

Белоруссия - 574 белорусских рубля (или 15702 российских рубля) в месяц

Азербайджан - 317 манатов (или 14483 рубля) в месяц

Киргизия - 11061 сомов (или 10381 рубль) в месяц

Казахстан - 50851 тенге (или 9125 рублей)

Узбекистан - 715000 сумов (или 4900 рублей).

Минимальная потребительская корзина в Армении - 85090 драмов (или 19383 рубля).

МРОТ в Таджикистане - 1300 сомони (или 11548 рублей)

МРОТ в Туркменистане - 1410 манатов (или 33120 рублей).

Что касается Грузии, которая не входит в СНГ, прожиточный минимум в этой стране 250 лари (или 7923 рубля).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рядом с кем Россия по прожиточному минимуму в мире?

Прожиточный минимум в России выше, чем в среднем по СНГ: в годовом выражении сумма, которая определяется государством как порог, определяющий право на соцподдержку, составит 242724 рубля в год (или $2957). Из европейских стран это ближе всего к Северной Македонии, где риск бедности обозначается доходом в $3177 в год.